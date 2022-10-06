乳胶是一种来自橡胶树的液体。它被用来制造橡胶制品，包括橡胶手套、避孕套，以及医疗设备如导管、呼吸管、灌肠器接头和牙科用橡皮布。

乳胶可导致免疫系统产生IgE抗体，而这可能导致过敏反应，包括荨麻疹、皮疹，甚至是严重并且可能危及生命的过敏反应，称为超敏反应。但是，许多人戴上乳胶手套后，皮肤变得干燥、受刺激，通常是因为受到刺激的结果，并非对乳胶产生过敏反应。

在20世纪80年代，鼓励卫生保健工作者在与患者接触时使用乳胶手套，以防止感染的传播。自此，乳胶过敏在卫生保健工作者中越来越常见。

另外，如果人们有以下情况，它们可能会有对乳胶变得敏感的风险

有过几次手术

必须使用导管帮助排尿

在制造或分销乳胶产品的工厂工作

原因不明，对乳胶敏感的人经常对香蕉过敏，有时也对其它食物如猕猴桃、木瓜、鳄梨、栗子、土豆、番茄和杏过敏。

当出现症状时，医生可能基于症状和患者的描述怀疑是乳胶过敏，特别是如果过敏者是卫生保健工作者。有时进行血液或皮肤测试以确认诊断。

对乳胶敏感的人应该避免接触乳胶。例如，卫生保健工作者可以使用无乳胶手套和其它制品。大部分卫生保健机构都有提供。