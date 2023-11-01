梨状肌综合征是指梨状肌（位于髋骨附近的一块臀部扁肌）压迫坐骨神经，导致臀部疼痛及偶发的坐骨神经痛。
（另见运动损伤概述。）
梨状肌从脊柱底部大三角骨（骶骨，或尾骨）的骨盆面延伸到股骨上端的骨性隆起（转子）。在跑步或坐下时，坐骨神经丛梨状肌下方显现到穿过髋部旋转肌，这时梨状肌可能压迫到坐骨神经。梨状肌综合征并不常见。
梨状肌综合征的症状
开始时臀部出现慢性迁延性疼痛、麻刺感，或麻木，并可逐渐延伸到整个大腿和小腿的后方，有时可到足部。当梨状肌压住坐骨神经时（例如坐在马桶上、小汽车座位上，或狭窄的自行车座上，或是跑步时）疼痛会加重。
梨状肌综合征的诊断
医师的评估
医生在患者症状和查体的基础上作出梨状肌综合征诊断。医生可能要活动患者腿部或要求患者屈腿，因为梨状肌综合征是在特殊动作导致疼痛时做作出的诊断。
梨状肌综合征的治疗
休息
康复
患者应暂时停止一切可能导致疼痛的活动。如果坐立时疼痛加重，患者应站立位，若不能做到，则应变换体位以去除臀部周围的压力源。针对后臀部和梨状肌特殊的伸展活动可能会有帮助。非甾体类消炎药（NSAIDs）或其他止痛剂用于减轻疼痛。有时医生会在患者的梨状肌跨过坐骨神经处附近注射皮质类固醇以暂时缓解患者的疼痛。极少需要手术治疗。
由 Tomah 纪念医院理疗科的 Tomah, WI；Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS 以及 Whitney Gnewikow, DPT, ATC 提供。
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