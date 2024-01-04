癫痫发作时，脑电活动出现周期性扰动，并造成一定程度的暂时性脑功能障碍。
许多人在惊厥前会有异常感觉。
一些惊厥引起不能控制的抽搐和意识丧失，但有时患者只是单纯停止活动、或是不知道刚发生的事情。
医生基于症状诊断癫痫，而脑影像学检查、血液检查、以及脑电图检查有助于确诊癫痫。
如有必要，药物可以用于预防癫痫。
正常的脑部功能需要电脉冲有序、有组织、协调地释放。这种放电使得脑与脊髓、神经、肌肉以及脑部神经元之间能进行信息交换。当脑电活动出现扰动时，可能会导致癫痫。
大约2%成年人一生中会出现一次惊厥。其中2/3的人以后不再发生。癫痫常始发于童年早期或老年期。
惊厥的类型
癫痫的原因
最常见的病因取决于惊厥开始的时间：
2岁之前： 一次或多次惊厥通常由于高热或暂时性代谢紊乱引起，如血糖、钙、镁、维生素B6或钠异常。这些病因消除后，惊厥通常会停止。如果惊厥在没有此类诱发因素的情况下复发，原因可能是出生时受伤、出生缺陷、遗传性代谢异常或脑部疾病。
2～14岁： 通常原因不明(另请参见儿童惊厥)。
成人：头部受伤、中风或肿瘤可能会损伤脑部，导致惊厥。酒精戒断（由突然停止饮酒引起）也是惊厥的常见原因。然而，大约一半的患者，病因未明。
老年人： 原因可能是脑肿瘤或中风。
没有明确病因时称为特发性。
脑部受到刺激，例如外伤、某些药物、睡眠不足、感染、发热，或脑部缺氧或能量，例如心律异常、血氧水平过低或血糖水平过低（低血糖症），无论既往有无癫痫病史均可诱发单次癫痫发作。由此类刺激引起的惊厥称作诱发性惊厥（因此是非癫痫性惊厥）。
出现以下情况时，癫痫患者更有可能惊厥：
承受过度的身体或情感压力。
醉酒或睡眠不足。
突然停止饮酒或使用镇静剂。
避免这些情况发生可帮助预防惊厥。
罕见情况下，反复声音、闪光、电脑游戏、或甚至接触身体某些部位，都可诱发癫痫。在这些情况下发生的癫痫称为反射性癫痫。
癫痫发作的原因
病因
举例
感染
病毒性脑炎
代谢性疾病
其他疾病
维生素B6缺乏（新生儿中）
脑供氧不足
接近窒息
脑结构受损
脑肿瘤（良性或恶性）
颅内出血（颅骨内出血）
中风
出生时存在或发生的异常，包括遗传性疾病
遗传代谢疾病，例如Tay-Sachs病或苯丙酮尿症
脑内液体积聚（脑水肿）
处方药*
丁螺环酮（治疗焦虑症）
樟脑
*头孢吡肟（抗生素）
*氯丙嗪（治疗精神分裂症）
环丙沙星（抗生素）
氯喹（治疗疟疾）
氯氮平（常用于治疗精神分裂症）
环孢霉素（用于预防和治疗器官移植排斥）
亚胺培南（抗生素）
*消炎痛（消炎镇痛药）
*哌替啶（用于缓解疼痛）
*苯妥英†
茶碱（治疗哮喘及其他气道疾病）
三环类抗抑郁药
非法药物
可卡因（过量）
大量使用后停用药物或物质
全身麻醉药（手术时使用）
镇静剂，包括催眠药物
接触毒物
马钱子碱
* 许多药物在过量使用时，会引起癫痫。在一些人中，某些药物可以使脑部中的神经细胞更容易受到刺激，从而使癫痫更容易发作。这些药物被认为可降低癫痫发作阈值。
†苯妥英，通常用于治疗癫痫，但过量会引起惊厥。
癫痫的症状
先兆（不寻常的感觉）描述患者在惊厥发作前的感觉。通常，它是刚刚开始的局灶性意识癫痫发作的一部分。先兆可以包括以下任何一种：
异常的嗅觉、味觉
忐忑不安
即使从来没有过，但感觉似曾经历过(称为似曾相识)或者相反的感觉 - 某种东西看起来不熟悉，即使它在某种程度上是熟悉的(称为未视感)
即将发病的强烈感觉
几乎所有惊厥都比较短暂，持续数秒到数分钟不等。大多数惊厥持续1～2分钟。
偶尔，癫痫反复发作，例如癫痫持续状态。
大多数癫痫患者在不发作时表现和行为正常。
癫痫有不同临床表现，这取决于异常放电所影响的脑部区域，例如：
