脊髓损伤是在脑和身体的其他部位之间传递进出信息的神经细胞和神经束损伤。

年龄小于 8 岁的儿童的脊髓损伤大多由车祸、跌倒和儿童虐待引起；年龄较大的儿童的脊髓损伤更可能是由车祸或运动损伤引起。

脊髓损伤的儿童通常可能立即出现严重症状（如瘫痪）。

脊髓损伤的儿童可能只有轻微的症状（如短暂刺痛或无力，或脊柱或手臂和腿部的闪痛），这些症状可能会延迟长达 4 天。

脊髓损伤需要先做 X 线检查进行诊断，但通常也需要进行计算机断层扫描 (CT) 和磁共振成像 (MRI)。

治疗包括活动训练和支持性护理，以及根据需要进行康复和其他治疗。

（另见脊髓和椎体损伤。）

脊髓是一个长而易损的管状结构，从脑干末端开始，一直延伸到脊柱底部。脊髓由神经组成，这些神经在脑和身体的其他部位之间传递进出的信息。（另见脊髓。)

尽管 10 岁以下儿童的脊髓损伤率最低，但这种损伤并不罕见。儿童大多数脊髓损伤发生在颈部区域。

影像学检查不可见的脊髓损伤称为“无放射影像异常脊髓损伤 (SCIWORA)”。这种类型的损伤几乎只发生于儿童，且通常发生在颈部区域。对于 SCIWORA，儿童会出现提示脊髓损伤的症状，但脊柱是直的，且影像学检查未见骨异常。（SCIWORA 最初于 20 世纪 80 年代被人描述，当时很少使用磁共振成像 [MRI] 扫描仪。 MRI 扫描仪可以识别大多数使用其他影像学检查无法识别的异常。由于 MRI 扫描仪更易于使用，因此 SCIWORA 一词变得不太常用。）

儿童脊髓损伤的病因 脊髓损伤可能与脊髓牵拉或拉伸、神经或脊髓受压（脊髓撞击）、脊髓震荡（类似于脑震荡）和血管损伤相关。 在 8 岁以下的儿童中，颈部脊柱损伤最常由机动车辆碰撞、跌倒和儿童虐待事件引起。在 8 岁以上的儿童中，机动车辆碰撞和运动损伤（尤其是体操、跳水、骑马、美国足球和摔跤引起的损伤）是脊柱损伤的常见原因。 儿童的解剖学特征（比如头围-身体比更大，脊柱韧带有弹性）不同于成人，这使保护脊髓（包括椎体）的结构更灵活。由于这些结构如此灵活，因此在颈部受损时对脊髓免受拉伸、撕裂、压迫或其他方式损伤的保护性较差。因此，即使椎体没有损伤，脊髓也更容易受损。

儿童脊髓损伤的症状 脊髓损伤儿童可能有短暂的症状，如针刺感和无力。儿童可能还会出现沿脊柱或手臂或腿部的闪痛。在约 25% 受累儿童中，会在伤后 30 分钟至 4 天延迟出现症状，如无力、麻木、其他神经损伤甚至完全瘫痪，这使医生更难以诊断脊髓损伤。 脊髓哪个部位损伤？

儿童脊髓损伤的诊断 X 射线检查

通常进行计算机断层扫描或磁共振成像 对于发生机动车辆碰撞、从高于 9 英尺（3 米）的高度坠落或受淹溺（例如跳水）损伤的任何儿童，医生应警惕脊髓损伤。对于有任何提示神经损伤症状的儿童，如刺痛、无力或闪痛，应高度怀疑。 影像学检查通常以 X 光片检查开始。如果根据 X 光片结果或因损伤发生的方式怀疑骨折、脱臼或部分脱臼，通常会进行计算机断层扫描 (CT)。通常还需进行磁共振成像 (MRI)。 有时在影像学检查中可能看不到脊髓损伤。