恶心是一种需要呕吐的难受感觉。人们也会感到头晕、腹部隐约不适感和食欲下降。
呕吐是因胃的强烈收缩而将胃内容物向上从食管、口腔排出的过程。（也可参见婴儿和儿童呕吐。） 呕吐时胃内容物排空后，恶心感常会明显减轻，至少暂时如此。呕吐是非常不舒服的、可能是剧烈的。严重的呕吐能推动内容物几英尺（喷射性呕吐）。
呕吐与反流不同，反流是指将胃内容物吐出，不会出现腹肌强力收缩或恶心。例如，贲门失弛缓症或岑克尔氏憩室患者可能会在无恶心的情况下吐出未消化的食物。
呕吐物的性状多种多样，一般是才摄入的食物。呕吐物有时是大块食物。呕吐物含血时，通常呈红色（呕血），但如果呕出的血液已被部分消化，则呕吐物看起来像咖啡渣。含胆汁时，多为绿色。
并发症
恶心和呕吐的病因
当大脑呕吐中枢活化时可引起恶心和呕吐。典型的原因包括消化道或脑部疾病，或由食入的物质导致。
常见原因
不常见原因
引起恶心或呕吐较少见的原因包括
大脑或中枢神经系统疾病
晕动症
代谢变化或全身性（系统性）疾病
心理障碍
慢性恶心和呕吐综合征
周期性呕吐综合征
某些脑或中枢神经系统疾病可激活大脑中的呕吐中枢，这包括感染（如脑膜炎和脑炎）、偏头痛以及可使头颅内压力（颅内压）升高的疾病。使颅内压升高的疾病包括脑瘤、脑出血和重度头颅外伤。
耳部的平衡器官（前庭器）与呕吐中枢连接。这种连接可以解释为什么有些人在乘坐轮船、汽车或飞机时会恶心（晕动病）或者患有某些内耳疾病的患者会感到恶心（如迷路炎和体位性眩晕）。
当机体代谢改变时，也可发生恶心和呕吐，如妊娠早期、糖尿病控制不佳或者发生重度肝衰竭或肾衰竭时。
心理问题也可引起恶心和呕吐。这种呕吐可能是故意的。例如，贪食症患者呕吐出来以减肥。她可能不是故意的。例如，害怕去学校的儿童呕吐以反应他们的心理困扰。
慢性恶心和呕吐综合征是一种中枢性介导的综合征或肠脑轴疾病。也就是说，恶心和呕吐并非由身体或特定的心理疾病引起，而是脑和胃肠道系统之间通信方式存在问题。在这种综合征中，患者出现令人烦恼的恶心或呕吐，或两种症状都有，至少每周一次、至少持续 6 个月（包括最近 3 个月），并且经过检查未发现病因。
周期性呕吐综合征并不常见，患者在不同时间间隔产生严重的呕吐（或者有时只是恶心）。患者在两次呕吐之间感觉正常。虽然通常从儿童时期开始，但有时会持续到成年。成年开始的周期性呕吐通常是由于长期吸食大麻（大麻剧吐综合征）。热淋浴可以缓解呕吐，且停用大麻后呕吐可消失。
恶心和呕吐的评估
不是所有的恶心或呕吐都需要医生即刻进行评价。下面的信息可以帮助患者决定是否需要医生的评价和帮助他们知道如何期待预期。
警示体征
某些症状和特征应引起关注。它们包括
脱水征象（如口渴、口干、少尿或无尿、无力和疲惫）
头痛、颈强直、混乱、警觉性下降
恒定的腹痛
腹部接触敏感
腹部肿胀（膨胀）
何时就医
存在警示征象应当立即就医，如呕血或最近头部外伤患者。
恶心或呕吐患者没有警示征象，但呕吐持续超过 24 到 48 小时或无法耐受啜饮少量液体的情况下，应当就医。存在几次能忍耐的呕吐液体发作（伴或不伴腹泻）应当告知他们的医生。依据他们的年龄、其他症状和医疗条件（如癌症或糖尿病），医生可能建议就诊接受评价或尝试简单补救措施和在家休息。
