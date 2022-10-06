过敏反应（超敏反应）是免疫系统对正常无害物质的不适当反应。
通常，过敏会导致打喷嚏、眼睛流泪和发痒、流鼻涕、皮肤发痒，并出现皮疹。
一些过敏反应，称作超敏反应，可威胁生命。
症状为诊断提供提示，另外，皮肤试验有助于确定触发过敏的物质，但不能预测将来反应的严重程度。
最重要的是避免接触过敏源，如果不可避免，则在距离暴露发生前较长时间给予脱敏针，有时会使人脱敏。
曾发生过严重过敏反应或患病风险较高者应随身携带可自行注射的肾上腺素和抗组胺药。
如果为重度过敏反应，则患者需被送往急诊机构接受紧急治疗。
正常情况下，免疫系统——包括抗体、白细胞、肥大细胞、补体蛋白和其它物质——保护机体免受外来物质（被称为抗原）侵袭。然而，有些人在暴露于对多数人无害的环境化学物质（过敏原）、食物或药物时免疫系统反应过度。结果是过敏反应。（过敏原是免疫系统可识别的分子，可刺激免疫系统产生反应。） 有些人仅对一种物质过敏，有些人对多种物质过敏。其他人对许多物质过敏。美国大约三分之一的人有过敏现象。
过敏原接触皮肤或眼睛、吸入、食入或注射后可能会导致过敏反应。过敏反应可以多种方式出现：
由某些季节性物质触发，如树、草、豚草花粉等（季节性过敏，包括枯草热）
服药激发（药物过敏）
食入某种食物激发（食物过敏）
吸入粉尘或动物皮屑或霉菌激发（常年过敏）
由接触特定物质（如乳胶）触发
许多过敏反应，免疫系统首次接触抗原，产生一种被称为免疫球蛋白E（IgE）的抗体。IgE与血流中称作嗜碱性粒细胞的白细胞类型及组织中称作肥大细胞的相似类型细胞结合。首次暴露导致病人对过敏原敏感（称为致敏），但不引起症状。当致敏的病人再次接触过敏源时，表面有IgE的嗜碱性粒细胞和肥大细胞释放一些物质（诸如组胺、前列腺环素和白三烯等）导致周围组织肿胀或发炎。这些物质启动了一个反应瀑布持续刺激和损伤组织。这些反应程度轻重不一。
一些人有产生大量IgE的遗传倾向（称为特应症），并且可能对某些导致枯草热、哮喘、皮肤问题或食物过敏的抗原产生过度反应。
乳胶过敏
乳胶是一种来自橡胶树的液体。它被用来制造橡胶制品，包括橡胶手套、避孕套，以及医疗设备如导管、呼吸管、灌肠器接头和牙科用橡皮布。
乳胶可导致免疫系统产生IgE抗体，而这可能导致过敏反应，包括荨麻疹、皮疹，甚至是严重并且可能危及生命的过敏反应，称为超敏反应。但是，许多人戴上乳胶手套后，皮肤变得干燥、受刺激，通常是因为受到刺激的结果，并非对乳胶产生过敏反应。
在20世纪80年代，鼓励卫生保健工作者在与患者接触时使用乳胶手套，以防止感染的传播。自此，乳胶过敏在卫生保健工作者中越来越常见。
另外，如果人们有以下情况，它们可能会有对乳胶变得敏感的风险
有过几次手术
必须使用导管帮助排尿
在制造或分销乳胶产品的工厂工作
原因不明，对乳胶敏感的人经常对香蕉过敏，有时也对其它食物如猕猴桃、木瓜、鳄梨、栗子、土豆、番茄和杏过敏。
当出现症状时，医生可能基于症状和患者的描述怀疑是乳胶过敏，特别是如果过敏者是卫生保健工作者。有时进行血液或皮肤测试以确认诊断。
对乳胶敏感的人应该避免接触乳胶。例如，卫生保健工作者可以使用无乳胶手套和其它制品。大部分卫生保健机构都有提供。
过敏反应的原因
遗传和环境因素共同促成过敏症的发生。
认为与基因有关，因为特定的突变在过敏人群中很常见，并且因为过敏倾向于在家族中遗传。
