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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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I 型假性低醛固酮血症

作者：L. Aimee Hechanova, MD, Texas Tech University Health Sciences Center, El Paso
已审核/已修订 4月 2024
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I 型假性低醛固酮血症是一种罕见的遗传性疾病，可导致肾小管留存过多的钾并排泄过量的钠和水分，进而引起低血压。

（也请参阅肾小管疾病介绍。）

假性低醛固酮血症有两类：

  • I 型有 2 种亚型，其特点是低血压

  • II 型极为罕见（这里不讨论）

两种不同的基因变异可引发 I 型假性低醛固酮血症。两种变异均可导致身体对激素醛固酮没有响应，引起排泄过量的钠和水分。但是两类疾病有些差异。在一种类型中，仅有肾脏排泄过量的钠。而在更严重的另一种类型中，盐也会通过汗液和其他器官流失。

患有严重类型此病的儿童可有与囊性纤维化类似的症状，如频繁的呼吸道感染。他们可能有

  • 脱水，可能导致恶心和呕吐

  • 疲劳

  • 肌无力

  • 血压低，有时会出现头晕和昏厥

通过汗液的钠流失可能导致微小红色肿块的皮疹。

较轻类型的此病可引发除低血压外的少数症状。较轻类型的此病可在儿童时期消退。

I 型假性低醛固酮血症的诊断

  • 血压测量

  • 血液和尿液检测

除了测量血压外，医生还要测量尿液及血液中的钠与钾的水平。他们还会进行验血以检测帮助调节血钠进而调节血压的激素（肾素和醛固酮）水平。

还可进行基因检测。

I 型假性低醛固酮血症的治疗

  • 吃高盐饮食

治疗方案为采取高盐（盐含钠）饮食。有些患者需要服用氟氢可的松，一种帮助肾脏保留钠和水分的药物。

了解更多信息

以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资源的内容不承担责任。

  1. 美国国家糖尿病、消化系统和肾脏疾病研究所 (NIDDK)： 就正在进行的研究、以英语和西班牙语编制的消费者健康信息、博客以及社区健康和推广项目提供见解。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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