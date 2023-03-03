脑震荡是指颅脑外伤引起心理功能或意识水平发生改变。脑震荡可能会涉及意识丧失，即使没有明显的脑组织结构损伤也可能会发生，并且持续时间不超过 6 小时。
脑震荡时，影像学检查例如计算机断层扫描（CT）或磁共振（MRI）都检测不到脑组织损害。但脑细胞会出现一过性损伤或功能障碍。患者会出现暂时性的脑功能异常的症状。
脑震荡可能包括以下一项或多项症状：
暂时意识模糊：出现头昏或昏迷和/或回答缓慢
记忆减退：无法回想起临受伤前或受伤后没多久发生的事
复视
对光敏感
眩晕、动作笨拙和平衡力障碍
头痛
恶心和呕吐
耳内有嗡嗡声（耳鸣）
失去嗅觉或味觉
意识丧失的时间很短，很少超过15分钟。有些患者可能意识不到他们已经出现脑震荡。
脑震荡后综合征 是指在脑震荡发生后几周内均可出现的某些症状。这些症状包括以下一种或多种：
头痛
睡眠困难
疲劳
短期记忆问题
难以集中精力
对光或噪音敏感
性格改变，如易怒或情绪波动
脑震荡后综合征通常在脑震荡后的第一周内出现，而常在第二周即缓解。然而，有时脑震荡后综合征会持续数月，甚至数年时间。曾有过脑震荡的病人较容易再次发生脑震荡，特别是新的外伤发生于前次脑震荡的症状完全消失之前。
诊断脑震荡时，医生需确定脑组织有无发生器质性损伤。这时需要使用 CT，MRI，或二者一起来进行确诊。如果没有脑组织器质性损伤，则只需对症治疗。
对脑震荡而言，可给予对乙酰氨基酚镇痛治疗。不得给予阿司匹林或另一种非甾体类抗炎药 (NSAID)，因为它们会影响血液凝结，并可能导致受损血管出血。让身体和大脑休息是脑震荡的最佳治疗方法。
脑震荡后综合征的治疗是依据症状的严重程度而定。良好休息和严密观察十分关键。如果症状恶化，过去曾有脑震荡的患者应该被送去就诊或前往医院进行评估。发生脑震荡的运动员应在采取具体的康复措施后逐渐恢复比赛。
存在精神疾患的病人需要进行心理治疗。
在全部疾病症状缓解、医学评估完成前，病人忌体育运动。
反复发生脑震荡可能会增加晚年患痴呆、帕金森病和抑郁症的风险。
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美国脑损伤协会: 有关预防、诊断和治疗儿童和成人脑损伤的信息