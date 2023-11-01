休息

康复

患者应暂时停止一切可能导致疼痛的活动。如果坐立时疼痛加重，患者应站立位，若不能做到，则应变换体位以去除臀部周围的压力源。针对后臀部和梨状肌特殊的伸展活动可能会有帮助。非甾体类消炎药（NSAIDs）或其他止痛剂用于减轻疼痛。有时医生会在患者的梨状肌跨过坐骨神经处附近注射皮质类固醇以暂时缓解患者的疼痛。极少需要手术治疗。