如果异常放电出现在控制嗅觉的岛叶，患者可以嗅到浓烈的令人愉快或不愉快的气味
影响枕叶时，可出现幻视（看到令人不愉快的画面）
如果控制语言的区域（位于额叶）受到影响，则无法讲话
如果脑两侧大面积受到影响，会发生抽搐（全身肌肉抽搐和痉挛）
惊厥可分为
肌肉运动：涉及异常肌肉收缩(如肢体痉挛或抽搐)
非肌肉运动：不涉及异常肌肉收缩
其他可能的症状包括特定身体部位的麻木或刺痛、短暂的无反应、失去知觉和思维混乱。患者在意识丧失时可能会呕吐。可能会失去对肌肉、膀胱或排便的控制。有些人会咬舌。
症状也根据癫痫是否为以下情形而有所不同
局灶性发作(惊厥始于脑部的一侧)
全身性发作(惊厥从脑部两侧开始)
有几种类型的局灶性和全身性惊厥。大部分患者只有一种发作形式。其他患者有两种或更多发作形式。
某些类型的惊厥可能先表现为局灶性，然后转为全身性。
局灶性发作
在局灶性发作中，惊厥始于脑部的一侧。
局灶性发作包括以下类型：
自动性（协调的、无目的的、重复的运动活动）
无力(包括肌肉张力丧失)
阵挛性(包括肌肉有节奏的抽搐)
儿童痫性痉挛（弯曲和伸直手臂以及向前弯上身）
运动过度（移动双腿，就像骑自行车或扭动一样）
肌阵挛(包括突然、闪电般的肌肉抽搐)
强直（包括一个肢体或身体一侧的肌肉僵硬）
一些局灶性惊厥患者可完全恢复。在另一些患者中，异常放电也可以传播到邻近区域或对侧脑部，引起全身性惊厥。由局灶性惊厥引起的全身性惊厥被称为局灶性至双侧惊厥。也就是说，它们从脑部的一侧开始，扩散到两侧。
局灶性发作根据患者在惊厥期间是否有意识进行分类：
保持意识(称为局灶性意识惊厥)。
意识受损(称为局灶性意识受损惊厥)。
意识是指对自我和环境的了解。如果在惊厥的任何部分意识受损，则惊厥被视为意识受损的局灶性惊厥。医生通过询问患者来确定患者在惊厥期间是否保持清醒，或者，如果惊厥正在发生，则观察患者在接受治疗时是否有反应。
在局灶性意识惊厥中，异常放电始于脑部的一小块区域，并仍局限于该区域。由于仅部分脑区受累，因此症状只与该脑区支配的功能相关。例如，如果控制右臂运动的脑部小区域(在左额叶)受到影响，右臂可能会不由自主地抬起并急动，头部可能会转向抬起的手臂。患者意识清晰，对周围环境有感知。局灶性意识惊厥可能发展为局灶性意识受损惊厥。
杰克逊癫痫属于局灶性意识清醒的惊厥。症状从一只手或一只脚开始，然后随着电活动在脑部中扩散而向上移动。患者完全知道在惊厥期间发生了什么。
其他局灶性意识惊厥会影响面部，然后扩散到手臂，有时扩散到腿部。
持续性部分性癫痫很少见。在这种类型惊厥中，局灶性惊厥每几秒钟或几分钟发生一次，持续数天至数年。通常累及手臂、手、一侧面部或一侧身体。持续性部分性癫痫患者仍有意识。这些惊厥通常是由于
在局灶性意识受损惊厥中，异常放电开始于颞叶或额叶的小区域，并迅速扩散到附近的其他区域。惊厥开始时通常有1～2分钟的先兆。在先兆期，患者对周围环境感知障碍。
局灶性意识障碍性发作时，意识会受损，但不会失去知觉。患者可以出现：
凝视
不自主的咀嚼咂嘴或舔唇动作
怪异且无目的地活动手脚
发出无意义的声音
不能理解别人语言
拒绝帮助
患者可以谈话，但语言不流利，内容贫乏。他们可能会意识模糊和分不清方向。这种情况可以持续数分钟。偶尔，在受到约束时患者会大发雷霆。
全身性惊厥
在全身性惊厥中，惊厥开始于脑部的两侧。大多数全身性发作会损害意识。它们通常立即引起意识丧失及异常活动。意识丧失可以是短时间或持续较长时间。
全面性惊厥包括以下类型：
强直阵挛性发作(以前称为癫痫大发作)
阵挛性发作（肌肉僵硬后肌肉持续有节奏抽搐）
强直性发作（所有肢体的肌肉僵硬）
失张力性发作(肌肉张力丧失)
肌阵挛性发作（肌肉有节奏抽搐，之前无肌肉僵硬）
肌阵挛-强直-阵挛性发作（肌肉抽搐，随后肌肉僵硬和肌肉反复抽搐），包括青少年肌阵挛性癫痫
肌阵挛-失张力性发作（肌肉抽搐，随后肌肉张力丧失）