医生会怎么做
医生首先询问有关患者症状和病史的问题。医生接下来进行体检。他们在病史审查和体格检查中的发现，通常会提示呕吐的病因和可能需要进行的检查（参见表恶心和呕吐的一些病因和特征）。
在询问病史时，医生询问患者是否怀孕或患有糖尿病、偏头痛、肝或肾病或癌症（包括化疗或放疗时间）。需要注意所有近期摄入的药物和物质，因为某些物质可能在摄入几天后才有毒性（如对乙酰氨基酚和一些蘑菇）。
在体格检查过程中，医生探寻如下：
脱水征象（如心率加快、低血压和口干）
严重的腹部疾病（如腹胀和/或严重的触诊敏感）
警觉性下降或任何其他神经系统异常提示脑部疾病
医生需留意任何既往腹部手术，因为瘢痕组织可能已经形成纤维带（粘连）并引起肠梗阻。
尽管患有引起呕吐的疾病（如偏头痛）的人可能只是疾病复发，但医生也要全面寻找新的、不同问题的迹象。
恶心和呕吐的一些病因和特征
病因
临床特征*
检查†
消化道疾病
显著腹痛
腹部触诊柔软
腹部影像学检查（如X-线，超声波扫描和/或CT）
无排便和排气
反复腹部绞痛
腹胀
通常发生在已知患有疝气或有腹部外科手术患者
腹部X-线光平和正位片
呕吐和腹泻
无或轻微腹痛（除呕吐时）
少见发热或便血
腹部检查正常
医生的检查
胃轻瘫（胃排空不良）
摄入后几小时呕吐出部分已消化的食物
常见于发生血糖（葡萄糖）升高的糖尿病患者或接受腹部手术后的患者
医生的检查
在患者躺下时和直立时，进行腹部 X 光检查
核扫描，旨在评估可能存在胃轻瘫的患者的胃排空情况
轻到中度恶心持续数日和有时呕吐
患病般的感觉（不舒服）
尿色加深，然后皮肤和巩膜黄染（黄疸）
食欲不振（不常见）
右上腹轻微不适
血液化验
麻痹性肠梗阻（肠道的收缩运动暂时停止）
呕吐和腹胀
可能发生在手术后、重度疾病期间或伴有重度电解质紊乱时
X 线检查或 CT 扫描
摄入毒素（许多可以引起呕吐——常见包括酒精、阿司匹林、铁、铅或杀虫剂）
基于患者的摄入史通常可明确
各种其他症状取决于摄入的物质
基于摄入的物质可包括血液检测和肝功能检查
神经系统疾病
头部外伤（如由于近期车祸、运动损伤或跌倒所致）
基于患者病史可明确损伤
通常头痛、混乱和回忆近期发生过的事情困难
头部 CT
突发、经常性严重头痛
意识模糊
头部 CT
如果CT结果正常进行脊髓穿刺
脑部感染（例如脑膜炎）
渐进性头痛和混乱
通常发热和倾斜头部时疼痛
如果由流行性脑脊髓膜炎所致，则会导致皮肤出现小点状紫红色皮疹（瘀点）‡
腰椎穿刺（有时之前进行头部 CT）
重度恶心和呕吐伴头痛和/或头晕
头颅 CT 或 MRI
恶心和呕吐（有时为重度），有时体重减轻
通常在长期使用大麻后发生
热淋浴后缓解或停用大麻后呕吐消失
医生的检查
尿液药物检测
颅内压增加（如血块或肿瘤导致）
头痛、混乱和有时神经、脊髓或脑功能异常
头部 CT
迷路炎（内耳炎）
运动错觉（眩晕），眼睛有节奏地抽搐运动（眼球震颤）和头部运动症状恶化
有时耳内有嗡嗡声（耳鸣）
医生的检查
有时 MRI
通常为中至重度头痛
