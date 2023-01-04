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在涉及爆炸的大规模伤亡事故中，确定三个同心圆区：
爆炸中心
二级周界
爆炸外围
在爆炸中心（致命区域），大多数伤员死亡或受到致命伤。在二级周界（重伤区域）中，会有更多的幸存者，但大多数有多发伤。在爆炸外围（行动未受限制伤员区），大多数伤员没有受到能威胁到生命的损伤和心理创伤。
爆炸产生冲击波。强大的冲击波能够撕裂组织。较弱的冲击波能够造成鼓膜、肺和腹部的损伤。冲击波还能够将碎片高速抛出，可以引起身体任何部位的损伤。
爆震伤的症状
伤员受到肺部冲击伤可能会出现呼吸短促、咳嗽（包括咯血）、胸痛、呼吸急促和气喘。伤员受到腹部冲击伤可能会出现腹痛、恶心、呕吐、呕血、直肠痛和睾丸痛。其他爆炸伤包括失明、失聪、脊髓损伤，或行走疼痛。有些伤员可能表现为卒中或心脏病发作。
爆震伤的诊断
评估多发创伤（使用影像学检查和心电图检查）
受到爆炸伤的伤员应进行多发伤评估，包括肺部和耳部的损伤。医生要尽量发现贯穿伤和挤压伤。他们会进行影像学检查并监测伤员的心电图。
爆震伤的治疗
给予吸氧和静脉输液
治疗特殊损伤
给予伤员吸氧、补液，并监测并发症，比如气体栓塞、急性挤压综合征和骨筋膜室综合征（由受伤肌肉过度肿胀引起的危及肢体的病征）。有深部组织感染的伤员可以给予高压氧治疗。
本文仅代表作者的观点，不代表美军陆军部、国防部或美国政府的官方政策。