癫痫性(婴儿)痉挛
失神发作
大多数类型的全身性惊厥(如强直阵挛性发作)都涉及异常的肌肉收缩。没有此症状的被称为失神发作。
全身发作性惊厥始于脑部深层中央部分的异常放电，并同时扩散至脑部两侧。没有先兆。惊厥通常始于怒吼。患者会逐渐不知情或失去意识。
在全身发作性惊厥期间，尤其是全身性强直阵挛发作时，患者可能会出现以下情况：
随着肌肉快速反复收缩和放松，全身肌肉会出现严重痉挛和痉挛
摔倒
咬紧牙齿
经常有舌咬伤
口吐白沫
膀胱和/或排便失控
惊厥通常持续1～2分钟，随后，有些患者表现为头痛、短暂意识模糊、过度疲劳感。这些症状可持续几分钟或几小时。患者通常不能回忆发作时情况。
在全身性强直-阵挛发作中，肌肉收缩（强直），然后快速交替地收缩和放松（阵挛）。这些惊厥可能是
全身性发作(从脑部两侧开始)
局灶性到双侧（从脑部一侧开始，扩散到两侧）
在这两种类型中，当异常放电扩散到脑部的两侧时，意识会暂时丧失并且会发生抽搐。
局灶性到双侧强直阵挛性惊厥通常始于脑部一侧小区域的异常放电，导致局灶性意识惊厥或局灶意识性受损惊厥。然后放电快速蔓延至脑部两侧，造成整个脑部功能障碍。症状与全身性发作的症状相似。
失张力发作主要出现在儿童期。其特征是短暂性完全丧失肌肉张力和意识。其引起小孩突然摔倒在地，增加了外伤的风险。
在阵挛性惊厥中，身体两侧的肢体在整个惊厥过程中经常有节奏地抽动头部、颈部、面部和躯干。阵挛性癫痫通常发生在婴儿身上。它们远不如强直阵挛发作常见。
强直发作通常发生于睡眠中，常见于儿童。肌张力突然或缓慢增加，引起肌肉僵硬。四肢和颈部经常受到影响。强直性惊厥通常只持续10到15秒，但在站立时会导致摔倒在地。大部分患者意识清醒。如果惊厥持续时间较长，肌肉可能会在发作结束时出现抽搐。
不典型失神发作（见下文）、失张力发作和强直发作通常是称作伦诺克斯-加斯托二氏综合征的严重癫痫的一部分，开始于儿童4岁之前。
肌阵挛发作特点为一个或数个肢体或躯干的快速抽动。惊厥很短暂，不会导致意识丧失，但可能会反复发生，并可能发展为强直阵挛性癫痫，伴有意识丧失。
在肌阵挛性发作中，四肢或躯干短暂抽搐，然后逐渐消失（跌倒发作）。癫痫发作通常在6个月至6岁之间开始。在首次肌阵挛-失张力发作之前，2/3的儿童有高热发作和全身性惊厥发作。发育和心理过程通常正常，但在癫痫发作期间或之后，发育和思维可能受损。
青少年肌阵挛性癫痫主要开始于青春期。典型的发作通常开始于双上肢的快速抽搐。约有90%的发作可以引发全身性强直-阵挛发作。一些患者也会出现失神发作。青少年肌阵挛性癫痫通常在患者清晨睡醒时发生，尤其易发于睡眠不足的情况下。饮酒也可能会引起发作。
失神发作不涉及异常肌肉收缩。它们可以分类为
典型（以前称为小发作）
非典型
典型的失神发作通常出现在童年期，介于5～15岁之间，一般不会持续到成年。但是成年人偶尔也会出现典型的失神发作。与强直-阵挛性惊厥不同，失神发作不会引起抽搐或其他剧烈症状。患者不会跌倒、摔倒或晃动。但患者会凝视，伴眼皮快速跳动，有时还会有面部肌肉抽动。他们通常会失去意识，对周围环境完全没有意识。癫痫持续10～30秒。患者突然停止动作又突然恢复。他们没有后遗效应，也不知道发生了惊厥。如果不进行治疗，许多患者会每天发作数次。发作常出现在患者静坐时。体育锻炼时很少发作。过度换气可以诱发发作。
非典型失神发作不同于典型的失神发作，如下所述：
不太常见。
持续更久。
抽搐和其他动作更明显。
对周围环境的意识更强。
大部分不典型失神发作患者的神经系统异常或发育迟缓。非典型失神发作通常持续到成年。
Dravet综合征
Dravet综合征（婴儿重度肌阵挛性癫痫）发生在儿童早期。它具有局灶性和全身性特征。在出生后第一年中，局灶性癫痫发作通常由发热触发。在大约2岁时，儿童往往有全身性肌阵挛发作。在这些癫痫发作中，躯干或一个或多个肢体抽搐。患有Dravet综合征的儿童也可能出现非典型性失神、阵挛、失张力或强直阵挛发作。