环境因素也增加发生过敏的风险。这些因素包括：
反复暴露于外来物质（过敏原）
饮食
污染物（如烟草烟雾和废气）
另一方面，儿童时期接触各种抗原，如细菌、病毒以及食物（包括花生）可能会加强免疫系统。这样的接触可以帮助免疫系统学习如何以无害的方式对过敏原做出反应，从而帮助预防过敏症的发生。限制孩子接触细菌和病毒的环境 - 通常被认为是好事 - 可能会使过敏反应更容易发生。在儿童较少、室内环境较清洁的家庭以及早期使用抗生素的情况下，接触微生物的机会有限。
微生物存在于消化道、呼吸道和皮肤上，但是存在何种微生物因人而异。存在哪种似乎影响是否产生过敏以及发生哪些过敏。
最常引发过敏反应的过敏原包括
房尘螨生活在地毯、床上用品、软家具和毛绒玩具中积聚的尘埃中。
过敏反应的症状
过敏反应的诊断
医师的评估
有时做血液检查
经常进行皮肤测试和过敏原特异性血清IgE测试
医生首先要判断反应是否为过敏性的。他们可能会问
患者是否有过敏的近亲，因为这提示反应更可能是过敏性的
反应发生的频率以及持续时间
反应开始的年龄
无论是什么（如运动或暴露于花粉、动物或尘埃）都会引发反应
是否已经尝试任何治疗方法，如果有的话，患者应答如何
医生有时会进行血液检查，以检测一种称为嗜酸性粒细胞的白细胞，帮助确定反应是否为过敏反应。过敏反应发生时通常嗜酸性粒细胞水平升高。然而，由于其它嗜酸性粒细胞疾病也可引起嗜酸性粒细胞数量增加，并且就算数量正常，也不能排除过敏，因此该检查的有用性有限。
如果患者的症状似乎是由过敏引起的，那么主要目标在于识别特定的过敏原。通常，患者和医生根据过敏开始的时间以及反应发生的时间和频率（例如，某个季节或者进食某种特定食物后）来判断过敏原，或至少判断过敏原的类型。
皮肤试验和一种称为过敏原特异性血清IgE检测的血液检查也可帮助医生检测特异性过敏原。但是，这些检测可能无法检测到所有过敏，有时，当人对一种过敏原不过敏时，试验显示其过敏（被称为假阳性结果）。
皮肤试验
皮肤试验是明确特异过敏原最有效的方法。在皮肤上涂抹或注射过敏原，如患者对此过敏，皮肤应出现反应。有两类皮肤试验：
皮肤点刺试验
皮内试验
为了确保皮试结果的可靠性，医生除了给予试验溶液（含有可疑过敏原）外，还会给予两种对照溶液。对照物质是
给予一滴应让任何人都出现过敏反应的组胺溶液。如果没有出现皮肤反应，表明可能是患者的免疫系统无法正常工作，或系统中有抗过敏药物。对组胺没有反应的患者很可能对含有过敏原的测试溶液也没有反应。因此，当患者对过敏原过敏时，他们可能看起来并不过敏（假阴性结果）。
给予一滴不含过敏原、不应触发过敏反应的稀释溶液。如果患者对稀释溶液有反应，表明他们可能皮肤敏感，并且很可能也会对含有过敏原的试验溶液有反应，即使他们对过敏原并不过敏（假阳性结果）。
通常，医生会给予几种试验溶液。这些是稀释溶液，每种溶液中都有一个特定的抗原。常用的抗原包括花粉（来自树、草或杂草）、霉菌、尘螨、动物皮屑、昆虫毒液、食物或一些抗生素。医生根据疑似过敏物选择试验的抗原。
通常，首先进行皮肤针刺试验。从每种对照溶液和试验溶液中各取一滴置于病人皮肤上，然后用针刺入。皮肤针刺试验可以明确大多数过敏原。
如果没有确定过敏原，则可进行皮内试验。在皮内试验中，可从每种对照溶液和试验溶液中取极少量经针头注射到病人皮肤内。皮内试验更为灵敏，也容易发现对过敏原的反应。
如果患者对试验溶液中的一种或多种过敏原过敏，病人会出现风疹块和红晕反应：
15～20分钟内在针刺部位出现灰白、轻度隆起的肿胀——风疹块。
