中毒引起的症状取决于毒物摄入量、摄入者年龄和基础健康情况。有些毒物的毒性并不强，能引起中毒是由于长期暴露或多次、大量地摄入。另一些毒物的毒性很强，只要滴一滴在皮肤上就会引起严重症状。

有些毒物可在几秒钟内引起症状，而其他的在几小时、几天甚至几年后才会出现症状。有些毒物造成的症状不明显，直到重要器官受损才会表现出来—如肾脏或肝脏——有些则是永久性的。

食入和吸入毒素通常会导致全身症状，一般是因为它们抢夺了身体细胞的氧，或激活或阻滞了酶和受体。症状可能包括意识、体温、心率和呼吸变化等待，具体取决于受累器官。

腐蚀性或刺激性物质会损伤口腔、咽喉、胃肠道和肺部的粘膜，导致疼痛、咳嗽、呕吐和呼吸短促。

皮肤接触毒素会导致各种症状，例如皮疹、疼痛和起泡。长时间接触可能导致皮炎。

眼睛接触毒素可能会伤害眼睛，导致眼睛疼痛、发红和视力丧失。