在出生后第二年，儿童不再如期发育，并可能丧失他们所取得的发育技能。儿童难以思考和学习，缺乏协调和平衡。
在约70%至80%的Dravet综合征患儿中，病因是已知可导致惊厥作的异常基因。
癫痫持续状态
惊厥性癫痫持续状态是最严重的癫痫，也是一个医疗急救症，因为会发作不止。整个脑部发生放电，导致全身性强直-阵挛发作。
出现以下一种或两种情况时，诊断为惊厥性癫痫持续状态：
惊厥持续5分钟以上
患者在两次或更多次惊厥之间不能完全恢复意识
患者抽搐伴肌肉剧烈收缩，不能正常呼吸。体温上升。如不进行紧急治疗，患者的心脏和大脑会因负荷过度而永久受损，患者有时甚至会死亡。
全身性惊厥性癫痫持续状态有多种原因，包括头部受伤和突然停用抗惊厥药。
非惊厥性癫痫持续状态是癫痫持续状态的另一种类型，不会引起抽搐。惊厥持续10分钟以上。惊厥期间，精神过程(包括意识)和/或行为受到影响。患者可能会显得思维混乱或茫然。他们可能不会说话，行为也可能不理智。患有非惊厥性癫痫持续状态会增加发生惊厥性癫痫持续状态的风险。这种类型的癫痫需要及时诊断和治疗。
惊厥后的症状
发作停止后患者可有头痛、肌痛、感觉异常、意识模糊和疲倦。这种后效应称为发作后状态。有些人在惊厥后身体的一侧很虚弱，虚弱持续的时间比惊厥还要长(一种叫做 Todd 麻痹的疾病)。
大部分患者时候不能回忆发作过程（称为发作后遗忘）。
并发症
惊厥可以导致严重后果。剧烈、快速的肌肉收缩可引起包括骨折在内的外伤。意识突然丧失可以引起患者倒地，导致严重外伤。患者可经历多次惊厥，而没有严重脑损伤。一次惊厥不会影响智力，但反复的抽搐发作可以损伤智力。
如果惊厥得不到很好的控制，可能无法获得驾照。患者可能难以工作或者获得保险。社会可能会对患者产生歧视。结果导致他们生活质量的下降。
如果惊厥得不到完全控制，患者死亡的可能性是没有惊厥的人的2到3倍。
少数人会突然死亡，没有明显的原因 - 这是一种叫做癫痫突然意外死亡的并发症。这种疾病通常发生在晚上或睡眠期间。频繁发作的人风险最高，尤其是全身性强直-阵挛发作。
你知道吗……
癫痫的诊断
医师的评估
如果患者以前从未惊厥过，进行血液和其他测试，脑部成像，通常还有脑电图
如果癫痫病已经被确诊，通常通过血液检查来检测抗惊厥药的水平
诊断惊厥主要根据患者病史和目击者的观察。提示惊厥的症状包括意识丧失、肌肉痉挛伴躯体抽动、被咬的舌头、小便失禁、突然出现的意识模糊、注意力不集中等。当患者在不同时间，至少有2次以上非诱发的惊厥时，医生即可诊断惊厥（癫痫）。
失去意识的人，有时甚至当他们失去肌肉张力和肌肉抽搐时，也可能没有惊厥。短暂失去知觉比惊厥更有可能晕倒(晕厥)。
患者通常在急诊科进行评估。如果癫痫已被确诊或患者已完全恢复，则可以在医生诊所对他们进行评估。
病史及体检
目击者对患者发病时的描述对医师很有帮助。目击者可准确描述发作时的情况，而患者却不能。医师需要准确地记录以下项目：
发作开始的快慢程度
是否涉及异常肌肉运动(如头部、颈部或面部肌肉痉挛)、咬舌头、流口水、膀胱或排便失控或肌肉僵硬
持续多长时间
患者多久能恢复
快速恢复意味着晕厥而不是惊厥。意识恢复后持续数分钟至数小时的思维混乱表明惊厥。
虽然目击者可能由于太害怕而不能回忆发作过程中的所有细节，但无论他们记得什么都是有帮助的。如果可能，发作持续的时间应该用手表或是其他仪器计时。持续1～2分钟的惊厥可能会在将来反复发作。
医师也要了解患者发作前症状，例如是否存在先兆或警示征象，是否存在声音、闪光等诱发因素。
医生询问患者可能的惊厥原因，例如：
他们正在使用或最近停用了哪些药物或非法药物
他们目前是否饮酒或最近戒酒
对于正在服用药物来控制惊厥的人，他们是否按照指示服用药物
他们是否得到足够的睡眠（没有得到足够的睡眠可能会使惊厥更有可能发生在某些人身上）
有孩子时，是否有亲属也有惊厥
