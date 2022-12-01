X 射线检查

有时进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)

应力性骨折如果太小或骨折后立刻拍摄X线（骨折开始自行修复之前）都可能在X线片上显示不出骨折。受伤后约 2~3 周，由于形成新骨骼修复骨折，应力性骨折可在 X 线片上观察到（见骨骼如何愈合）。

有时行 CT 或 MRI 检查是否有应力性骨折。（另见骨折诊断。）