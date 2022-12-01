骨折发生于脚底的足跟骨（跟骨）。
脚跟骨折通常是由巨大的外力造成的，因此常伴有膝盖和脊椎损伤。
如果跟骨骨折，脚跟有触痛，足部和脚踝通常会肿胀，无法承重。
通常，医生会根据 X 线片来诊断脚跟骨折，但有时也需要进行计算机断层扫描。
医生需咨询骨科医生，以确定脚跟骨折的最佳治疗方法。
治疗可能包括保护（通常上夹板）、休息、冰敷、压迫和抬高 (PRICE)，然后用石膏固定，或行手术将骨折块放回原位并进行固定。
（另见骨折概述。）
所有骨折中只有1到2%是跟骨骨折。但是，这种骨折可导致长期问题（比如关节炎），特别是骨折未能及时诊断和治疗。
脚跟骨折通常由巨大的外力所致，如从高处（从梯子上跳下）坠落后脚着地。其他原因包括车祸和运动相关损伤。脚跟骨折需要巨大的外力，因此膝盖和/或脊柱也常会受伤。
有些脚跟骨折会延伸到关节内，导致使关节顺滑活动的软骨发生骨折。
跟骨还可能发生应力性骨折，尤其是长跑运动员和其他运动员。应力性骨折是反复应力作用而非单次损伤导致的不完全骨折。
找到脚跟骨
脚跟骨（跟骨）位于脚后部。
跟骨骨折的症状
脚跟骨折有触痛。足和踝通常非常肿胀并且有淤伤。患者足部不能负重。
可能发生骨筋膜室综合征。当组织肿胀压迫附近血管，减少或阻断血流，即可发生。结果缺血的组织可能损伤或坏死。立刻治疗非常重要。
跟骨骨折的诊断
X 射线检查
有时使用计算机断层扫描
（另见骨折诊断。）
如果医生怀疑有跟骨骨折，则拍摄X线片，通常可显示骨折。但有时需要行计算机断层扫描（CT）检查。通过计算机技术将CT和X线结合可得到一张含有更多细节的受伤部位三维图像。
由于脚跟骨折由巨大的外力所致，因此医生还会检查是否有其他损伤，比如膝盖或脊柱骨折。
跟骨骨折的治疗
向骨科专科医生咨询
有时保护（通常上夹板）、休息、冰敷、压迫和抬高
石膏（消肿后）
可能需要手术
痊愈后进行物理治疗
医生会咨询专家（骨科医生）以确定脚跟骨折的最佳治疗方法。根据骨折的类型，可能需要手术。
如果骨折未累及关节，则治疗包括保护（通常上夹板）、休息（足不着地并使用拐杖）、冰敷、压迫（施压）和抬高 (PRICE)。肿胀消退后，患者可转介给骨科医师，给予石膏固定。
若脚跟骨折累及关节，手术是否为最佳治疗方式有待商榷。若需要手术，可行切开复位内固定术 (ORIF)。
应告知患者骨折愈合之前不能让跟骨负重。愈合时间取决于损伤情况，可能长达数月。通常情况下，医生会鼓励患者只要不是非常疼痛，可活动足和踝，有时还可让踝关节负重。
需要物理治疗。物理治疗包括特殊训练以改善受伤的足踝活动范围并加强支撑的肌肉。
患者开始行走时，可能需要手杖或特别设计的鞋或靴来防止足部进一步损伤。若患者没有严格遵守医生关于何时开始走路和如何走路的指导，骨折可能愈合不好。