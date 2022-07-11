解除窒息的一些方法常常可以挽救生命。成人最常见的窒息常由一团食物（如一大块肉）引起。婴儿的吞咽反射尚未发育完善，如果进食小的、圆的食物，如豌豆、硬糖，容易引起窒息。儿童，特别是学步期幼儿，还会把气球、玩具、硬币、其他一些不能吃的东西，以及食物（尤其是圆的、光滑的食物，如热狗、圆形糖果、坚果、豆子和葡萄）放进嘴里而引起窒息。

窒息最先出现的症状是咳嗽，常常咳得很厉害，以致不能进行呼救。患者可能在喉咙附近紧握双手。呼吸和说话变得微弱或停止。患者可能发出尖锐或喘气声，并可出现发绀、全身抽搐或昏厥。