恶心是一种需要呕吐的难受感觉。人们也会感到头晕、腹部隐约不适感和食欲下降。

呕吐是因胃的强烈收缩而将胃内容物向上从食管、口腔排出的过程。（也可参见婴儿和儿童呕吐。） 呕吐时胃内容物排空后，恶心感常会明显减轻，至少暂时如此。呕吐是非常不舒服的、可能是剧烈的。严重的呕吐能推动内容物几英尺（喷射性呕吐）。

呕吐与反流不同，反流是指将胃内容物吐出，不会出现腹肌强力收缩或恶心。例如，贲门失弛缓症或岑克尔氏憩室患者可能会在无恶心的情况下吐出未消化的食物。

呕吐物的性状多种多样，一般是才摄入的食物。呕吐物有时是大块食物。呕吐物含血时，通常呈红色（呕血），但如果呕出的血液已被部分消化，则呕吐物看起来像咖啡渣。含胆汁时，多为绿色。

并发症 除不舒适外，呕吐可引起并发症： 吸入呕吐物（抽吸）

食管撕裂（马洛里-魏斯综合征，食管破裂）

脱水和电解质紊乱

营养不良和消瘦 昏迷或半昏迷患者能吸入他们的呕吐物。呕吐物中的酸能严重地刺激肺部。 大量呕吐会增加食管内的压力，重度呕吐会撕裂食管内壁（参见马洛里-魏斯综合征）。小的撕裂引起疼痛，有时出血，但是大的撕裂是致命的。 患者在呕吐时失去水和矿物质（电解质），因此重度呕吐能导致脱水和电解质异常。新生儿和婴儿尤其易感这些并发症。 慢性呕吐可导致营养不良、体重减轻和代谢异常。

恶心和呕吐的病因 当大脑呕吐中枢活化时可引起恶心和呕吐。典型的原因包括消化道或脑部疾病，或由食入的物质导致。 常见原因 恶心和呕吐最常见的原因是 肠胃炎（消化道感染）

物质（如药物或非法药物）

毒素性 任何消化道功能障碍都经常引起恶心和呕吐，但以胃肠炎尤其常见。较不常见的消化道疾病是肠梗阻，由于梗阻，食物和液体回流到胃部，因而造成呕吐。导致呕吐的其他很多疾病也会引起显著腹痛。在这类疾病（例如阑尾炎或胰腺炎）中，通常是疼痛而非呕吐导致患者就医。 许多药物（包括酒精、阿片类镇痛药 [如吗啡]、大麻和化疗药物）都可导致恶心和呕吐。 毒素，如铅或一些食物或植物所含的毒素，可导致严重的恶心和呕吐。 不常见原因 引起恶心或呕吐较少见的原因包括 大脑或中枢神经系统疾病

晕动症

代谢变化或全身性（系统性）疾病

心理障碍

慢性恶心和呕吐综合征

周期性呕吐综合征 某些脑或中枢神经系统疾病可激活大脑中的呕吐中枢，这包括感染（如脑膜炎和脑炎）、偏头痛以及可使头颅内压力（颅内压）升高的疾病。使颅内压升高的疾病包括脑瘤、脑出血和重度头颅外伤。 耳部的平衡器官（前庭器）与呕吐中枢连接。这种连接可以解释为什么有些人在乘坐轮船、汽车或飞机时会恶心（晕动病）或者患有某些内耳疾病的患者会感到恶心（如迷路炎和体位性眩晕）。 当机体代谢改变时，也可发生恶心和呕吐，如妊娠早期、糖尿病控制不佳或者发生重度肝衰竭或肾衰竭时。 心理问题也可引起恶心和呕吐。这种呕吐可能是故意的。例如，贪食症患者呕吐出来以减肥。她可能不是故意的。例如，害怕去学校的儿童呕吐以反应他们的心理困扰。 慢性恶心和呕吐综合征是一种中枢性介导的综合征或肠脑轴疾病。也就是说，恶心和呕吐并非由身体或特定的心理疾病引起，而是脑和胃肠道系统之间通信方式存在问题。在这种综合征中，患者出现令人烦恼的恶心或呕吐，或两种症状都有，至少每周一次、至少持续 6 个月（包括最近 3 个月），并且经过检查未发现病因。 周期性呕吐综合征并不常见，患者在不同时间间隔产生严重的呕吐（或者有时只是恶心）。患者在两次呕吐之间感觉正常。虽然通常从儿童时期开始，但有时会持续到成年。成年开始的周期性呕吐通常是由于长期吸食大麻（大麻剧吐综合征）。热淋浴可以缓解呕吐，且停用大麻后呕吐可消失。

