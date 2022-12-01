前臂骨折累及一根或两根前臂骨（桡骨和尺骨）的中段。

通常，在接触性运动、跌倒或袭击时防御行为期间身体受到直接撞击，这可能会导致前臂中段骨折。

前臂骨折表现为疼痛、肿胀、触痛，有时还有变形。

医生通常能在 X 片上发现这些骨折。

通常，骨碎片可以通过手法放回原位（复位），然后用夹板或石膏固定，但有时需要手术。

通常，前臂的其中一根骨（桡骨或尺骨）会因受到直接击打而骨折。医生通常可将骨折块放回原位，并用夹板或石膏固定，以便骨块愈合。罕见情况下，一根骨头骨折，另一根骨头在肘部或腕部脱位。同时骨折和脱位通常需要手术。

前臂骨下端骨折被认为是腕部骨折，而较大的前臂骨（肘关节的一部分）顶部骨折则被认为是前臂上段骨折。

症状 前臂骨折时疼痛和肿胀。还可能有瘀伤。活动前臂通常疼痛，包括伸直手腕或肘部。

诊断 X 射线检查 （另见骨折诊断。） 若患者认为自己的上臂可能骨折，应尽快就医。 虽然医生通常根据体格检查即可识别前臂骨折，但诊断包括进行 X 线片检查，找到骨折部位并确定损伤程度。