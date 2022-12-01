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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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跖骨骨折

作者：Danielle Campagne, MD, University of California, San Francisco
已审核/已修订 12月 2022 | 修改的 1月 2023
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小知识

足中部的长骨（跖骨）可能发生骨折。

跖骨骨折有几种不同的类型，包括应力性骨折、跖跗关节骨折-脱位和第 5 跖骨骨折。（另见骨折概述。）

跖骨应力性骨折

应力性骨折是反复应力作用而非单次损伤导致的不完全骨折。

  • 长时间行走或跑步可能导致跖骨的应力性骨折。

  • 这些骨折会导致足中部触痛，并在脚部承担全身重量时疼痛。

  • 受伤后 2~3 周，X 线片上可能看不到应力性骨折，因此医生有时会进行计算机断层扫描或磁共振成像，或者他们将足部视为骨折处理，并在 2 周后重拍 X 线片。

  • 通常，停止导致或加重骨折的活动并使用拐杖是唯一必要的治疗。

就像突然开始更长时间或更大强度的运动锻炼一样，长时间行走或跑步时可能发生跖骨应力性骨折

应力性骨折的症状

发生跖骨应力性骨折时有触痛。足部完全承重可使疼痛加剧。

应力性骨折的诊断

  • X 射线检查

  • 有时进行计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)

应力性骨折如果太小或骨折后立刻拍摄X线（骨折开始自行修复之前）都可能在X线片上显示不出骨折。受伤后约 2~3 周，由于形成新骨骼修复骨折，应力性骨折可在 X 线片上观察到（见骨骼如何愈合）。

有时行 CT 或 MRI 检查是否有应力性骨折。（另见骨折诊断。）

应力性骨折的治疗

  • 避免引起或加重应力性骨折的活动

  • 使用拐杖

  • 有时可穿上保护性鞋或靴或用石膏固定

如果早期发现进展中的应力性骨折，停止引起或加重骨折的活动并使用拐杖可能是唯一必要的治疗方法。

患者可能需要穿上一种特殊的保护性走路鞋或靴。有时必须石膏固定。

步行靴
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图片由 Danielle Campagne 医学博士提供。

跖跗关节骨折-脱位

跖跗关节是指第二跖骨的完全性骨折，而第二跖骨连接第二脚趾和足底的骨块。跖跗关节骨折-脱位发生于骨折块之间彼此分离（移位）。

  • 跖跗关节骨折-脱位通常由于足部弯曲或受到强大暴力跌倒。

  • 足部中央变得疼痛、肿胀以及触痛，而且足底部可能出现瘀伤。

  • 医生通常从几个不同的角度拍摄 X 线片，但通常还需要进行计算机断层扫描来确定损伤。

  • 通常，跖跗关节骨折-脱位者被转诊给骨科外科医生进行手术，以将骨折块放回原处并将其固定在位或将骨折块融合在一起。

跖跗关节骨折-脱位时，第二跖骨的底部骨折，而且骨折块之间可能彼此分离（移位）。跖跗关节骨折-脱位多见于患者足弯曲时跌倒或受到强大暴力撞击。这类损伤常见于足球运动员、自行车手和马术手。

第二跖骨骨折

第二跖骨在底部附近骨折，骨折块之间彼此分离（移位）。这类损伤称为跖跗关节骨折-脱位。

跖跗关节骨折-脱位的症状

跖跗关节骨折-脱位的症状可能轻微，也可能严重。

足部中央变得疼痛、肿胀以及脆弱。如果受伤，脚可能看起来很短，脚底可能有淤伤。有时候此部位感觉麻木。

跖跗关节骨折-脱位后果严重可导致永久性疼痛和关节炎。可能出现骨筋膜室综合征。患者在其余生可能参加剧烈活动时都会出现问题。

跖跗关节骨折-脱位的诊断

  • X 射线检查

  • 通常进行计算机断层扫描 (CT)

从各种不同的角度拍摄 X 线片，但可能很难看到损伤。通常还需要 CT 来诊断跖跗关节骨折-脱位。CT 检查可提供更详细的损伤处三维图像。

有时，当 CT 不可用时，医生要求患者用伤足站立，然后拍摄 X 线片。如果骨头骨折，那么伤者的体重会使骨头分离得更多，从而在 X 线片上显示断骨之间的间隙，故而可以诊断损伤。（另见骨折诊断。）

跖跗关节骨折-脱位的治疗

  • 到矫形外科医生处就医

  • 手术将骨折块复位或将足部骨块融合

跖跗关节骨折-脱位者通常要住院并且尽快去看骨科医生。

通常，会需要进行以下其中一项：

  • 切开复位内固定术 (ORIF)：ORIF 包括将骨折块放回原处，并用螺丝钉和金属板固定。

  • 足中部骨骼融合：融合与切开复位内固定术相似。将骨折块放回到位并固定在位，如同切开复位内固定术中进行的一样，但将这些骨折块放置成使得足中部的受损骨骼可以一起长成一整块。

但是这些操作并不总是能使脚恢复到之前的状态。

如果不需要做手术，用石膏固定脚，告诉患者足部不能负重至少 6 周。

第5跖骨骨折

第5跖骨骨折发生在连接小脚趾和足底骨的骨块。

  • 第 5 跖骨骨折可能在其根部（靠近脚踝）或在中部（骨干）断裂。

  • 这些骨折可能是由于脚向内转动或挤压伤（对于根部）或反复应力或单一损伤（对于干部）而导致的。

  • 如果骨头根部骨折，脚外侧缘出现疼痛、肿胀和触痛。

  • 根部骨折通常愈合较快。

  • 如果骨干骨折，骨骼的血液供应可能会中断，有时可能会延缓愈合或阻止断骨重新长到一起。

  • 为了诊断第 5 跖骨骨折，医生通过几种不同角度拍摄 X 线片。

  • 根部骨折的治疗通常包括拐杖和保护性硬底步行鞋或靴子。

  • 对骨干骨折的治疗可能涉及短腿石膏和拐杖，伤脚不能负重，或有时进行手术。

第5跖骨骨折是足部最常见的骨折。这类骨折通常发生在

  • 跖骨的底部（踝关节附近）

  • 跖骨的骨干处（中间较长部分）

Jones骨折和Pseudo-Jones骨折

跖骨底部骨折

当足部向内转或被挤压时第 5 跖骨根部可能会骨折。有时称这类骨折为舞蹈者骨折或Pseudo-Jones骨折。

足部外侧缘出现疼痛、肿胀和一碰就痛。可能出现瘀伤。

若医生怀疑跖骨底部有骨折，需从不同角度拍摄X线片。

伤后几天内可能需要拄拐杖和穿保护性硬底行走鞋或靴。通常不需要石膏固定。鼓励患者在可忍受范围内尽可能多走路。

通常这类骨折愈合相当快。

跖骨的骨干骨折

骨干骨折可能由反复应力（应力性骨折）或单一损伤引起。

这类骨折可称为Jones骨折，比跖骨底部骨折更少见。

因为这些骨折可能阻断骨的血供，更容易出现并发症。例如，骨折块可能无法重新长到一起（称为不愈合），或可能长到一起非常缓慢（称为延迟愈合）。

若医生怀疑骨干骨折，他们会从不同角度拍摄 X 线片。

通常可使用短石膏将踝关节固定，患者必须借助拐杖并且足部不能负重至少6周。

有时需要手术治疗，患者应转诊到骨科医师处。可进行切开复位内固定术 (ORIF) 将骨折块放回原位。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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