进行全面的体格检查。这可能会为明确病因提供帮助。
检查
癫痫诊断一旦成立，常需进行更多检查以明确病因。
已知患有癫痫病的人可能不需要检查，除了通过血液检查来测量他们服用的抗惊厥药的水平。但是，如果他们的症状表明某种可以治疗的疾病（如头部损伤或感染），则进行更多检查。
血液检查通常用于检查惊厥的可能原因，或查明已知患有惊厥障碍的人为什么会发生惊厥。这些检查包括测量糖、钙、钠、镁等物质的水平和了解肝肾功能有无异常。可能需要分析尿样，以检查患者可能未报告的非法药物使用。这类毒品可诱发惊厥。
心电图可以检查异常心律。因为心律异常会大大减少脑部血流（从而减少氧气供应），所以它可能会导致意识丧失，甚至引发惊厥或类似惊厥的症状。
通常迅速进行脑部成像，以检查出血或中风。通常，进行计算机断层扫描(CT)，但是也可以进行磁共振成像(MRI)。这两项测试都能识别可能导致惊厥的脑部异常。MRI提供了更清晰、更详细的脑组织图像，但并不总是容易获得。
如果医生怀疑脑部感染，如脑膜炎或脑炎，通常会进行脊椎穿刺（腰穿）。
脑电图(EEG)有助于明确诊断。EEG是一种无痛、安全的记录受检者脑电活动的方法。医生检查记录（脑电图），以寻找异常放电的证据。由于记录时间有限，因此，即使患者患有癫痫，但脑电图也可能会遗漏异常状况，结果可能是正常的。有时，患者会在剥夺睡眠 18 至 24 小时后进行脑电图，因为睡眠不足会使患者发生异常放电的可能性更高。
可能重复EEG，因为当进行第二次甚至第三次时，才可能检测到癫痫发作活动，有时可帮助确定癫痫发作类型。在首次进行检查时可能遗漏这些信息。
如果诊断仍旧未明确，可以在癫痫中心进行一些专业检查，例如视频脑电图监测。
对于视频EEG监测，患者要住院2到7天，一边录像一边记录EEG。如果患者正在服用抗惊厥药，则通常需停用药物以增加惊厥几率。如果有惊厥，医生应该比较脑电图记录以及发作时的录像。然后方可确定癫痫的类型和发作开始的脑区。
动态EEG 使医生能够在患者家中记录几天的脑部活动。如果不能长期住院的人癫痫复发，这可能会有用。
癫痫发作时的脑活动
脑电图（EEG）可以记录脑电活动。这项技术简单易行并且无痛。常需要在头皮上安放20个小贴附电极，先在正常情况下记录脑电活动。然后，患者会接受各种刺激，例如明亮或闪烁的灯光，以诱发惊厥。惊厥时脑电活动加快，产生痫样波。这些记录有助于确诊癫痫。不同类型惊厥具有不同波型。
癫痫的治疗
如果可能，消除原因
一般措施
使用药物控制癫痫发作
若药物治疗无效，有时需要进行手术或其他程序
如果可确定和消除惊厥的原因，则不需要其他治疗。例如，对于低血糖（低血糖症）引起的惊厥，只需要给予糖并治疗引起低血糖的疾病即可。其他可治疗的病因包括肿瘤、感染、血钠异常等。
如果病因不能消除，一般措施加上药物通常足以治疗癫痫。如果药物无效，可推荐手术治疗。
一般措施
通常建议锻炼，鼓励社会活动。但癫痫患者可能需要进行一些调节。例如，可以建议他们做以下工作：
消除或限制酒精饮料的消费
不使用非法药物
避免突然失去意识可能导致严重损伤的活动，例如在浴缸里洗澡、爬山、游泳或操作电动工具
惊厥控制后（一般至少6个月），在充分的预防措施下才能进行这些活动。例如，在救生员的保护下游泳。
在大多数国家，法律禁止癫痫患者驾车，除非他们至少在6个月至1年内没有发作。
患者的家属或朋友和同事应该接受培训，以便在患者发病时提供帮助。不应在患者口内放置物件（例如汤匙）来保护患者舌头。这种方法弊大于利。因为患者上下颌肌肉收缩，可以无意识地咬住置入口内的物体，从而损伤牙齿。但是，帮助者应在发作时施行下列措施：
保护患者防止跌倒
解开颈部的衣物
在头下放一个枕头
使患者侧卧
如果找不到枕头，可以用衣物或帮助者的脚置于患者头下。
对失去知觉的患者可以让其头偏向一侧，以使呼吸顺畅，并帮助防止他们吸入呕吐物或唾液。吸入呕吐物或唾液会导致吸入性肺炎(吸入唾液、胃内容物或两者引起的肺部感染)。