头痛前有时眼冒金星或黑点（先兆）
有时对光敏感（畏光）或短时平衡或肌张力失调
通常有类似的病史
医生的检查
有时头部CT或MRI和腰椎穿刺（如果检查结果不明确）
根据患者的出行史，如乘船、乘车或乘飞机，明确触发因素
医生的检查
无腹泻或腹痛
通常有压力时发生呕吐
进食后被排斥
医生的检查
系统性（全身性）状况
每日排小便量增加（多尿症），过度口渴（烦渴）和通常显著脱水
血液化验
物质的副作用或毒性
患者病史明确记载有某种药物、非法药物或其他物质的摄入史
基于摄入的物质，可包括血液检测
通常晚期肝病黄疸
肾衰竭，呼吸氨味
通常在已知患有此病的患者中
双手粗大的震颤动作（扑翼样震颤）
血液和尿液检测以评价肝功能和肾功能
做血液检查，测定血氨水平
妊娠
恶心和/或呕吐通常发生在早晨或由食物引发
常规检查（除外脱水）
通常月经延迟
妊娠试验†
基于患者病史，暴露通常明确
重的恶心、呕吐，腹泻
医生的检查
* 特征包括症状和医生的检查结果。提到的特点是典型的，但并不总会出现。
† 医生通常会对所有育龄期女性进行尿妊娠试验。
‡ 有时强烈呕吐（由任何疾病或状况引起）导致上部躯干和面部瘀点，这可能类似于流行性脑脊髓膜炎（一种特别危险的脑膜炎）引起的瘀点。流行性脑脊髓膜炎患者通常病情严重，而有恶心和呕吐引起的瘀斑通常病情较轻。
CT=计算机断层扫描；MRI=磁共振成像。
检查
需要进行的检查基于医生在病史审查和体格检查中的发现，尤其是否存在警示信号、发现是否提示特定疾病（参见表恶心和呕吐的一些病因和特征）。
可能的检查包括
妊娠试验
血液和尿液检测
育龄期女性尤其要进妊娠试验。
其他健康成人和年龄较大的儿童仅有几次短暂的呕吐（伴或不伴腹泻），没有其他症状通常不需要任何检查。
呕吐严重的患者、持续时间大于1天或存在脱水迹象需要进行实验室血液（尤其是电解质水平、有时检测肝功能）和尿液检测。
恶心和呕吐的治疗
特殊情况需要治疗。
如果没有严重的潜在疾病且患者没有脱水，最后一次呕吐后30分钟左右给予少量清水。通常在开始时一次给予 30 至 50 毫升。纯水是最好的液体，但是肉汤或微甜的茶也可以。运动饮料没有特别的优势，但无害。如果能耐受这些液体，量可以逐渐增加。当可以耐受这些增加的液体时，患者可恢复正常饮食。应当避免碳酸饮料和酒精。
即使患者轻微脱水，只要可以耐受口服一些液体，医生通常会建议使用口服补液。显著脱水或电解质紊乱患者，呕吐剧烈和不能耐受任何口服液体患者，通常需要静脉补液和有时静脉（静脉内）给药。
对于一些成年人和青春期少年，医生基于呕吐的原因和严重度给予缓解恶心的药物（止吐药）：
运动病导致的恶心：抗组胺剂（如茶苯海明）、东莨菪碱贴片或两者同时
对于轻度至中度呕吐：丙氯拉嗪、异丙嗪或甲氧氯普胺
严重呕吐（包括化疗引起者）：多拉司琼、昂丹司琼、或格拉司琼或有时阿瑞匹坦
（另见婴儿和儿童呕吐的治疗）
关键点
由明显原因引起的恶心呕吐患者和检查结果正常患者，只需要治疗他们的症状。
存在显著脱水或电解质异常的患者通常需要静脉补液。
医生寻找严重、突发腹部或颅内压变化疾病信号。
育龄期女性进行妊娠试验。