在涉及爆炸的大规模伤亡事故中，确定三个同心圆区：

爆炸中心

二级周界

爆炸外围

在爆炸中心（致命区域），大多数伤员死亡或受到致命伤。在二级周界（重伤区域）中，会有更多的幸存者，但大多数有多发伤。在爆炸外围（行动未受限制伤员区），大多数伤员没有受到能威胁到生命的损伤和心理创伤。

爆炸产生冲击波。强大的冲击波能够撕裂组织。较弱的冲击波能够造成鼓膜、肺和腹部的损伤。冲击波还能够将碎片高速抛出，可以引起身体任何部位的损伤。

爆震伤的症状 伤员受到肺部冲击伤可能会出现呼吸短促、咳嗽（包括咯血）、胸痛、呼吸急促和气喘。伤员受到腹部冲击伤可能会出现腹痛、恶心、呕吐、呕血、直肠痛和睾丸痛。其他爆炸伤包括失明、失聪、脊髓损伤，或行走疼痛。有些伤员可能表现为卒中或心脏病发作。

爆震伤的诊断 评估多发创伤（使用影像学检查和心电图检查） 受到爆炸伤的伤员应进行多发伤评估，包括肺部和耳部的损伤。医生要尽量发现贯穿伤和挤压伤。他们会进行影像学检查并监测伤员的心电图。