在患者意识完全清醒能够自由活动之前，不应该让他独处，一般由医师对患者进行观察。通常应通知患者的医生。
你知道吗……
抗惊厥药
抗惊厥药（也称为抗癫痫药）可以降低再次惊厥的风险。通常，只有当患者不止一次惊厥，并且可逆原因（例如低血糖）被排除或完全纠正时，才开处方。只有一次全身性惊厥时，通常不开抗惊厥药。
大部分抗惊厥药可以口服。
抗惊厥药可以使大约三分之一的患者不再有惊厥发作，并大大降低另外三分之一患者的惊厥发作频率。几乎三分之二对抗惊厥药有反应的人最终可以停止服用而不会复发。然而，如果抗惊厥药无效，患者会被转到癫痫中心接受手术评估。
抗惊厥药的种类很多。何种药物有效取决于惊厥类型和其他因素。对于大多数患者，服用一种抗惊厥药（常为患者尝试的第一种或第二种药）便可控制惊厥。如果惊厥复发，则尝试不同的抗惊厥药。在这种情况下，确定哪种药物有效可能需要几个月的时间。一些患者不得不服用数种药物，从而引起更多的药物不良反应。有一些抗惊厥药必须和其他抗惊厥药一起使用，而不能单独使用。
医师应该注意每个患者的适合剂量。最佳剂量是能控制惊厥且副作用最少的最小剂量。医师应该询问出现的不良反应，必要时调整用药剂量。有时医生也会测量血液中抗惊厥药的水平。
应仅按照处方服用抗惊厥药。服用药物控制惊厥的患者应定期就诊调整剂量，并应始终佩戴写有惊厥类型和所服用药物的医疗警示手环。
抗惊厥药可干扰其他药物的作用，反之亦然。因此，患者应确保医生了解他们在开始服用抗惊厥药前正在服用的所有药物、补充剂和非法药物。患者在开始服用任何其他药物（包括非处方药）之前，还应该与他们的医生以及药剂师沟通。
惊厥得到控制后，至少需要再服用抗惊厥药 2 年，直到没有惊厥发作。然后，药物剂量可逐渐减少，并最终停药。如果惊厥在抗惊厥药停用后复发，患者可能需要一直无期限服用抗惊厥药。复发性惊厥通常在2年内复发。
有以下任何情况的患者更易复发：
尽管抗惊厥药非常有效，但可能有副作用。许多药物可以引起嗜睡，但有些药物可能引起儿童多动。对于许多抗惊厥药，应定期进行血液检查，了解抗惊厥药是否损害肾脏、肝脏功能，或减少血细胞数量。
一些抗惊厥药（苯巴比妥、卡马西平和苯妥英）可与其他药物相互作用，使药效降低。这些药物包括避孕药、抗凝药、用于治疗 HIV 感染的药物、一些化疗药物和一些其他抗惊厥药。一些抗惊厥药可降低维生素 D 水平，增加骨质疏松症的风险。
服用抗惊厥药的患者应该了解药物可能的副作用，一有副作用的迹象就应咨询医生。
对于患有癫痫且怀孕的女性，服用抗惊厥药会增加流产或生下有脊髓、脊柱或脑的先天缺陷（神经管缺陷——参见表某些在怀孕期间可能导致问题的药物）婴儿的风险。但是，停用抗惊厥药对母亲和胎儿也许更有害。妊娠期间的全身性惊厥可以损伤胎儿，甚至导致胎儿死亡。因此，通常建议继续服用抗惊厥药（参见妊娠期癫痫）。所有处于孕龄且服用抗惊厥药的女性患者都应该服用叶酸以降低婴儿患先天缺陷的风险。
你知道吗……
用于治疗惊厥发作的药物
药物
用法
一些副作用
乙酰唑胺
其他抗惊厥药无效时的失神发作
肾结石、脱水、血液中的化学物质失衡
大麻二醇
Dravet综合征
伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*
嗜睡、肝损伤、食欲不振、疲劳、失眠和腹泻
Carbamazepine
局灶性发作
继发性全身发作性癫痫(包括局灶性至双侧强直阵挛性癫痫)
白细胞计数低（中性粒细胞减少症）、血细胞生成过少（再生障碍性贫血，可能致命）、血小板计数低（血小板减少症）、严重皮疹、消化不良、肝损伤、言语不清（构音障碍）、嗜睡、头晕和复视
Cenobamate
局灶性发作伴或不伴局灶性至双侧强直阵挛发作†
头晕、复视、嗜睡、疲劳，罕见情况下有自杀念头
氯巴占
失神发作
Dravet综合征
