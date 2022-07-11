解除窒息的一些方法常常可以挽救生命。成人最常见的窒息常由一团食物（如一大块肉）引起。婴儿的吞咽反射尚未发育完善，如果进食小的、圆的食物，如豌豆、硬糖，容易引起窒息。儿童，特别是学步期幼儿，还会把气球、玩具、硬币、其他一些不能吃的东西，以及食物（尤其是圆的、光滑的食物，如热狗、圆形糖果、坚果、豆子和葡萄）放进嘴里而引起窒息。
窒息最先出现的症状是咳嗽，常常咳得很厉害，以致不能进行呼救。患者可能在喉咙附近紧握双手。呼吸和说话变得微弱或停止。患者可能发出尖锐或喘气声，并可出现发绀、全身抽搐或昏厥。
急救处理
如果有多名施救者，一名施救者应呼叫紧急医疗护理，而另一名则开始治疗窒息者。如果只有一名施救者，等到尝试清除窒息患者气道异物后再呼叫寻求帮助。
实施腹部冲击（海姆里克法）
施救者站在患者身后，手臂环抱患者腹部。将手放在胸骨和脐中间，一手握拳，另一手包住此拳头，此时将双手向内向上挤压。
用力咳嗽常可将气道内的异物咳出。
能用力咳嗽的患者，应让其继续咳嗽。
患者如能正常讲话，一般都能做到用力咳嗽。
如果患者不能咳嗽，施救者可用力挤压患者腹部（“海姆利奇”手法），用力挤压腹部可使胸部和胸腔内的压力增加，以利异物排除。
如果患者存在意识，施救者可贴近患者背后，手臂环抱在患者的腹部。施救者一手握拳，拇指握于拳内，且拳头拇指侧朝里，朝向患者。然后将拳头置于患者胸骨和脐之间。另一手牢牢地放在拳的上面。然后双手用力向内、向上推，连续作5次。如果患者是年龄小于 5 岁或体重不到 20 千克的幼儿，施救者应跪下并减少力量。这种动作可反复进行，直到异物被排出。如果患者失去意识，施救者应立即停止挤压，并尝试通过其他方式清除气道阻塞物。
如果患者失去意识，急救者应查看口及咽喉内是否有任何可见物体可能阻塞气道，如果有，将其取出。如果患者没有呼吸，可能为舌头阻塞气道。施救者这时可轻压患者头部并上抬下颌，这样就可移动舌头并打开气道。如果患者仍没有呼吸，可给予口对口人工呼吸。胸部未隆起提示气道仍阻塞（参见心脏骤停的急救治疗）。
婴儿不能进行“海姆利奇”法操作。可将婴儿的面部朝下，胸部放在救援者前臂上，头低于身体。然后用另一手的后掌在婴儿两肩胛骨之间拍打5次。拍打要用力，但不能用力过猛，以免引起损伤。随后应检查患儿的口腔，清除可见的异物。如果气道仍然阻塞，施救者可使婴儿面部向上，头朝下，用食指和中指在胸骨上向内和向上推压大约 1.25 至 4 厘米，并重复 5 次（胸部挤压）。随后再次检查患儿的口腔，清除可见的异物。重复该过程，直到物体去除或婴儿无意识（需要立即进行心肺复苏 [CPR]）。
解除婴儿气道阻塞
将婴儿面部朝下，胸部放在施救者前臂上。然后用另一手拍打婴儿后背两肩胛骨间的部位。
将婴儿面部朝上，头部低于身体。然后将食指和中指放在婴儿胸骨上，向内向上挤压。