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软组织损伤包括肿块和瘀伤（挫伤）以及肌肉的小撕裂伤（拉伤），或关节附近韧带或肌腱的小撕裂伤（扭伤）——另见扭伤和其他软组织损伤概述。
挫伤、轻度拉伤和轻度扭伤都可以引起轻到中度的疼痛和肿胀。肿胀部位的颜色可能有变化，一天后可变为紫色；几天后可变为黄色和棕色。通常患者受伤的部位还能继续活动。患者如果出现更严重的症状，如畸形、不能行走或使用受伤部位、严重疼痛等，可能是关节内本来连接的骨骼完全分离（脱位）、关节内本来连接的骨骼部分分离（半脱位）、骨折、严重扭伤或拉伤或其他严重损伤所致。有严重症状的患者往往需要专业医疗救治，以确定损伤的性质。
急救处理
挫伤、轻度的拉伤和扭伤都可以在家治疗，采用保护 (Protection)、休息 (Rest)、冰敷 (Ice)、压迫 (Compression) 和抬高 (Elevation) (PRICE) 方法，可以加快恢复并减轻疼痛和肿胀。如果发生了骨折、严重的拉伤、严重的扭伤、关节不完全（半脱位）或完全脱位，在专业医疗救助之前应用夹板固定。
常用类型的夹板
夹板可以是用来防止肢体活动的任何东西。使用夹板可避免进一步损伤和减轻疼痛。要达到固定的效果，必须将受伤部位的上下两个关节都进行固定，保持不动。
可以用一些容易得到的物件（如一本杂志或一堆报纸）充当夹板。但夹板通常是用坚硬、平直的物件做成，如一块木板，可用于固定肢体。手臂、手腕和锁骨受伤时可用吊带支撑夹板固定的前臂。