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I 型假性低醛固酮血症是一种罕见的遗传性疾病，可导致肾小管留存过多的钾并排泄过量的钠和水分，进而引起低血压。
（也请参阅肾小管疾病介绍。）
假性低醛固酮血症有两类：
I 型有 2 种亚型，其特点是低血压
II 型极为罕见（这里不讨论）
两种不同的基因变异可引发 I 型假性低醛固酮血症。两种变异均可导致身体对激素醛固酮没有响应，引起排泄过量的钠和水分。但是两类疾病有些差异。在一种类型中，仅有肾脏排泄过量的钠。而在更严重的另一种类型中，盐也会通过汗液和其他器官流失。
患有严重类型此病的儿童可有与囊性纤维化类似的症状，如频繁的呼吸道感染。他们可能有
脱水，可能导致恶心和呕吐
疲劳
肌无力
血压低，有时会出现头晕和昏厥
通过汗液的钠流失可能导致微小红色肿块的皮疹。
较轻类型的此病可引发除低血压外的少数症状。较轻类型的此病可在儿童时期消退。
I 型假性低醛固酮血症的诊断
血压测量
血液和尿液检测
除了测量血压外，医生还要测量尿液及血液中的钠与钾的水平。他们还会进行验血以检测帮助调节血钠进而调节血压的激素（肾素和醛固酮）水平。
还可进行基因检测。
I 型假性低醛固酮血症的治疗
吃高盐饮食
治疗方案为采取高盐（盐含钠）饮食。有些患者需要服用氟氢可的松，一种帮助肾脏保留钠和水分的药物。
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美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)： 就正在进行的研究、以英语和西班牙语编制的消费者健康信息、博客以及社区健康和推广项目提供见解。