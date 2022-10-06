坐骨神经痛是沿坐骨神经发生的疼痛。这些神经从腰部开始，穿过臀部，向下延伸到腿部，在膝盖下方终止。
椎间盘突出、骨关节炎并发症、损伤或椎管狭窄可导致坐骨神经痛。
坐骨神经痛可引起剧烈疼痛，从腰部开始，穿过臀部，向下延伸到任何一条腿的背部。
依据医生的评估诊断，有时可以根据影像学或电诊断检查的结果来确诊。
治疗包括缓解疼痛的措施，有时需要进行手术。
两条坐骨神经是身体内最粗最长的神经，它们由位于下背部的脊髓中穿出来的几个神经根组成。每根坐骨神经都有手指那么粗。在身体的两侧，坐骨神经起始于脊柱下端，经髋关节后侧，从臀部到腿，再到达膝关节后侧。然后坐骨神经分成几支，延续至足。
当坐骨神经或组成坐骨神经的脊神经根被压迫、挤压、发炎或受损时，疼痛—坐骨神经痛—可能会沿着坐骨神经的长度放射到脚上（还可参阅脊髓压迫）。下背部痛患者中约 5% 有坐骨神经痛。
一部分患者可能没有任何病因。其他患者的病因可能是椎间盘突出、骨关节炎导致的骨质增生、脊柱椎管狭窄，或由于韧带扭伤而肿胀。少见的是，佩吉特骨病、糖尿病神经损害（糖尿病的神经病变）、脊髓肿瘤、或是积血（血肿）或脓（脓肿）等压迫神经也可引起坐骨神经痛。有些人似乎容易发生坐骨神经痛。
坐骨神经痛
在身体的两侧，坐骨神经起始于脊柱下端，经髋关节后侧，从臀部到达膝关节后侧。然后坐骨神经分成几支，延续至足。当坐骨神经或组成坐骨神经的神经根被挤压、发炎或受损时，疼痛（坐骨神经痛）可能会沿着坐骨神经的长度放射到脚上。
坐骨神经痛的症状
坐骨神经痛的诊断
坐骨神经痛的预防
预防坐骨神经痛并非总是有效，但人们可以通过以下方式降低发生此病的风险
锻炼
强化和伸展肌肉
保持健康的体重
保持良好的姿势
使用适当的举重物方式
定期锻炼是降低发生坐骨神经痛风险的有效方法。有氧运动和特殊肌肉强化以及伸展性训练是有帮助的。
有氧运动，比如游泳和散步，可增进全身的健康，通常也可增强肌肉的力量。
腹部、臀部和背部肌肉的强化及伸展性特殊锻炼有助于稳定脊柱，减少椎间盘（缓冲脊椎）及韧带（固定脊椎）的应力。
肌肉力量训练包含骨盆倾斜和腹部弯曲训练。伸展锻炼包括膝胸伸展。伸展训练可能增加有些患者的背部疼痛，因此应该谨慎进行。原则上，任何训练如果引起或者增加背部疼痛应该被停止。训练应该重复进行，直到肌肉感到轻微疲劳，但是不能完全疲劳。每次训练期间的呼吸很重要。有背部疼痛的人，在开始运动锻炼之前应该先咨询医生。
预防腰痛的锻炼
骨盆倾斜
仰卧位屈膝，足跟着地并承重。背部的一小部分区域靠着地板，收缩臀部（抬高大约离地面半英寸 [1 厘米]），并且收缩腹部肌肉。保持这个姿势数到 10，重复 20 次。
仰卧起坐
背朝下平躺，膝部弯曲，双脚着地。双手交叉置于胸前。收缩腹部肌肉，缓慢地将肩膀抬离地面 10 英寸（25 厘米），同时保持头部向后（下巴不应该接触胸部）。然后放松腹部肌肉，缓慢地放下肩膀。做 3 组，每组 10 个。
膝到胸的伸展
仰卧位平躺。将双手放于一侧膝关节后并将其拉向胸部。保持这个姿势计数 10 下。缓慢放下腿并用另一腿重复此动作。做这个动作 10 次。
锻炼也可以帮助维持理想的体重，因为超重会增加风险。
保持良好的坐姿、站姿和睡姿可减少背部的压力。应避免懒散的姿势。座位的高度应该调整到脚平放到地上并且膝关节稍垂直弯曲，下背部平靠椅背。如果椅子不能支撑下背部，应该在下背部垫一个枕头。坐着时应双脚着地，不要将一条腿搭在另一条上面。应避免久站或久坐。如果无法避免长时间坐或站，经常更换姿势可以减少背部的压力。
学习正确的提举姿势有助于预防背部损伤。髋关节应与肩关节保持平齐（也即不要旋转至任何一侧）。不应该在双腿几乎伸直的情况下，弯腰伸手提起物体。而是应该同时弯曲髋关节和膝关节。这样弯曲可使后背更加直立，使双臂垂下靠近物体，双肘位于物体侧方。然后，在保持物体与身体靠近的情况下，通过伸直双腿提起物体。这样的话，提起物体靠的是腿部力量而非背部力量。将物体举高过头或举起时扭身，会增加背部受伤的风险。
坐骨神经痛的治疗
缓解疼痛的措施
有时需要进行手术治疗严重疼痛
通常，疼痛可自行消失。如果未能消失，患者可尝试多种疼痛缓解方法，或者可能需要手术。轻轻伸展热身后的腿后肌群可有帮助。
缓解疼痛的措施
卧床休息一到两天可能会缓解疼痛。卧床过久会削弱核心肌群的力量，增加肌肉的僵硬度，因此会加重背痛并延缓康复。对很多患者而言，弯膝侧卧，在两膝间夹一个枕头可缓解疼痛。仰卧位睡觉的话，可在膝关节下方垫一个枕头。如果患者这样做感到舒适，可以继续趴着睡。
冷敷（如冰袋）、热敷（如发热垫）或者使用非处方止痛剂（如对乙酰氨基酚和非甾体抗炎药 [NSAID]）可能有助于缓解疼痛。有些人服用减轻神经疼痛的药物可能会有效，如加巴喷丁、抗癫痫药或某些抗抑郁药。如果疼痛严重或持续，医生可以给予口服皮质类固醇或将皮质类固醇注射到硬膜外腔（脊髓和覆盖脊髓的外层组织之间）。
手术
如果椎间盘突出导致顽固性或慢性坐骨神经痛、特别是伴有无力和/或感觉丧失，可能需要手术切除病变的椎间盘（椎间盘切除术），有时也要切除部分椎体（椎板切除术）。手术通常需要全麻。住院时间一般为 1 或 2 天。有时，小切口和局部脊髓麻醉（仅麻醉特定部位）下的微创技术也能切除突出的椎间盘。此治疗通常不需要住院。不管是哪种手术，多数患者都可在术后 6 周至 3 个月内恢复所有活动。手术相比于非手术治疗，可以更快恢复。但是，大约一两年后，接受或未接受手术的患者其恢复程度大致相同。
坐骨神经痛患者因腰椎狭窄或脊柱肿瘤等其他疾病需要接受不同的外科手术。