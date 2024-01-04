在全身性惊厥中，惊厥开始于脑部的两侧。大多数全身性发作会损害意识。它们通常立即引起意识丧失及异常活动。意识丧失可以是短时间或持续较长时间。

全面性惊厥包括以下类型：

强直阵挛性发作(以前称为癫痫大发作)

阵挛性发作（肌肉僵硬后肌肉持续有节奏抽搐）

强直性发作（所有肢体的肌肉僵硬）

失张力性发作(肌肉张力丧失)

肌阵挛性发作（肌肉有节奏抽搐，之前无肌肉僵硬）

肌阵挛-强直-阵挛性发作（肌肉抽搐，随后肌肉僵硬和肌肉反复抽搐），包括青少年肌阵挛性癫痫

肌阵挛-失张力性发作（肌肉抽搐，随后肌肉张力丧失）

癫痫性(婴儿)痉挛

失神发作

大多数类型的全身性惊厥(如强直阵挛性发作)都涉及异常的肌肉收缩。没有此症状的被称为失神发作。

全身发作性惊厥始于脑部深层中央部分的异常放电，并同时扩散至脑部两侧。没有先兆。惊厥通常始于怒吼。患者会逐渐不知情或失去意识。

在全身发作性惊厥期间，尤其是全身性强直阵挛发作时，患者可能会出现以下情况：

随着肌肉快速反复收缩和放松，全身肌肉会出现严重痉挛和痉挛

摔倒

咬紧牙齿

经常有舌咬伤

口吐白沫

膀胱和/或排便失控

惊厥通常持续1～2分钟，随后，有些患者表现为头痛、短暂意识模糊、过度疲劳感。这些症状可持续几分钟或几小时。患者通常不能回忆发作时情况。

在全身性强直-阵挛发作中，肌肉收缩（强直），然后快速交替地收缩和放松（阵挛）。这些惊厥可能是

全身性发作(从脑部两侧开始)

局灶性到双侧（从脑部一侧开始，扩散到两侧）

在这两种类型中，当异常放电扩散到脑部的两侧时，意识会暂时丧失并且会发生抽搐。

局灶性到双侧强直阵挛性惊厥通常始于脑部一侧小区域的异常放电，导致局灶性意识惊厥或局灶意识性受损惊厥。然后放电快速蔓延至脑部两侧，造成整个脑部功能障碍。症状与全身性发作的症状相似。

失张力发作主要出现在儿童期。其特征是短暂性完全丧失肌肉张力和意识。其引起小孩突然摔倒在地，增加了外伤的风险。

在阵挛性惊厥中，身体两侧的肢体在整个惊厥过程中经常有节奏地抽动头部、颈部、面部和躯干。阵挛性癫痫通常发生在婴儿身上。它们远不如强直阵挛发作常见。

强直发作通常发生于睡眠中，常见于儿童。肌张力突然或缓慢增加，引起肌肉僵硬。四肢和颈部经常受到影响。强直性惊厥通常只持续10到15秒，但在站立时会导致摔倒在地。大部分患者意识清醒。如果惊厥持续时间较长，肌肉可能会在发作结束时出现抽搐。

不典型失神发作（见下文）、失张力发作和强直发作通常是称作伦诺克斯-加斯托二氏综合征的严重癫痫的一部分，开始于儿童4岁之前。

肌阵挛发作特点为一个或数个肢体或躯干的快速抽动。惊厥很短暂，不会导致意识丧失，但可能会反复发生，并可能发展为强直阵挛性癫痫，伴有意识丧失。

在肌阵挛性发作中，四肢或躯干短暂抽搐，然后逐渐消失（跌倒发作）。癫痫发作通常在6个月至6岁之间开始。在首次肌阵挛-失张力发作之前，2/3的儿童有高热发作和全身性惊厥发作。发育和心理过程通常正常，但在癫痫发作期间或之后，发育和思维可能受损。

青少年肌阵挛性癫痫主要开始于青春期。典型的发作通常开始于双上肢的快速抽搐。约有90%的发作可以引发全身性强直-阵挛发作。一些患者也会出现失神发作。青少年肌阵挛性癫痫通常在患者清晨睡醒时发生，尤其易发于睡眠不足的情况下。饮酒也可能会引起发作。

失神发作不涉及异常肌肉收缩。它们可以分类为

典型（以前称为小发作）

非典型

典型的失神发作通常出现在童年期，介于5～15岁之间，一般不会持续到成年。但是成年人偶尔也会出现典型的失神发作。与强直-阵挛性惊厥不同，失神发作不会引起抽搐或其他剧烈症状。患者不会跌倒、摔倒或晃动。但患者会凝视，伴眼皮快速跳动，有时还会有面部肌肉抽动。他们通常会失去意识，对周围环境完全没有意识。癫痫持续10～30秒。患者突然停止动作又突然恢复。他们没有后遗效应，也不知道发生了惊厥。如果不进行治疗，许多患者会每天发作数次。发作常出现在患者静坐时。体育锻炼时很少发作。过度换气可以诱发发作。

非典型失神发作不同于典型的失神发作，如下所述：

不太常见。

持续更久。

抽搐和其他动作更明显。

对周围环境的意识更强。

大部分不典型失神发作患者的神经系统异常或发育迟缓。非典型失神发作通常持续到成年。