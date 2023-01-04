大规模杀伤性武器相关事件概述

大规模杀伤性武器是指能造成大规模伤亡事件的武器。大规模伤亡事件会使现有医疗资源难以应付，因为受伤人数（人员伤亡）过多。大规模杀伤性武器包括各种类型

大规模杀伤性武器有时被称为大规模毁灭性武器 (WMD)。但“大规模毁灭性武器”一词不够准确，因为它暗含严重破坏公共设施，而这种情况主要在用爆炸物时才会发生。术语“武器”表示蓄意使用。但许多大规模杀伤性武器都含有可意外造成大量伤亡事件的物质。例如，化学制品或放射源物质可能是从工厂或发电厂泄漏的，也有可能是从卡车或火车车厢在运输途中泄漏的。医生和政府当局会采用相同的原则来处理蓄意事件和意外事件。

民众暴露在大规模杀伤性武器下可能是显而易见的，因为发生爆炸或肉眼可见的泄漏或洒落时都会发生，并且作恶者甚至会提前宣告。然后，民众暴露于放射性武器、生物武器或化学武器则不是那么明显。这些物质的扩散比较隐匿，所有最早出现的迹象是许多人在相同的时间地点发病。医生会发现难以鉴定，或将这种暴露与自然疾病爆发区分开。比如，人们受到隐匿的辐射后出现呕吐和腹泻，一开始可能会被误认为是大规模食物中毒。

大规模杀伤性武器一旦出现在环境中便会以固体、液体、气体或蒸汽（室温下为液态的物质的气态形式）结合的形式而存在。细小的粉尘或小液滴可能以气溶胶的形式悬浮在空气中（烟雾、尘雾、水蒸气或者烟气）。存在辐射时，人们可能会直接接触放射性尘埃和碎片，或会在没有与放射源身体接触的情况下受到辐射（见放射损伤）。

武器类型会影响放射性物质在环境中的存留时间和潜在的暴露途径。固体和挥发性小的液体通常情况下在环境中会存留一天以上，有时会持续数周。某些情况下，比如放射性原材料、武器原材料会存留数年。气体和挥发性强的液体会在 24 小时内消散。

暴露途径是决定人们受到大规模杀伤性武器伤害形式的主要因素。气体、蒸汽、小颗粒是可以被吸入的。吸入性物质通常起效很快。固体和液体会污染皮肤，随后会经皮肤吸收，或转移到口腔被人吞下。从皮肤暴露到出现症状的时间通常更长。受污染的物体（例如爆炸碎片）会渗入皮肤，使放射性物质直接进入体内。

大规模杀伤性武器事故的初步处理方法 医生和急救人员通常按以下步骤进入大规模杀伤性武器的事发现场： 准备工作

判断事件类型

伤情评估和验伤分类

治疗 这些步骤常有部分重叠。有大量伤亡时，判断事件类型、评估伤情以及治疗可以同时进行。

准备工作 准备工作至关重要。医院和社区需要制定灾难应急计划，以及准备相应的物资和设备以应对事故。灾难的准备工作通常包括增补工作人员和由普通医疗服务向受灾群众重新分配物资（如床、手术室和血液）的规划。物资和设备常包括指定的去污区，区域内配有排水系统、地面覆盖物和防护装备，以最小化污染扩散；还包括解毒剂的储备或从他处获取解毒剂的正式方案。许多医院会定期演练，让工作人员熟悉灾难应急计划，包括书面规程、物资和设备（特别是去污设备）的位置。

判断事件类型 对医生和现场急救人员来说，虽然爆炸、轻武器和交通事故易于判断，但是生化武器事件的判断要难得多。 事件的判断可能来源于情报机关或实施者的宣告、环境线索（比如死亡或濒死的动物或异常气味）、环境监测仪（化学性、生物性或辐射性），但监测仪不可能广泛普及。有时，事件唯一的线索可能是大量人员出现异常症状或相似症状。评估伤亡情况的同时，医生可以判断暴露于某种物质或传染性微生物引起的特征性症状和体征。最后，医生可能需要将临床样本或环境样本交给实验室。然而，诊断和初步治疗通常很紧急，特别是起效迅速的某种化学武器带来的伤害。

伤情评估和验伤分类 验伤分类是确定伤情紧迫程度的方法。有些伤员需要立即治疗，而有些则可以安全地等待一段时间。大规模杀伤性武器事故会造成大量人员伤亡，这需要医生和现场急救员对伤员进行初步简单救治，让每个人的伤情都能得到快速评估。验伤分类可能是非常有难度，因为在未出现爆炸或火灾的大规模伤亡事件中，伤员并没有明显的损伤。此外，身处灾难现场或附近的未暴露于武器的人可能出现应激反应（比如换气过度、发抖、恶心和无力）。医务人员可能难以将应激反应和中毒、传染病或放射病区分开。 受过大规模杀伤性武器培训的医务人员会设置三个区域来保护自身的安全：热区、温区和冷区。 热区是紧靠大规模杀伤性武器投放的区域。医务人员在热区的危险是最大的，通常来讲，仅穿戴有合适的个人防护装备的急救人员才允许进入该区域。 温区（去污通道）与热区相邻。全身彻底去污在此区域完成。医务人员可能需要穿戴防护装备对伤员进行初步的评估、验伤分类和初期治疗，特别是受到化学武器伤害的伤员。 冷区（清洁区）内设有医院急诊室。由于温区已经完成去污工作，冷区的医务人员一般采取标准防护措施即可。然而，医院仍需具备去污能力，原因是有些伤员是靠自己离开现场进入医院的，并未进行去污。