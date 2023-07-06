撕裂可发生在连接肱二头肌与肩部骨骼的肌腱，或连接肱二头肌与下臂骨骼（在肘部）之一的肌腱上。

（另见扭伤和其他软组织损伤概述。）

肱二头肌有两根肌腱连接肩关节处肩胛骨（肩胛），有一根肌腱连接肘部其中一根手臂骨（桡骨）。肩部的肱二头肌肌腱比肘部的肌腱更容易撕裂。

肱二头肌肌腱撕裂是由于突然用力的活动（如抬起重物）或用力伸直或扭曲肘关节引起的。这些撕裂通常发生于肌腱因过度使用而无力时（如在举重过程中发生）。过度使用可能会导致肌腱发炎（称作肌腱炎），有时会遭到磨损。老年人的肌腱可能会退化，增加撕裂的风险。其他可能使肌腱变脆弱的因素也可能会增加风险。

使肱二头肌肌腱撕裂的损伤也可能损伤肩部的其他结构，如肩袖。

肱二头肌肌腱可能部分或完全撕裂。如果肱二头肌肌腱完全撕裂，则肌腱完全与骨骼分离。因此，患者通常不能在某个方向活动他们的手臂。如果仅部分肌腱被撕裂，则活动不受影响，但肌腱可能会继续撕裂，之后可能完全撕裂，特别是如果患者对手臂施加巨大压力时。

肱二头肌肌腱撕裂的症状 肱二头肌肌腱撕裂会导致肩部或肘部附近突发剧烈疼痛，具体取决于撕裂部位。抬高或牵拉时疼痛会加重。其他症状包括挫伤、肿胀和虚弱。脱离的肌肉可能会在手臂形成一个肿块（称为大力水手征）。

肱二头肌肌腱撕裂的诊断 医师的评估

超声检查

磁共振成像 (MRI) 为了诊断肱二头肌肌腱撕裂，医生会详细询问有关损伤的问题并进行全面的体格检查。 如果患者出现剧烈疼痛、肩部或肘部活动范围受限，或者上臂有肿块，患者应该打电话给医生或前往就诊。 通常还会进行肩部超声检查。它可以检测肩部肌腱是否完全撕裂。超声检查对部分撕裂和肘部肌腱撕裂不太管用。 可进行 MRI 确认诊断，但通常不需要。