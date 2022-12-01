足中部的长骨（跖骨）可能发生骨折。
跖骨骨折有几种不同的类型，包括应力性骨折、跖跗关节骨折-脱位和第 5 跖骨骨折。（另见骨折概述。）
跖骨应力性骨折
应力性骨折是反复应力作用而非单次损伤导致的不完全骨折。
长时间行走或跑步可能导致跖骨的应力性骨折。
这些骨折会导致足中部触痛，并在脚部承担全身重量时疼痛。
受伤后 2~3 周，X 线片上可能看不到应力性骨折，因此医生有时会进行计算机断层扫描或磁共振成像，或者他们将足部视为骨折处理，并在 2 周后重拍 X 线片。
通常，停止导致或加重骨折的活动并使用拐杖是唯一必要的治疗。
就像突然开始更长时间或更大强度的运动锻炼一样，长时间行走或跑步时可能发生跖骨应力性骨折。
应力性骨折的症状
发生跖骨应力性骨折时有触痛。足部完全承重可使疼痛加剧。
应力性骨折的诊断
应力性骨折的治疗
避免引起或加重应力性骨折的活动
使用拐杖
有时可穿上保护性鞋或靴或用石膏固定
如果早期发现进展中的应力性骨折，停止引起或加重骨折的活动并使用拐杖可能是唯一必要的治疗方法。
患者可能需要穿上一种特殊的保护性走路鞋或靴。有时必须石膏固定。
跖跗关节骨折-脱位
跖跗关节是指第二跖骨的完全性骨折，而第二跖骨连接第二脚趾和足底的骨块。跖跗关节骨折-脱位发生于骨折块之间彼此分离（移位）。
跖跗关节骨折-脱位通常由于足部弯曲或受到强大暴力跌倒。
足部中央变得疼痛、肿胀以及触痛，而且足底部可能出现瘀伤。
医生通常从几个不同的角度拍摄 X 线片，但通常还需要进行计算机断层扫描来确定损伤。
通常，跖跗关节骨折-脱位者被转诊给骨科外科医生进行手术，以将骨折块放回原处并将其固定在位或将骨折块融合在一起。
跖跗关节骨折-脱位时，第二跖骨的底部骨折，而且骨折块之间可能彼此分离（移位）。跖跗关节骨折-脱位多见于患者足弯曲时跌倒或受到强大暴力撞击。这类损伤常见于足球运动员、自行车手和马术手。
第二跖骨骨折
第二跖骨在底部附近骨折，骨折块之间彼此分离（移位）。这类损伤称为跖跗关节骨折-脱位。
跖跗关节骨折-脱位的症状
跖跗关节骨折-脱位的症状可能轻微，也可能严重。
足部中央变得疼痛、肿胀以及脆弱。如果受伤，脚可能看起来很短，脚底可能有淤伤。有时候此部位感觉麻木。
跖跗关节骨折-脱位后果严重可导致永久性疼痛和关节炎。可能出现骨筋膜室综合征。患者在其余生可能参加剧烈活动时都会出现问题。
跖跗关节骨折-脱位的诊断
X 射线检查
通常进行计算机断层扫描 (CT)
从各种不同的角度拍摄 X 线片，但可能很难看到损伤。通常还需要 CT 来诊断跖跗关节骨折-脱位。CT 检查可提供更详细的损伤处三维图像。
有时，当 CT 不可用时，医生要求患者用伤足站立，然后拍摄 X 线片。如果骨头骨折，那么伤者的体重会使骨头分离得更多，从而在 X 线片上显示断骨之间的间隙，故而可以诊断损伤。（另见骨折诊断。）
跖跗关节骨折-脱位的治疗
到矫形外科医生处就医
手术将骨折块复位或将足部骨块融合
跖跗关节骨折-脱位者通常要住院并且尽快去看骨科医生。
通常，会需要进行以下其中一项：
切开复位内固定术 (ORIF)：ORIF 包括将骨折块放回原处，并用螺丝钉和金属板固定。
足中部骨骼融合：融合与切开复位内固定术相似。将骨折块放回到位并固定在位，如同切开复位内固定术中进行的一样，但将这些骨折块放置成使得足中部的受损骨骼可以一起长成一整块。
但是这些操作并不总是能使脚恢复到之前的状态。
如果不需要做手术，用石膏固定脚，告诉患者足部不能负重至少 6 周。
第5跖骨骨折
第5跖骨骨折发生在连接小脚趾和足底骨的骨块。
第 5 跖骨骨折可能在其根部（靠近脚踝）或在中部（骨干）断裂。
这些骨折可能是由于脚向内转动或挤压伤（对于根部）或反复应力或单一损伤（对于干部）而导致的。
如果骨头根部骨折，脚外侧缘出现疼痛、肿胀和触痛。
根部骨折通常愈合较快。
如果骨干骨折，骨骼的血液供应可能会中断，有时可能会延缓愈合或阻止断骨重新长到一起。
为了诊断第 5 跖骨骨折，医生通过几种不同角度拍摄 X 线片。
根部骨折的治疗通常包括拐杖和保护性硬底步行鞋或靴子。
对骨干骨折的治疗可能涉及短腿石膏和拐杖，伤脚不能负重，或有时进行手术。
第5跖骨骨折是足部最常见的骨折。这类骨折通常发生在
跖骨的底部（踝关节附近）
跖骨的骨干处（中间较长部分）
Jones骨折和Pseudo-Jones骨折
跖骨底部骨折
当足部向内转或被挤压时第 5 跖骨根部可能会骨折。有时称这类骨折为舞蹈者骨折或Pseudo-Jones骨折。
足部外侧缘出现疼痛、肿胀和一碰就痛。可能出现瘀伤。
若医生怀疑跖骨底部有骨折，需从不同角度拍摄X线片。
伤后几天内可能需要拄拐杖和穿保护性硬底行走鞋或靴。通常不需要石膏固定。鼓励患者在可忍受范围内尽可能多走路。
通常这类骨折愈合相当快。