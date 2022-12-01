腕部骨折可能涉及前臂骨（桡骨或尺骨或二者同时）下端，或更少见的，手掌基底部某块腕骨。
腕部包含了
前臂中的两根长骨（桡骨和尺骨）
手掌基底部八块小骨（即腕骨）
腕骨位于前臂骨和掌骨之间。
（另见骨折概述。）
前臂下端骨折
骨折通常累及较大的前臂骨（桡骨）。有时较小的尺骨也有骨折。这些骨折可视为腕部骨折。
腕部骨折通常是由于在跌倒时手部外展所致。
骨折的手腕会疼痛、肿胀、压痛，有时会变得僵硬且持续疼痛。
医生通常能在 X 线片上发现这些骨折，但偶尔也需要进行计算机断层扫描。
通常，骨碎片可以通过手法放回原位（复位），然后用夹板固定，但有时需要手术。
通常情况下，腕部骨折发生于跌倒时手张开（阻止跌倒），腕关节向后屈曲。结果，腕部附近桡骨破裂，桡骨末端骨折块向上移位，朝向手掌背侧。这类骨折称为Colles 骨折。有时腕部可见明显错位。如果冲击力很大，骨折桡骨的两端会彼此卡住，骨骼看起来缩短。通常部分尺骨也同时骨折。Colles 骨折在老年人中很常见，特别是骨质疏松症患者，因为骨质疏松症会使骨头变脆弱。
少数情况下，腕部骨折发生于患者跌倒时手掌向前屈曲或腕背部受到击打——例如被冰球或曲棍球棒击打。此时桡骨末端骨折块向下移位，朝向手掌侧。这类骨折称为Smith 骨折。
腕部骨折：Colles和Smith骨折
腕部骨折包括
桡骨骨折可能延伸到腕关节内。
正中神经——发生腕管综合征时涉及的神经——可能损伤。这根神经从腕部穿行至手掌和某些手指。
前臂下段骨折的症状
腕部疼痛、肿胀并且一碰就痛。若正中神经损伤，示指尖端麻木，患者不能将拇指和小指捏合到一起。
手腕骨折可能会导致僵硬、持续疼痛和/或骨关节炎，特别是如果骨折延伸到腕关节内或骨折块移位。
前臂下段骨折的诊断
X 射线检查
偶尔使用计算机断层扫描
（另见骨折诊断。）
如果伤者认为可能有腕部骨折，应就医。
医生通常能在 X 线片上发现手腕骨折。少数情况下需要计算机断层扫描（CT）检查来确认关节骨折。通过计算机技术将CT和X线结合可得到一张含有更多细节的受伤部位三维图像。
前臂下段骨折的治疗
通过手术或非手术方法将骨折块复位。
用石膏或金属架克氏针固定
许多腕部骨折，医生用非手术方法（闭合复位）将骨折块复位。复位前，医生可通过以下任一项防止患者疼痛：
可能会给予阿片类止痛药和/或镇静剂。
可使用血肿阻断术。
血肿阻断术即将一根针穿过皮肤插入到骨折血液聚集处（血肿就是血液积聚），然后注射利多卡因（一种麻醉剂），从而在复位前麻醉骨折断端。
在骨骼重新对齐后，应用夹板（如掌侧或糖钳夹板）。随后将该伤者转诊给骨科医生进行随访。通常会拆除夹板，打上石膏。石膏需固定 4～6 周。
手掌夹板
糖钳夹板
如果关节受累或断骨卡到一起，可能需要进行手术（切开复位内固定术 [ORIF]）重新对齐并固定骨折块，尤其是需要充分使用手腕的活跃成年人。
手术中可通过直接在骨面放置一块接骨板进行固定。或是医生可在在腕关节外面放置外固定架并经过皮肤用不锈钢针插入骨内（称为外固定器）。外固定器通常是暂时的。会使用到能行手术置入更永久的硬件设备。
建议患者每天活动手指、肘关节（若没有固定）和肩关节以防止僵直。抬高手有助于控制肿胀。骨折后6～12个月内腕关节的舒适度、灵活性以及力量逐步改善。
外固定器
舟状骨骨折
舟状骨骨折涉及到腕部拇指底部附件的一块腕骨（即舟状骨）。
舟状骨骨折通常因手张开时跌倒所致。
这些骨折会中断舟骨的血流，造成骨关节炎和功能丧失。
腕部拇指一侧有压痛且肿胀，转动腕关节特别疼痛。
拍摄 X 线片，但由于舟骨骨折可能很难在伤后很快看到，所以可能需要进行其他影像学检查，或者可能放置夹板并在 7~10 天后重复 X 线片检查。
拇指人形夹板通常很有效，但有时需要进行手术来将骨折块放回原位并固定。
舟状骨在位于前臂骨和手骨之间的八块手腕（腕）骨中最常受伤。
腕部的骨骼
舟状骨骨折通常因手张开时跌倒所致。这种骨折通常因妨碍舟状骨血供而导致问题。如果没有血液供应，可能会出现以下情况：
骨骼无法愈合，然后退化并塌陷。
组织可能会坏死（称作骨坏死），从而导致骨关节炎和残疾。
骨头无法重新生长到一起（称作骨不连）。
这些问题发生于5%到10%的人群中，而且即便接受最佳治疗也可能发生。
舟状骨骨折的症状
舟状骨骨折患者的腕部拇指侧有压痛和肿胀。旋转腕关节特别疼痛。
舟状骨骨折的诊断
医师的评估
X 射线检查
有时需要进行磁共振成像检查
如果伤者认为可能有腕部骨折，应就医。
医生依据症状和体格检查的结果怀疑有舟状骨骨折。完成X线检查，但在伤后即刻很难看到这类骨折。
如果 X 线片未显示骨折，但体格检查提示骨折，大多数医生会上夹板。让伤者在 7~10 天内返回再接受一次 X 线片检查，看看是否有骨折。（骨折可能在愈合几天后更容易看到——见骨骼如何愈合。） 在 X 片上未见骨折时，可行核磁共振成像 (MRI)。但磁共振成像价格昂贵，所以不总是可行。
拇指人形夹板
舟状骨骨折的治疗
拇指人形夹板
有时需要进行手术
确诊后，许多舟状骨骨折可以使用拇指人形夹板固定 6-8 周后得到有效治疗。
有时需要手术（切开复位内固定术 [ORIF]）重新对齐骨折块并固定。
骨折需要3到4个月得以愈合。