撕裂可发生在连接肱二头肌与肩部骨骼的肌腱，或连接肱二头肌与下臂骨骼（在肘部）之一的肌腱上。
（另见扭伤和其他软组织损伤概述。）
肱二头肌有两根肌腱连接肩关节处肩胛骨（肩胛），有一根肌腱连接肘部其中一根手臂骨（桡骨）。肩部的肱二头肌肌腱比肘部的肌腱更容易撕裂。
肱二头肌肌腱撕裂是由于突然用力的活动（如抬起重物）或用力伸直或扭曲肘关节引起的。这些撕裂通常发生于肌腱因过度使用而无力时（如在举重过程中发生）。过度使用可能会导致肌腱发炎（称作肌腱炎），有时会遭到磨损。老年人的肌腱可能会退化，增加撕裂的风险。其他可能使肌腱变脆弱的因素也可能会增加风险。
使肱二头肌肌腱撕裂的损伤也可能损伤肩部的其他结构，如肩袖。
肱二头肌肌腱可能部分或完全撕裂。如果肱二头肌肌腱完全撕裂，则肌腱完全与骨骼分离。因此，患者通常不能在某个方向活动他们的手臂。如果仅部分肌腱被撕裂，则活动不受影响，但肌腱可能会继续撕裂，之后可能完全撕裂，特别是如果患者对手臂施加巨大压力时。
肱二头肌肌腱撕裂的症状
肱二头肌肌腱撕裂会导致肩部或肘部附近突发剧烈疼痛，具体取决于撕裂部位。抬高或牵拉时疼痛会加重。其他症状包括挫伤、肿胀和虚弱。脱离的肌肉可能会在手臂形成一个肿块（称为大力水手征）。
肱二头肌肌腱撕裂的诊断
医师的评估
超声检查
磁共振成像 (MRI)
为了诊断肱二头肌肌腱撕裂，医生会详细询问有关损伤的问题并进行全面的体格检查。
如果患者出现剧烈疼痛、肩部或肘部活动范围受限，或者上臂有肿块，患者应该打电话给医生或前往就诊。
通常还会进行肩部超声检查。它可以检测肩部肌腱是否完全撕裂。超声检查对部分撕裂和肘部肌腱撕裂不太管用。
可进行 MRI 确认诊断，但通常不需要。
肱二头肌肌腱撕裂的治疗
通常手术治疗
肘部肱二头肌肌腱撕裂通常需要尽早手术进行修复。
但如果两根肌腱中有一根是完整的，则肩部肱二头肌肌腱撕裂可能只需要一般措施就可以治疗了。冰敷可以最大程度得减少肿胀和疼痛。将冰块放在塑料袋、毛巾或衣物中，一次冰敷15到20分钟，在伤后24到48小时内尽可能多的冰敷。也可使用非甾体类抗炎药物 (NSAID)，如布洛芬，来减轻疼痛和炎症。然而，对于某些患者，可能不适合使用 NSAIDS，因为它们会加重出血和损害肾功能。使用吊带搁置受伤手臂可防止进一步损伤，并可加速愈合。
但是，通常需要手术修复肩部肌腱撕裂，尤其是当肩袖等其他肩部结构也受损时。如果医生怀疑肱二头肌或肩袖肌腱撕裂，他们会将患者转给骨科医生。