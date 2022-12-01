骨折通常累及较大的前臂骨（桡骨）。有时较小的尺骨也有骨折。这些骨折可视为腕部骨折。

腕部骨折通常是由于在跌倒时手部外展所致。

骨折的手腕会疼痛、肿胀、压痛，有时会变得僵硬且持续疼痛。

医生通常能在 X 线片上发现这些骨折，但偶尔也需要进行计算机断层扫描。

通常，骨碎片可以通过手法放回原位（复位），然后用夹板固定，但有时需要手术。

通常情况下，腕部骨折发生于跌倒时手张开（阻止跌倒），腕关节向后屈曲。结果，腕部附近桡骨破裂，桡骨末端骨折块向上移位，朝向手掌背侧。这类骨折称为Colles 骨折。有时腕部可见明显错位。如果冲击力很大，骨折桡骨的两端会彼此卡住，骨骼看起来缩短。通常部分尺骨也同时骨折。Colles 骨折在老年人中很常见，特别是骨质疏松症患者，因为骨质疏松症会使骨头变脆弱。

少数情况下，腕部骨折发生于患者跌倒时手掌向前屈曲或腕背部受到击打——例如被冰球或曲棍球棒击打。此时桡骨末端骨折块向下移位，朝向手掌侧。这类骨折称为Smith 骨折。

腕部骨折：Colles和Smith骨折

桡骨骨折可能延伸到腕关节内。

正中神经——发生腕管综合征时涉及的神经——可能损伤。这根神经从腕部穿行至手掌和某些手指。

前臂下段骨折的症状 腕部疼痛、肿胀并且一碰就痛。若正中神经损伤，示指尖端麻木，患者不能将拇指和小指捏合到一起。 手腕骨折可能会导致僵硬、持续疼痛和/或骨关节炎，特别是如果骨折延伸到腕关节内或骨折块移位。

前臂下段骨折的诊断 X 射线检查

偶尔使用计算机断层扫描 （另见骨折诊断。） 如果伤者认为可能有腕部骨折，应就医。 医生通常能在 X 线片上发现手腕骨折。少数情况下需要计算机断层扫描（CT）检查来确认关节骨折。通过计算机技术将CT和X线结合可得到一张含有更多细节的受伤部位三维图像。