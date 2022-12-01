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前臂骨折累及一根或两根前臂骨（桡骨和尺骨）的中段。
通常，在接触性运动、跌倒或袭击时防御行为期间身体受到直接撞击，这可能会导致前臂中段骨折。
前臂骨折表现为疼痛、肿胀、触痛，有时还有变形。
医生通常能在 X 片上发现这些骨折。
通常，骨碎片可以通过手法放回原位（复位），然后用夹板或石膏固定，但有时需要手术。
通常，前臂的其中一根骨（桡骨或尺骨）会因受到直接击打而骨折。医生通常可将骨折块放回原位，并用夹板或石膏固定，以便骨块愈合。罕见情况下，一根骨头骨折，另一根骨头在肘部或腕部脱位。同时骨折和脱位通常需要手术。
前臂骨下端骨折被认为是腕部骨折，而较大的前臂骨（肘关节的一部分）顶部骨折则被认为是前臂上段骨折。
症状
前臂骨折时疼痛和肿胀。还可能有瘀伤。活动前臂通常疼痛，包括伸直手腕或肘部。
诊断
X 射线检查
（另见骨折诊断。）
若患者认为自己的上臂可能骨折，应尽快就医。
虽然医生通常根据体格检查即可识别前臂骨折，但诊断包括进行 X 线片检查，找到骨折部位并确定损伤程度。
治疗
通过手术或不通过手术重新对齐骨折块
夹板或石膏
将碎骨块重新对齐或放回原位（称为复位）。根据骨折的类型，选择手术或非手术方法进行复位。如可能，医生无需手术即可将骨块移回原位。
对于单纯性骨折，如果无需手术就能重新对齐骨块，则使用夹板将骨块固定到位。随后将该伤者转诊给骨科医生进行随访，以监测骨骼是否正常愈合。通常会拆除夹板，打上石膏。石膏需固定 4～6 周。
对于更为复杂的骨折，有时需要手术复位，通常是切开复位内固定术 (ORIF)。完成 ORIF 后，复位断骨，并使用金属线、金属针、螺钉、金属棒或金属板等固定到位。 手术后，给前臂上夹板约 6 周。