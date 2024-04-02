I 型假性低醛固酮血症是一种罕见的遗传性疾病，可导致肾小管留存过多的钾并排泄过量的钠和水分，进而引起低血压。

（也请参阅肾小管疾病介绍。）

假性低醛固酮血症有两类：

I 型有 2 种亚型，其特点是低血压

II 型极为罕见（这里不讨论）

两种不同的基因变异可引发 I 型假性低醛固酮血症。两种变异均可导致身体对激素醛固酮没有响应，引起排泄过量的钠和水分。但是两类疾病有些差异。在一种类型中，仅有肾脏排泄过量的钠。而在更严重的另一种类型中，盐也会通过汗液和其他器官流失。

患有严重类型此病的儿童可有与囊性纤维化类似的症状，如频繁的呼吸道感染。他们可能有

脱水，可能导致恶心和呕吐

疲劳

肌无力

血压低，有时会出现头晕和昏厥

通过汗液的钠流失可能导致微小红色肿块的皮疹。

较轻类型的此病可引发除低血压外的少数症状。较轻类型的此病可在儿童时期消退。

I 型假性低醛固酮血症的诊断 血压测量

血液和尿液检测 除了测量血压外，医生还要测量尿液及血液中的钠与钾的水平。他们还会进行验血以检测帮助调节血钠进而调节血压的激素（肾素和醛固酮）水平。 还可进行基因检测。