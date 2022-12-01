骨折发生于脚底的足跟骨（跟骨）。

脚跟骨折通常是由巨大的外力造成的，因此常伴有膝盖和脊椎损伤。

如果跟骨骨折，脚跟有触痛，足部和脚踝通常会肿胀，无法承重。

通常，医生会根据 X 线片来诊断脚跟骨折，但有时也需要进行计算机断层扫描。

医生需咨询骨科医生，以确定脚跟骨折的最佳治疗方法。

治疗可能包括保护（通常上夹板）、休息、冰敷、压迫和抬高 (PRICE)，然后用石膏固定，或行手术将骨折块放回原位并进行固定。

（另见骨折概述。）

所有骨折中只有1到2%是跟骨骨折。但是，这种骨折可导致长期问题（比如关节炎），特别是骨折未能及时诊断和治疗。

脚跟骨折通常由巨大的外力所致，如从高处（从梯子上跳下）坠落后脚着地。其他原因包括车祸和运动相关损伤。脚跟骨折需要巨大的外力，因此膝盖和/或脊柱也常会受伤。

有些脚跟骨折会延伸到关节内，导致使关节顺滑活动的软骨发生骨折。

跟骨还可能发生应力性骨折，尤其是长跑运动员和其他运动员。应力性骨折是反复应力作用而非单次损伤导致的不完全骨折。

找到脚跟骨

跟骨骨折的症状 脚跟骨折有触痛。足和踝通常非常肿胀并且有淤伤。患者足部不能负重。 可能发生骨筋膜室综合征。当组织肿胀压迫附近血管，减少或阻断血流，即可发生。结果缺血的组织可能损伤或坏死。立刻治疗非常重要。

跟骨骨折的诊断 X 射线检查

有时使用计算机断层扫描 （另见骨折诊断。） 如果医生怀疑有跟骨骨折，则拍摄X线片，通常可显示骨折。但有时需要行计算机断层扫描（CT）检查。通过计算机技术将CT和X线结合可得到一张含有更多细节的受伤部位三维图像。 由于脚跟骨折由巨大的外力所致，因此医生还会检查是否有其他损伤，比如膝盖或脊柱骨折。