由此产生的风疹块比由稀释溶液引起的风团直径大约1/8至2/10英寸（大约0.3至0.5厘米）。
风疹块周围有边界清晰的红色区域——红晕。
在进行皮肤试验之前，要求患者停用可能抑制对试验溶液中的过敏原产生过敏反应的药物。这些药物包括
抗组织胺药
某些三环类抗抑郁药（如阿米替林）
奥马珠单抗（一种用于阻断IgE的单克隆抗体）
单胺氧化酶抑制剂（例如司来吉兰）
一些医生也不对服用β-受体阻滞剂的患者进行皮试，因为如果这类患者对该试验有过敏反应，结果可能会很严重。此外，β-受体阻滞剂可能干扰用来治疗严重过敏反应的药物。
过敏原特异性血清IgE测试
当不能使用皮肤试验时，例如当皮疹泛发时，利用过敏原特异性血清IgE试验（一种血液检查）。这个试验确定患者血液中的IgE是否与用于该试验的特异性过敏原结合。如果结合发生，则患者对过敏原具有过敏反应。
激发试验
过敏反应的预防
环境措施
如果可能，避免或去除过敏原是最佳的方法。避免过敏原可能措施有：
停用某种药物
保持宠物出门或限制它们到某些房间
安装高效空气过滤器
不吃某些食物
对于严重季节性过敏患者，可能迁居到没有相应过敏原的地区
去除容易积灰的器具，如有套子的家具和地毯
用细密织物覆盖床垫和枕头，使尘螨和过敏原颗粒不能穿透
使用合成纤维枕头
经常用热水清洗床单、枕套和毯子
经常清扫房屋，包括除尘、吸尘和湿拖
在地下室和其它潮湿房间应用除湿装置
用热气熏蒸房间
消灭蟑螂
过敏者应避免或尽量减少暴露于会使过敏症状加重或引起呼吸困难的某些其它刺激物。这些刺激物包括以下几种：
吸烟
强烈气味
刺激性烟雾
空气污染
低温
高湿度
过敏原免疫治疗（脱敏）
当无法避免某些过敏原，尤其是空气中的过敏原，并且用于治疗过敏反应的药物无效时，可以使用过敏原免疫治疗（通常是注射过敏针）使人对过敏原脱敏。
通过过敏原免疫治疗，过敏反应可以预防或者减轻其频度或程度。然而，过敏原免疫治疗并不总是有效。不同病人、不同过敏原效果不一。
免疫治疗最常用于治疗对于以下物质的过敏反应
花粉
屋尘螨
霉菌
针昆虫毒液
当人们对不可避免的过敏原（例如昆虫毒液）过敏时，免疫治疗帮助防止超敏反应。有时这种治疗用于治疗动物皮屑过敏，但多不奏效。有针对花生过敏的免疫治疗，其它食物过敏的免疫治疗正在研究中。
当过敏原可以避免（诸如青霉素和其它药物）时，不应用免疫治疗。然而，当病人需要应用过敏的药物时，可以在医生的严密监视下使用免疫治疗脱敏。
就免疫治疗来说，会根据特定的过敏原，在皮下注射或口服少量过敏原。首剂剂量很小，甚至过敏者也不会因此产生反应。不过，小剂量是为了让人的免疫系统习惯过敏原。随后会逐渐增加剂量。每次增加的剂量都很小，小到免疫系统仍然不会有反应。持续增加剂量，直到患者对曾经引起症状的过敏原数量不再出现反应。这一剂量就是患者的维持剂量。必须逐渐加量，因为暴露于过多的过敏原可导致过敏反应。通常一周一次或两次给予注射直至达到维持剂量。然后，注射频度通常每2～4周一次。这种方法如果维持注射长期持续应用最有效，即使对于季节性过敏也是如此。
因为免疫治疗注射有时会引起严重的过敏反应，每次治疗后病人需要在诊室留观至少30分钟。如果免疫治疗反应轻微（诸如打喷嚏、咳嗽、充血、刺痛感、瘙痒、胸闷、哮喘和荨麻疹），抗组胺药——诸如苯海拉明或氯雷他定——可能有效。对于更严重的反应，可以注射肾上腺素。
另一种免疫治疗方案是将多种剂量的过敏原置于舌下数分钟，然后吞下。像注射一样，剂量逐渐增加。舌下治疗是比较新的技术，治疗频度尚未确定。目前一般为每天一次至每周3次。放置在舌头下方的草花粉、豚草或屋尘螨提取物可用于帮助预防过敏性鼻炎。
