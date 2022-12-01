肘部骨折可能累及上臂骨（肱骨）近肘部分——称为肱骨下（远）段骨折——或前臂上段的其中一根骨（桡骨或尺骨）——称为桡骨头骨折或尺骨鹰嘴骨折。
（另见骨折概述。）
肱骨下段骨折
肱骨下段骨折发生在上臂骨（肱骨）下部，这是肘关节的一部分。
肱骨下段骨折通常是由于跌落时手臂外伸或受到直接外力导致的。
肱骨下段骨折可能会损伤手臂动脉，导致关节出血，或损伤穿过肘部的神经，进而导致手部和手指麻木和活动问题。
医生根据体格检查和 X 线片检查结果进行诊断。
治疗包括咨询骨科医生和上夹板（当骨头并无错位时）或行手术（当骨折块分离和/或不对齐时）。
肱骨下段骨折多发于 3-11 岁的儿童。通常源自手臂张开时跌倒或直接击打。
这种骨折通常延伸至关节病导致关节出血。
上臂的主要动脉（肱动脉）可能受损，特别是骨折块移位或对线不齐。动脉受损时，可能发生骨筋膜室综合征。结果会导致肘关节和腕关节永久性僵直（称为挛缩）。
有时在肘部穿行的神经（桡神经或正中神经）出现损伤。当桡神经损伤时，患者不能抬手。当正中神经（发生腕管综合征时压迫的神经）损伤时，患者捏合拇指和小指出现困难。
肱骨下段骨折的症状
肱骨下段骨折患者的肘部区域会疼痛肿胀。弯曲肘部的能力可能受限。
伤者的前臂下部可能有瘀伤。瘀伤表明血管受伤。
前臂和手部可能麻木，伤者可能无法正常活动手部和手指。这些症状表明神经受到了损伤。
肱骨下段骨折的诊断
X 射线检查
（另见骨折诊断。）
如果认为自己或小孩可能有肘部骨折，则伤者应立刻就医。
你知道吗……
医生会要求患者描述受伤情况以及有哪些症状。医生还会检查肘部。
医生会从不同角度拍摄肘关节X线片，确认是否有骨折。
如果医生怀疑肱骨下段骨折，但 X 线片未显示，则会用夹板固定肘部，并让伤者回来做额外的 X 线片检查，通常在 7-10 天内。
如果医生怀疑有骨折，还会检查手臂有无血管和神经损伤。例如，查看腕部的脉搏可确认手部的血流是否正常。检查神经损伤时，要求患者活动手指和手掌，然后询问患者是否能用手指感受物体。
肱骨下段骨折的治疗
向骨科医生咨询
通常行手术复位骨折块
几乎不会只用夹板固定
通常要咨询骨科医生，因为靠近肘部的肱骨下段骨折常累及神经或血管，导致长期问题。
如果骨折处对线良好，可用夹板固定骨折块。大部分伤者需住院，以使医生能够确定血管或神经是否受损。但如果伤者同意第二天返回进行其他检查，则让他们回家。
通常，如果骨折块分离和/或未对齐，需要手术（开放复位内固定术 [ORIF]）来重新对齐，并固定骨折块。因骨折复位可能损伤附近的神经和血管，需要专科医生来完成手术。
肘关节部分骨折
肘部后面突出的尺骨尖骨区域称为鹰嘴（或鹰嘴突）。鹰嘴骨折通常是由于肘关节在伸展位时跌倒或肘关节受到直接击打所致。罕见情况下，当肱三头肌肌腱从一块鹰嘴上拉出时，会发生鹰嘴撕脱性骨折（附着在肌腱或韧带上的一小块骨块从骨的主要部位拉出）。
尺骨鹰嘴骨折的症状
鹰嘴骨折处出现疼痛、肿胀和触痛。鹰嘴骨也可能变形。肘关节伸展（使肘关节伸直）可能受限或无法做到。由于尺神经有时在鹰嘴骨折时受损，医生会检查是否存在这种损伤，这可能导致小指和部分无名指麻木和/或刺痛。
尺骨鹰嘴骨折的诊断
X 射线检查
通常，医生从两个不同角度对骨折进行 X 线检查，以确定骨折的确切位置。
ANTONIA REEVE/科学图片库
尺骨鹰嘴骨折的治疗
用夹板固定
有时需要进行手术
有时使用抗生素（用于开放性骨折）
大多数鹰嘴骨折用长臂后板夹板固定治疗。通常，骨碎片可以通过手法放回原位（复位），然后用夹板固定。但有时需要手术。
严重移位的骨折（骨块之间有较大间隙的骨折）和粉碎骨折（至少在两处骨折）通常需要手术来对齐骨块，这有助于它们在正确位置愈合。
开放性骨折（骨折块穿过皮肤）患者应立即给予抗生素，并需要接受骨科医生的检查。
前臂上端骨折
前臂上端骨折发生于前臂中较大骨（桡骨）的顶端（头），也是肘关节的一部分。
前臂上部（桡骨头）骨折通常是由于在跌倒时手臂外展所致。
肘部肿胀疼痛。
医生从不同角度拍摄 X 线片，但这些骨折往往难以看清，因此诊断很大程度依赖于体格检查的结果。
大多数这类骨折可使用吊带治疗，但有些也需要手术。
应尽快开始活动范围训练。
桡骨头骨折通常是由于在跌倒时手臂外展所致。常见于活跃的成年人。它们在成人中比在儿童中更为常见。
前臂骨下端的骨折可视为腕部骨折。
前臂上段骨折的症状
活动肘关节时疼痛，且肘部一侧触摸时一碰就痛。
血液可能漏至肘关节内，导致肿胀。患者通常不能伸直手臂。
前臂上段骨折的诊断
医师的评估
X 射线检查
（另见骨折诊断。）
医生会要求患者描述受伤情况以及有哪些症状。医生还会检查肘部。
要检查桡骨头骨折，医生会从不同角度拍 X 线片。但桡骨头骨折可能很难看到，因此诊断很大程度依赖于体格检查的结果。但如有骨折存在，X 线片通常会显示肘关节内部的液体。
医生可能会往肘关节周围的腔隙插入一根针，抽出液体（称为关节抽吸或关节穿刺）。抽出液体后，医生有时可确定肘部活动受限是因为骨折，还是因为疼痛和肌肉痉挛。
医生还会尝试轻柔的活动肘关节以确认韧带是否受到影响。
前臂上段骨折的治疗
通常用夹板固定
关节活动锻炼
严重骨折需要手术
大多数桡骨头骨折使用吊带治疗。如果骨折情况严重，需手术治疗。
一旦患者可忍受时（通常为骨折后数日），即可开始完全活动范围的肘关节锻炼。这种锻炼可防止永久性僵直。