其他抗惊厥药无效时的局灶性发作或局灶性至双侧强直阵挛发作†
有时伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*
嗜睡、便秘、失去协调性、自杀想法、药物依赖性、不安和吞咽困难
氯硝西泮
失张力惊厥
伦诺克斯-加斯托二氏综合征中的不典型失神发作*
癫痫性(婴儿)痉挛
肌阵挛发作
困倦、行为异常、失去协调性、用药 1-6 个月后药物失去疗效
双丙戊酸钠‡
失神发作
癫痫性痉挛
局灶性发作
全身性强直阵挛发作
青少年肌阵挛性癫痫
肌阵挛发作
伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*
恶心、呕吐、腹痛、腹泻、暂时困倦、颤抖（震颤）、可逆脱发、体重增加和肝损伤
与其他抗惊厥药相比，脊髓、脊柱或脑先天缺陷（神经管缺陷）的风险稍高
艾司卡西平
局灶性发作
头晕或颤抖、双视或视力模糊、困倦、头痛、恶心、呕吐、血液中钠含量低、自杀想法和皮肤反应，如皮疹(有时严重)
Ethosuximide
失神发作
恶心、嗜睡、头晕、头痛、皮疹、及血细胞计数降低（所有类型的血细胞计数）
Felbamate
只有在其他抗惊厥药无效时才使用
伦诺克斯-加斯托二氏综合征中的不典型失神发作*
局灶性发作
磷苯妥因§
局灶性意识障碍性惊厥
癫痫持续状态
局灶性至双侧强直阵挛性发作*
头部外伤后预防惊厥
失去协调性、嗜睡、头晕、头痛、瘙痒和刺痛感
加巴喷丁
局灶性发作
局灶性至双侧强直阵挛性发作*
嗜睡、头晕、体重增加、头痛
儿童中，嗜睡、攻击行为、情绪波动和多动
拉考沙胺
局灶性发作
4 岁或以上人群全身强直阵挛发作
头晕、复视和自杀想法
拉莫三嗪
局灶性发作
伦诺克斯-加斯托二氏综合征中的全身发作性癫痫†
全身性强直阵挛发作
恶心、呕吐、便秘、头痛、困倦、头晕、失眠、疲劳、失去协调性、复视、震颤、月经异常和皮疹
左乙拉西坦
局灶性发作
青少年肌阵挛性癫痫
肌阵挛发作
全身性惊厥
癫痫持续状态
头晕、虚弱、疲劳、失去协调性以及情绪和行为的变化
奥卡西平
局灶性发作
头痛、腹痛、复视、嗜睡、头晕、疲劳、恶心、血钠降低
吡仑帕奈
局灶性发作
全身性强直阵挛发作
攻击性、情绪和行为变化、自杀想法、头晕、疲劳、易怒、跌倒、嗜睡、恶心、呕吐、头痛、体重增加、腹痛和行走困难
苯巴比妥
局灶性发作
全身性强直阵挛发作
新生儿癫痫发作
癫痫持续状态
嗜睡、异常眼球运动（眼球震颤）、失去协调性、贫血和皮疹
在儿童中，会引起多动、学习困难
苯妥英§
局灶性意识障碍性惊厥
局灶性至双侧强直阵挛性发作*
癫痫持续状态（苯妥英钠静脉给药）
头部外伤后预防惊厥
牙龈肿胀、红细胞计数低(贫血)、骨密度降低、毛发过多(多毛症)、皮疹和腺体肿胀
当给予高剂量苯妥英时，会出现协调性丧失、口齿不清、眼球运动异常、嗜睡、困惑、嗜睡、恶心和呕吐
普瑞巴林
局灶性发作
头晕、嗜睡、失去协调性、视力模糊、复视、震颤和体重增加
Tiagabine
局灶性发作
困倦、头晕、思维混乱、思维迟缓、腹痛、疲劳、恶心和震颤
托吡酯
非典型失神发作
Dravet综合征
局灶性发作
全身性强直阵挛发作
意识模糊、注意力下降、找词困难、疲劳、食欲及体重下降、麻木、刺痛、出汗减少、肾结石
丙戊酸‡
失神发作
Dravet综合征
高热惊厥
局灶性发作
全身性强直阵挛发作
癫痫性痉挛
青少年肌阵挛性癫痫
肌阵挛发作
新生儿癫痫发作
伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*
癫痫持续状态
恶心、呕吐、腹痛、腹泻、体重增多、可逆性脱发、短暂性嗜睡、震颤、罕见肝功能损害
与其他抗惊厥药相比，脊髓、脊柱或脑先天缺陷（神经管缺陷）的风险稍高
Vigabatrin
癫痫性痉挛
局灶性发作
嗜睡、头晕、头痛、疲乏和永久性视力改变
Zonisamide
局灶性发作
