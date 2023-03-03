颅内血肿是指颅骨内血液积存，位于脑内或者脑和颅骨之间。
当脑外伤造成血液积聚在脑内或者脑和颅骨之间时形成颅内血肿。
症状包括持续性头痛、嗜睡、神智不清、记忆力下降、对侧肢体瘫痪、语言能力下降，以及根据脑组织受伤部位而出现的其他症状。
可使用计算机断层扫描或磁共振检查来检测颅内血肿。
有些情况下需要手术引流清除血肿。
颅内血肿通常由颅脑损伤引起，但有时也可能是自发性出血引起。颅内血肿有多种类型，包括
伤后出血位置也可能存在于蛛网膜和内层脑膜（软脑膜）之间。（参见覆盖脑的组织。） 这个部位出血称为蛛网膜下腔出血。但由于蛛网膜下腔出血通常不积聚在一处，因此不被认为是血肿。
对于服用阿司匹林或其他抗凝药物的病人（增加了出血的风险），尤其是老年患者，即使轻微的颅脑损伤也会增加形成血肿的风险。脑内血肿和蛛网膜下腔出血还可能由卒中引起。
绝大多数硬膜外血肿、脑内血肿和很多硬膜下血肿会在数分钟内迅速的产生症状。大血肿会压迫脑，并可能引起脑肿胀和脑疝。脑疝可导致意识丧失、昏迷、单侧或双侧肢体的瘫痪，呼吸困难，心率下降甚至死亡。
某些血肿，尤其是硬膜下血肿可能发展缓慢，呈渐进性地出现神志不清、失忆，尤其常见于老年人。这些症状与痴呆的症状相似。病人可能不记得头部外伤史。
颅内血肿通常根据计算机断层扫描 (CT) 结果进行诊断。
颅内血肿治疗取决于血肿类型和大小以及脑内积存了多少压力。
覆盖脑的组织
在颅骨内，大脑被称为脑膜的 3 层组织覆盖：
蛛网膜与软脑膜之间是蛛网膜下腔。这个腔隙内含有脑脊液，脑脊液可流经各层脑膜，充满脑内腔隙，为脑和脊髓提供缓冲。
硬膜外血肿
这类血肿由动脉或者大静脉（静脉窦）出血所致，位于颅骨和覆盖脑组织外层的外膜之间。常见于颅骨骨折的碎片撕裂了血管。
脑出血的腔
头部损伤可以引起脑出血。它可以导致颅骨和脑组织覆盖外层之间的腔内积血。这被称为硬膜外血肿。或出血后积聚在中层膜与外膜之间。这被称为硬膜下血肿。
伤后不久或数小时会出现严重头痛。头痛有时会消失，但数小时后再次发生且比之前更剧烈。意识状态恶化，包括逐渐加重的意识模糊、嗜睡和深度昏迷，会紧随发生。有些病人外伤后出现意识丧失，然后意识转清（中间清醒期），随后再次出现意识状态恶化。根据脑损伤部位，患者可能出现血肿对侧身体部位麻痹、言语或语言障碍或其他症状。
硬膜外血肿的早期诊断十分关键，通常根据计算机断层扫描 (CT) 结果进行。
一旦确诊须及时救治。及早治疗可防止永久性损伤。通常于颅骨上钻一个或多个孔以引出过多的血液。外科医师可同时探查出血源并阻止出血。
硬膜下血肿
硬膜下血肿通常由于静脉出血所致，其中包括桥静脉，血肿位于覆盖在脑组织上（脑膜）的外膜和中层膜之间。个别情况下，硬膜下血肿由动脉出血所致。
硬膜下血肿可能是
急性：症状在损伤后几分钟或数小时内出现。
亚急性：症状在数小时或数天内出现。
慢性：症状在数周、数月或数年内逐渐出现。