用于花生过敏的免疫治疗也可口服。患者在医生诊室或诊所时，在一天内接受前几次过敏原给药。然后，患者在家中服用过敏原。每次增加剂量时，在医生的监督下给予第一剂较高剂量。
过敏原免疫治疗可能需要3年完成。再次出现过敏的患者可能需要更长时间的免疫治疗过程（有时5年或更长时间）。
过敏反应的治疗
避免过敏原
抗组织胺药
肥大细胞稳定剂
皮质类固醇
严重过敏反应需进行紧急治疗，包括注射肾上腺素
避免过敏原是防治过敏的最佳方法。
如果症状轻微，可以应用抗组胺药。如果按组胺药无效，肥大细胞稳定剂和皮质类固醇可能有效。除用于治疗过敏性结膜炎的滴眼剂外，非甾体类抗炎药（NSAID）无效。
严重症状，诸如累及气道者（包括超敏反应），需要紧急治疗。
抗组织胺药
抗组胺药是缓解过敏症状最常用的药物。抗组胺药可阻断组胺（触发症状）的作用。它们不会阻止人体产生组胺。
服用抗组胺药可部分缓解流涕、眼泪增加、瘙痒以及减轻荨麻疹或轻度血管性水肿导致的肿胀。但是抗组胺药在气道狭窄时不能改善呼吸。一些抗组胺药（例如氮卓斯汀）也是肥大细胞稳定剂。
抗组胺药的供应剂型有
口服的药片、胶囊、溶液
鼻喷雾剂
眼药水
乳液或乳霜
应用何种剂型取决于过敏反应的类型。一些抗组胺药在无处方下可获得（非处方药，或OTC），但有的一些需要处方。一些过去需要处方的抗组胺药现在是可获得的非处方药。
含有抗组胺药和解充血药（例如伪麻黄碱）的产品是可获得的OTC。它们可以由成人和年龄12和以上的儿童服用。抗组胺-减充血药不可用于12岁以下儿童。当需要抗组胺药和解鼻充血药时，这些产品特别有用。但是，一些人，例如正在服用单胺氧化酶抑制剂（一个类型的抗忧郁药）的那些人，不能服用这些产品。另外，高血压病人不能使用解充血药，除非在医生推荐且监测下应用。
抗组胺药苯海拉明和多塞平有乳液、霜剂、胶体或喷雾剂型，可用于皮肤以缓解瘙痒。不能让儿童同时使用口服剂型和涂抹剂型的抗组胺药，因为这些药物会导致极度嗜睡。
抗组胺药的副作用包括抗胆碱能作用，例如嗜睡、口干、视物模糊、便秘、排尿困难、意识模糊和头昏眼花（特别是站起时）以及嗜睡。通常来说，处方药这些反应较少。
有些抗组胺药更容易引起困倦（镇静）。有镇静作用的抗组胺药很多是非处方药。如果病人准备驾车、操作重型设备或者做其它需要警觉的事情，不应该服用有镇静作用的抗组胺药。引起嗜睡的抗组胺药不宜用于2岁以下的儿童，因为它们可能具有严重的或危及生命的副作用。这些抗组胺药也对老年人及对青光眼、良性前列腺增生、便秘或痴呆患者造成特殊问题，原因在于这些药物的抗胆碱能作用。一般来说，医生对于心血管疾病患者也较慎重。
并非所有人对抗组胺药反应一样。例如，亚裔相对于西方欧裔来说应用苯海拉明后镇静作用较轻。而且，抗组胺药有些人可导致相反（反常）效应，出现紧张、不安、激动。
部分抗组胺药
药物
抗胆碱效应的程度*
嗜睡程度†
非处方药
溴苯那敏
良
部分
西替利嗪
少数至不存在
在大部分人中轻微至不存在及在一些人中呈中度
马来酸氯苯那敏
良
部分
氯马斯汀
强
良
地洛他定
少数至不存在
轻微至不存在
苯海拉明
强
严重
非索非那定
少数至不存在
轻微至不存在
氯雷他定
少数至不存在
轻微至不存在
处方药
Acrivastine‡
少数至不存在
轻微至不存在
氮卓斯汀§
少数至不存在
部分
赛庚啶
良
部分
Dexchlorpheniramine
良
部分
羟嗪
良
严重
Levocetirizine