有时伦诺克斯-加斯托二氏综合征的强直或失张力发作*
困倦、疲劳、头晕、混乱、难以找到词语、失去协调性、肾结石、食欲和体重下降以及恶心
不典型失神发作、失张力发作和强直发作通常是称作伦诺克斯-加斯托二氏综合征的严重癫痫的一部分，开始于儿童4岁之前。
*局灶性双侧惊厥是始于大脑一侧并扩散至两侧的惊厥。
† 双丙戊酸钠和丙戊酸钠相似。
§磷苯妥英和苯妥英相似。
紧急治疗
对于以下症状，需要紧急治疗来停止惊厥
癫痫持续状态（持续超过 5 分钟的癫痫发作）
尽快静脉注射大剂量的一种或多种抗惊厥药（通常从苯二氮卓类开始，如劳拉西泮），以停止惊厥。抗惊厥药治疗开始得越早，惊厥控制得越好，越容易。
在长时间的惊厥过程中，应该采取措施预防患者外伤。应密切监测患者呼吸情况。如果发生呼吸困难，应进行气管插管帮助呼吸。
如果惊厥持续，可采取全麻来终止。
手术
如果患者在服用两种或两种以上抗惊厥药时继续出现惊厥，或者如果不能忍受药物的副作用，可以进行脑部手术。这类患者应在专业的癫痫中心进行检查，以确定手术是否有帮助。测试可能包括脑部MRI、视频EEG监测以及以下内容：
功能MRI：确定脑部中哪些区域导致惊厥(称为癫痫灶)
单光子发射CT(SPECT)：检查惊厥前后血流增加的区域，这可能表明脑中的哪些区域导致惊厥
脑电图结合磁体用于成像（磁源成像）：同时有助于确定引起惊厥的脑区
如果脑中的缺陷(如疤痕)可以被确定为病因并局限于一小块区域，手术切除该区域可以消除高达60%患者的惊厥，或者手术可以降低惊厥的严重程度和频率。
外科切除连接双侧脑部半球的神经纤维（胼胝体）对脑内多个部位起源的惊厥有帮助，对异常放电迅速扩散到全脑的患者也有益。这种方法通常没有明显不良作用。然而，即使手术降低了惊厥的发作频率和严重程度，许多人仍需要继续服用抗惊厥药。但是，他们通常可以服用较低剂量或更少的药物。
手术前后，可以进行心理和神经评估，以确定脑部的功能。
如果患者不能接受这些外科手术，可以进行其他手术，例如刺激迷走神经或脑部。
迷走神经刺激
对第10脑神经(迷走神经)的电刺激可以使约40%的局灶性发作患者的局灶性发作次数减少一半以上。当尽管使用了抗惊厥药而惊厥扔持续，并且不能进行手术时，使用这种治疗方法。
迷走神经被认为与经常引起惊厥的脑区有间接联系。
在这个过程中，一个看起来像心脏起搏器的装置(迷走神经刺激器)被植入左锁骨下，并通过一根在皮肤下延伸的导线与颈部的迷走神经相连。这种仪器会在皮肤下形成小突起。可以在门诊对仪器进行调控，每次需要 1～2 小时。
该仪器可进行预调，以定期刺激迷走神经。此外，患者被给予一块磁铁，当他们感觉到惊厥即将发作时，可以用它来刺激迷走神经。除抗癫痫药外，还使用迷走神经刺激。
迷走神经刺激的副作用包括声音嘶哑、咳嗽和神经刺激时声音加深。
脑部刺激
响应性神经刺激系统是一种看起来像心脏起搏器的设备。它被植入头骨。该设备通过电线连接到大脑中导致癫痫发作的一两个区域。该系统监控大脑的电活动。当它检测到异常的电活动时，它刺激大脑中引起癫痫发作的区域。目的是在惊厥之前恢复脑部的正常电活动。
除了抗癫痫药物外，还可使用反应性神经刺激系统。当成年人出现不受药物控制的局灶性发作时使用。它可以降低这些人的惊厥频率。
植入系统的手术需要全身麻醉，通常需要2到4个小时。许多人可以第二天回家。有些人需要住院观察3天。许多人可以在几天内恢复日常活动，并在2到4周内重返工作岗位。
患者感觉不到该设备或刺激，如果需要，可以移除该设备。
癫痫的预后
经过治疗，三分之一的癫痫患者没有惊厥，大多数人在开始治疗后不久就没有惊厥。在另外三分之一的病例中，癫痫的复发率不到治疗前的一半。如果药物治疗能够很好地控制惊厥，大约 60% 到 70% 的人最终可以停止服用抗惊厥药并保持无惊厥发作。
如果在 10 年内没有惊厥发作并且在该时间段的最后 5 年内没有服用抗惊厥药，则可认为已经解决了癫痫性惊厥。