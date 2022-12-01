X 射线检查

（另见骨折诊断。）

如果认为自己或小孩可能有肘部骨折，则伤者应立刻就医。

你知道吗……

医生会要求患者描述受伤情况以及有哪些症状。医生还会检查肘部。

医生会从不同角度拍摄肘关节X线片，确认是否有骨折。

如果医生怀疑肱骨下段骨折，但 X 线片未显示，则会用夹板固定肘部，并让伤者回来做额外的 X 线片检查，通常在 7-10 天内。

如果医生怀疑有骨折，还会检查手臂有无血管和神经损伤。例如，查看腕部的脉搏可确认手部的血流是否正常。检查神经损伤时，要求患者活动手指和手掌，然后询问患者是否能用手指感受物体。