少数至不存在
轻微至不存在
咪唑斯汀
少数至不存在
轻微至不存在
异丙嗪
强
严重
* 抗胆碱能作用包括口干、视物模糊、便秘、排尿困难、意识模糊和头昏眼花（特别是站起时）。老年人特别容易出现这些副作用。
† 嗜睡程度差别很大，取决于剂量、制剂（如含有解充血药物和抗组胺药的制剂）中的其它活性成分以及个体差异。
‡ Acrivastine仅与伪麻黄碱（解充血药物）联合用药。联合用药为口服。这种联合用药不适用于12岁以下的儿童。
§ 氮卓斯汀也是肥大细胞稳定剂。
肥大细胞稳定剂
肥大细胞稳定剂抑制肥大细胞释放组胺和其它导致水肿和炎症的物质。
当抗组胺药和其它药物无有效或具有令人烦恼的副作用时，服用肥大细胞稳定剂。这些药物可以有助于控制过敏症状。
这些药物包括氮卓斯汀、色甘酸、洛度沙胺、酮替芬、奈多罗米、奥洛他定和吡嘧司特。氮卓斯汀、酮替芬、奥洛他定和吡嘧司特也是抗组胺药。
色甘酸钠可通过处方获得，具体如下：
随吸入器或雾化器一起使用（其递送气溶胶形式的药物至肺部）
作为滴眼剂使用
作为液体口服
色甘酸钠无需处方可作为鼻喷雾剂治疗过敏性鼻炎。色甘酸钠通常作用于用药局部，诸如咽后部、肺部、眼或鼻。当口服时，色甘酸钠可以缓解肥大细胞增多症的消化道症状，但它不易被吸收入血流并且因此对其它全身过敏反应症状几乎没有影响。
一些用来治疗过敏的药物：可用形式
形式
抗组织胺药
肥大细胞稳定剂
皮质类固醇
吸入器或喷雾器
—
色甘酸*
使用不同药物治疗哮喘，如
喷鼻剂
氮卓斯汀†
奥洛他定
氮卓斯汀†
克罗莫林
奥洛他定
丙酸倍氯米松
布地奈德
氟替卡松
莫米松
曲安奈德
眼药水
氮卓斯汀†
Emedastine
酮替芬
左卡巴斯汀
奥洛他定
吡嘧司特
氮卓斯汀†
色甘酸*
酮替芬
洛度沙胺
奈多罗米*
奥洛他定
吡嘧司特
地塞米松
氟甲龙
氯替泼诺
甲羟松
泼尼松龙
利美索龙
乳液、药膏或霜
—
—
口服的药片、胶囊、溶液
阿伐斯汀加伪麻黄碱（一种解充血药）*
阿扎他定*
溴苯那敏
西替利嗪
马来酸氯苯那敏
氯马斯汀
赛庚啶*
地洛他定
右氯苯那敏*
苯海拉明
非索非那定
羟嗪*
左西替利嗪*
氯雷他定
异丙嗪*
色甘酸*
布地奈德
地塞米松
甲基泼尼松龙
泼尼松龙
泼尼松
*仅按处方时可用。
† 氮卓斯汀也是一种抗组胺药。
皮质类固醇
其他药物
白三烯抑制剂，例如孟鲁司特，是用来治疗以下疾病的抗炎药：
它们抑制白三烯，白三烯由一些白细胞和肥大细胞在暴露于过敏原时释放。白三烯促成炎症并且引起气道缩窄。孟鲁司特仅在其它治疗无效时使用。
奥马佐单抗是单克隆抗体（其是设计成与特异性物质相互作用的制造[合成性]抗体)。免疫球蛋白（IgE）是在过敏反应时大量产生的抗体，omalizumab与IgE结合，从而阻止IgE与肥大细胞和嗜碱性粒细胞结合而触发过敏反应。持续性或严重哮喘其它治疗无效时可以应用omalizumab治疗。如果荨麻疹频繁复现并且其它治疗无效，则它可能有益。其应用后，皮质类固醇可以减少用量。其给药方式为皮下注射。
紧急治疗
妊娠和哺乳期间过敏治疗
妊娠女性应尽可能避免接触过敏原，以控制其症状。如果症状严重，妊娠女性应尽量吸入抗组胺药而非口服抗组胺药，除非吸入效果不佳。仅抗组胺鼻喷雾剂不提供足够缓解时时，他们才应当口服抗组胺药(口服抗组胺药）。
哺乳期妇女也应尽量避免使用抗组胺药。但是，如果需要抗组胺药，医生更倾向于使用不会引起嗜睡的抗组胺药，并且与口服抗组胺药相比，他们更倾向于抗组胺药鼻喷雾剂。如果必须口服抗组胺药来控制症状，应该在哺乳后马上服用。