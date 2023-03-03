颅骨骨折就是颅骨的断裂。

颅骨骨折可伴或不伴有脑损伤。

某些颅骨骨折会出现液体鼻漏或耳漏、耳后或眼周的青紫。

CT用以诊断颅骨骨折。

很多颅骨骨折不需要特殊治疗。

颅骨骨折可由划破皮肤的损伤（称为开发性损伤）或不会划破皮肤的损伤（称为 闭合性损伤）引起。

伴有颅骨骨折的患者脑损伤可能比有颅脑外伤但不伴有骨折的病人更加严重。颅骨骨折的严重程度部分取决于骨折的类型和部位。通常，如果颅骨断裂但仍留在原位，则脑部不会受损。

有些颅骨骨折会损伤动脉和静脉，继而血液流到脑组织周围空隙。血液可能会积聚在大脑和颅骨之间，造成脑内血肿。

有些骨折，尤其是发生在颅骨后端和颅底的骨折，会撕裂脑膜（覆盖在脑表面的组织层）。颅底（非常厚）骨折，表明损伤的冲击力很强，脑损伤可能性更大。

如果骨折划破皮肤，细菌可能通过骨折处进入颅骨，引起感染和严重脑损伤。

有时骨折碎片回合向内压迫并损害脑组织。这类骨折被称为凹陷骨折。颅骨凹陷骨折可能将脑组织暴露在外界环境和异物下，导致颅内感染或形成脓肿（脓液集聚）。

婴儿颅骨骨折 婴儿发生颅骨骨折时，包绕脑部的脑膜偶尔会经骨折处膨出并因骨折被卡住，形成一个液囊，称作生长性骨折或软脑膜囊肿。该液囊的形成约需要3-6周，可视为颅骨骨折的首要证据。

颅骨骨折的症状 某些症状可提示颅底骨折： 脑脊液—即在脑组织表面脑膜间流动的清亮液体—可从鼻（鼻漏）或耳朵（耳漏）漏出。

血液可能在鼓膜后聚集，鼓膜破裂后从耳朵流出。

瘀斑可出现于耳后（Battle 征）或眼周（浣熊眼）。 静脉窦也可能发生破裂，血液可聚集在此处。 如果骨折已损坏大脑，患者可能会出现以下症状： 持续或不断加重的嗜睡和意识模糊

癫痫发作

反复呕吐

严重的头痛。

手臂或腿部没有感觉或无法活动

难以辨认人或环境

失去平衡

言语或视物困难

缺乏协调性

颅骨骨折的诊断 计算机断层扫描 医生根据颅脑外伤患者的情况、症状和体检结果怀疑颅骨骨折。 为确认颅骨骨折，医生会使用计算机断层扫描 (CT)。在颅骨骨折的诊断上CT比磁共振（MRI）更合适。但通常会进行 CT 或 MRI 检查有无脑损伤。 X 线检查对于颅骨骨折的诊断帮助不大。 你知道吗……