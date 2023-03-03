颅内血肿是指颅骨内血液积存，位于脑内或者脑和颅骨之间。

当脑外伤造成血液积聚在脑内或者脑和颅骨之间时形成颅内血肿。

症状包括持续性头痛、嗜睡、神智不清、记忆力下降、对侧肢体瘫痪、语言能力下降，以及根据脑组织受伤部位而出现的其他症状。

可使用计算机断层扫描或磁共振检查来检测颅内血肿。

有些情况下需要手术引流清除血肿。

颅内血肿通常由颅脑损伤引起，但有时也可能是自发性出血引起。颅内血肿有多种类型，包括

硬膜外血肿， 在颅骨与覆盖脑的组织（脑膜）的外层（硬脑膜）间形成

硬膜下血肿， 在外层和中间层（蛛网膜—见图脑部视图）之间形成

脑内血肿，血肿在脑内形成

伤后出血位置也可能存在于蛛网膜和内层脑膜（软脑膜）之间。（参见覆盖脑的组织。） 这个部位出血称为蛛网膜下腔出血。但由于蛛网膜下腔出血通常不积聚在一处，因此不被认为是血肿。

血肿 图片

对于服用阿司匹林或其他抗凝药物的病人（增加了出血的风险），尤其是老年患者，即使轻微的颅脑损伤也会增加形成血肿的风险。脑内血肿和蛛网膜下腔出血还可能由卒中引起。

绝大多数硬膜外血肿、脑内血肿和很多硬膜下血肿会在数分钟内迅速的产生症状。大血肿会压迫脑，并可能引起脑肿胀和脑疝。脑疝可导致意识丧失、昏迷、单侧或双侧肢体的瘫痪，呼吸困难，心率下降甚至死亡。

某些血肿，尤其是硬膜下血肿可能发展缓慢，呈渐进性地出现神志不清、失忆，尤其常见于老年人。这些症状与痴呆的症状相似。病人可能不记得头部外伤史。

颅内血肿通常根据计算机断层扫描 (CT) 结果进行诊断。

颅内血肿治疗取决于血肿类型和大小以及脑内积存了多少压力。

覆盖脑的组织

硬膜外血肿 这类血肿由动脉或者大静脉（静脉窦）出血所致，位于颅骨和覆盖脑组织外层的外膜之间。常见于颅骨骨折的碎片撕裂了血管。 脑出血的腔 伤后不久或数小时会出现严重头痛。头痛有时会消失，但数小时后再次发生且比之前更剧烈。意识状态恶化，包括逐渐加重的意识模糊、嗜睡和深度昏迷，会紧随发生。有些病人外伤后出现意识丧失，然后意识转清（中间清醒期），随后再次出现意识状态恶化。根据脑损伤部位，患者可能出现血肿对侧身体部位麻痹、言语或语言障碍或其他症状。 硬膜外血肿的早期诊断十分关键，通常根据计算机断层扫描 (CT) 结果进行。 一旦确诊须及时救治。及早治疗可防止永久性损伤。通常于颅骨上钻一个或多个孔以引出过多的血液。外科医师可同时探查出血源并阻止出血。