急性或亚急性硬膜下血肿可能因严重颅脑外伤后快速出血导致。急性硬膜下血肿通常因跌倒或机动车辆交通事故后发生的颅脑外伤所致。脑淤伤（挫伤）或硬膜外血肿的患者也会发生这种血肿。
急性硬膜下血肿可能会导致脑肿胀。血肿和肿胀会导致颅骨内压力（颅内压）增加，这会使症状加重并增加死亡风险。
慢性硬膜下血肿更常见于酗酒者、老年人以及服用会使血液更加不容易凝结的药物（抗凝血剂或抗血小板药物）的人。对于相对容易出现跌倒和出血的酒精使用障碍者和老年人，可能会忽略或是忘记了轻到中重度的颅脑外伤。这些损伤也许会导致硬膜下小血肿变为慢性血肿。
当症状变得明显时，慢性硬膜下血肿可能已经很大了。与急性血肿相比，慢性血肿不太可能导致颅骨内压力迅速升高。
老年人由于脑的缓慢萎缩，牵拉桥静脉，使之在即使很轻微的外伤时也容易出现撕裂。由于萎缩的脑组织对出血血管的压力降低，因而出血持续的时间往往会更长，导致更多的血液流出。
硬膜下血肿残留的血液会缓慢吸收。血肿吸收后，老年人脑组织的再扩展能力不如年轻人。可能会留下一个充满液体的空间（囊腔）。由于小血管撕裂再再次出血，囊腔内可能再次被血液填充或扩大。
你知道吗……
硬膜下血肿的症状
硬膜下血肿的诊断
计算机断层扫描或磁共振成像
因为受伤到出现症状的时间间隔长，这给慢性硬膜下血肿的诊断带来困难。老年患者若逐渐出现诸如记忆力下降、嗜睡等症状可能被误认为是老年痴呆。
计算机断层扫描 (CT) 可检测急性、亚急性和很多慢性硬膜下血肿。磁共振（MRI）则在慢性硬膜下血肿的诊断上尤为精确。
硬膜下血肿的治疗
对于小血肿，通常不需治疗
对于大血肿，通过手术进行引流
通常情况下，成年人小的硬膜下血肿不需要特殊治疗，因为血肿可自行吸收。
如果硬膜下血肿很大且引起持续性头痛、波动性嗜睡、意识模糊、记忆力变化、对侧肢体瘫痪之类的症状，医生通常需要行手术进行引流，有时通过在颅骨钻小孔进行引流。但有时必须在颅骨切一个更大的开口，例如最近才发生出血，或血液太稠而不能钻小孔引流。通常在手术中插入引流导管，且保留数日，因为硬膜下血肿可能会复发。应密切观察病人是否复发。
针对婴儿，无其他原因时医师通常为使其外貌美观而采取血肿引流。
急性硬膜下血肿较大时，接受治疗的病人只有50%的存活几率。慢性硬膜下血肿治疗通常预后良好或不加重原有症状。
脑内血肿
脑内血肿常见于严重颅脑外伤后。它们可能由脑淤伤（脑挫伤）引起。究竟一个或多个挫伤何时成为血肿并没有明确的定义。
根据脑损伤部位，患者可能出现嗜睡、意识模糊、血肿对侧身体部位麻痹、言语或语言障碍或其他症状。
受伤脑内有液体积存（脑水肿）很常见。它会导致颅骨内压（颅内压）升高。当颅骨内压力升高时，脑的血供和氧供可能会减少。如果压力足够高，脑组织可能会通过将脑分成若干个隔室的相对较硬的组织层上的天然小开口被挤出（脑疝）。脑水肿及其并发症是导致大部分死亡的原因。
计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 可检测脑内血肿。
通常避免手术，原因如下：
脑内血肿是由直接脑损伤引起的。
通常，手术无法恢复脑功能。
血肿位于脑组织内。因此，医生必须去除覆盖脑的组织才能到达血肿。去除这一组织会导致脑功能丧失。