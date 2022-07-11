挫伤、轻度的拉伤和扭伤都可以在家治疗，采用保护 (Protection)、休息 (Rest)、冰敷 (Ice)、压迫 (Compression) 和抬高 (Elevation) (PRICE) 方法，可以加快恢复并减轻疼痛和肿胀。如果发生了骨折、严重的拉伤、严重的扭伤、关节不完全（半脱位）或完全脱位，在专业医疗救助之前应用夹板固定。

常用类型的夹板