恶心和呕吐的评估 不是所有的恶心或呕吐都需要医生即刻进行评价。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。 警示体征 某些症状和特征应引起关注。它们包括 脱水征象（如口渴、口干、少尿或无尿、无力和疲惫）

头痛、颈强直、混乱、警觉性下降

恒定的腹痛

腹部接触敏感

腹部肿胀（膨胀） 何时就医 存在警示征象应当立即就医，如呕血或最近头部外伤患者。 恶心或呕吐患者没有警示征象，但呕吐持续超过 24 到 48 小时或无法耐受啜饮少量液体的情况下，应当就医。存在几次能忍耐的呕吐液体发作（伴或不伴腹泻）应当告知他们的医生。依据他们的年龄、其他症状和医疗条件（如癌症或糖尿病），医生可能建议就诊接受评价或尝试简单补救措施和在家休息。 医生会怎么做 医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史审查和体格检查中的发现，通常会提示呕吐的病因和可能需要进行的检查（参见表恶心和呕吐的一些病因和特征）。 在询问病史时，医生询问患者是否怀孕或患有糖尿病、偏头痛、肝或肾病或癌症（包括化疗或放疗时间）。需要注意所有近期摄入的药物和物质，因为某些物质可能在摄入几天后才有毒性（如对乙酰氨基酚和一些蘑菇）。 在体格检查过程中，医生探寻如下： 脱水征象（如心率加快、低血压和口干）

严重的腹部疾病（如腹胀和/或严重的触诊敏感）

警觉性下降或任何其他神经系统异常提示脑部疾病 医生需留意任何既往腹部手术，因为瘢痕组织可能已经形成纤维带（粘连）并引起肠梗阻。 尽管患有引起呕吐的疾病（如偏头痛）的人可能只是疾病复发，但医生也要全面寻找新的、不同问题的迹象。 表格 恶心和呕吐的一些病因和特征 表格 检查 需要进行的检查基于医生在病史审查和体格检查中的发现，尤其是否存在警示信号、发现是否提示特定疾病（参见表恶心和呕吐的一些病因和特征）。 可能的检查包括 妊娠试验

血液和尿液检测 育龄期女性尤其要进妊娠试验。 其他健康成人和年龄较大的儿童仅有几次短暂的呕吐（伴或不伴腹泻），没有其他症状通常不需要任何检查。 呕吐严重的患者、持续时间大于1天或存在脱水迹象需要进行实验室血液（尤其是电解质水平、有时检测肝功能）和尿液检测。

恶心和呕吐的治疗 特殊情况需要治疗。 如果没有严重的潜在疾病且患者没有脱水，最后一次呕吐后30分钟左右给予少量清水。通常在开始时一次给予 30 至 50 毫升。纯水是最好的液体，但是肉汤或微甜的茶也可以。运动饮料没有特别的优势，但无害。如果能耐受这些液体，量可以逐渐增加。当可以耐受这些增加的液体时，患者可恢复正常饮食。应当避免碳酸饮料和酒精。 即使患者轻微脱水，只要可以耐受口服一些液体，医生通常会建议使用口服补液。显著脱水或电解质紊乱患者，呕吐剧烈和不能耐受任何口服液体患者，通常需要静脉补液和有时静脉（静脉内）给药。 对于一些成年人和青春期少年，医生基于呕吐的原因和严重度给予缓解恶心的药物（止吐药）： 运动病导致的恶心：抗组胺剂（如茶苯海明）、东莨菪碱贴片或两者同时

对于轻度至中度呕吐：丙氯拉嗪、异丙嗪或甲氧氯普胺

严重呕吐（包括化疗引起者）：多拉司琼、昂丹司琼、或格拉司琼或有时阿瑞匹坦 （另见婴儿和儿童呕吐的治疗）