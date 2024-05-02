低血压是指血压低至足以引起头晕、晕厥等症状。血压极低可能造成器官损伤，这种过程被称为休克。

许多药物、非法药物和疾病都会影响机体的血压维持系统。

当血压过低时，可能会发生脑部功能障碍和晕厥。

正常情况下，机体能将动脉血压维持在一个狭窄的范围内。当血压过高时，器官和血管会受损。高血压甚至可引起血管破裂，导致出血或其他并发症。

如果血压太低，就没有足够的血液到达身体各器官。其结果是，细胞无法接收足够的氧和营养物质，细胞代谢废物不能充分除去。因此，受累细胞及其所在器官会开始出现功能障碍。血压极低会危及生命是因为这可能导致休克，而在休克状态下，器官会因缺乏血流而受损。

血压较低但仍在正常范围（休息时测得的血压）的健康人往往比血压为较高正常值的人的寿命更长。

正常活动时（如运动和睡眠），机体有若干种方法可使升高或降低的血压恢复正常。这些方法包括

改变小动脉的直径，并在较小程度上改变静脉直径

改变从心脏泵入全身的血量（心输出量）

改变血管内的血流量

改变体位

改变小动脉和静脉的直径 小动脉壁内的肌肉组织（称为平滑肌）可使这些血管增宽（舒张）或变窄（收缩）。动脉收缩的幅度越大，使通过动脉的血流阻力越大，导致血压越高。小动脉收缩可升高血压，是因为需要更大的压力迫使血液通过狭窄的动脉管腔。相反，小动脉扩张可减少血流阻力，从而降低血压。小动脉收缩或舒张的程度受到以下因素的影响 使小动脉内平滑肌收缩的神经，可缩小血管直径

主要由肾脏生成的激素

某些药物和非法药物 静脉也在控制血压方面起到一定的作用，但它们对血压的影响远低于小动脉。静脉通过舒张和收缩来改变其容纳的血量（容量）。当静脉收缩，容纳血液的能力降低，使更多的血液返回到心脏并从心脏泵入动脉。其结果是血压升高。相反，当静脉扩张，它们容纳血液的能力增加，让更少的血液回流到心脏。其结果是血压降低。

改变心输出量 只要动脉的宽度保持恒定，心脏每分钟泵出的血液越多（即心输出量越大），血压就会越高。每次心跳期间泵出的血量会受到以下因素的影响 心跳速度有多快

心脏收缩有多强烈

有多少血液从静脉流入心脏

心脏泵血必须对抗的动脉压力

心脏瓣膜是否能让血液正常流出并能防止血液回流

改变血量 只要动脉的宽度保持恒定，动脉中的血量越多，血压就越高。动脉内的血量受到以下因素的影响 体内有多少液体（水合程度）

极小动脉是否漏液（例如，如果血液中的蛋白质水平非常低和/或小动脉内壁受损，液体会从血管渗漏到组织中）

肾脏能将多少液体从血液排入尿液中

某些药物，特别是利尿剂（帮助肾脏将水排出体外的药物）

改变体位 由于重力的直接作用，全身各处的血压并不相同。站立时，腿部的血压高于头部，这很大程度上就像游泳池底部的水压高于顶部一样。躺下时，全身各处的血压趋于相等。 站立时，腿部静脉的血液更难返回心脏。因此，心脏可向外泵出的血量减少，全身血压可能暂时下降。坐下或躺下时，血液更容易返回心脏，心输出量和血压可能增加。将双腿抬高到心脏水平以上可增加回心血量，从而增加心输出量并升高血压。

监测和控制血压 压力感受器是动脉内充当血压传感器的特化细胞。那些位于颈部和胸部大动脉的感受器特别重要。当压力感受器发现血压变化时，它们会触发身体作出反应以维持血压稳定（另见身体对血压的控制）。神经会将这些传感器和脑部发出的信号传递给 心脏，接收信号后会调整心率和心搏力度（从而改变泵血量）。此改变为第一个变化，能够快速纠正低血压状态。

小动脉，接收信号后会收缩或舒张（从而改变血管阻力）。

静脉，接收信号后收缩或舒张（从而改变其血容量）。

肾脏，接收信号后会调整体液排泄量（从而改变血管中的血量），并改变肾脏的激素生成量（从而诱导小动脉收缩或舒张并改变血量）。这种改变需要很长时间才能有效果，因此是最缓慢的血压调控机制（另见血压的调节）。 例如，当一个人出血不止时，血容量和血压下降。在这类情况下，传感器会激活多种过程，以防止血压下降太快： 每次收缩时心率增加、心跳更有力，从而泵血量增加

静脉收缩可降低其在不太重要的身体部位容纳血液的容量

小动脉收缩可增加对血流的抵抗力 如果出血停止，机体其余部位的液体会转移至血液系统增加血容量来维持血压。肾脏降低其产生的尿液量。从而，它们帮助机体保留尽可能多的流体返回到血管系统。最终，骨髓和脾脏产生新的血细胞，血容量完全恢复。 尽管如此，机体监测和控制血压的方式存在局限性。例如，如果某人迅速大量失血，机体的代偿速度不够快，血压会下降，器官可能开始出现功能障碍（休克）。 此外，随着年龄的增长，机体对血压变化的反应越来越慢。

低血压的病因 低血压通常由以下一种或多种原因引起： 小动脉扩张

某些心脏疾病

血量太少 小动脉扩张归因于 某些重度细菌感染（感染性休克、中毒性休克）期间由细菌产生的毒素

某些药物和非法药物

脊髓损伤，也就是使小动脉收缩的神经受损

过敏反应（过敏性休克）

某些内分泌疾病，例如肾上腺功能不全 损害心脏泵血能力并降低心输出量的各种心脏疾病，包括 心脏病发作（心肌梗死）

心脏瓣膜病

心跳非常快（心动过速）

心跳非常慢（心动过缓）

异常心律（心律失常） 体内血容量过少可能归因于 脱水

出血

某种肾脏疾病 在脑与心脏和血管之间传导信号的神经由于某些神经系统疾病（称为自主神经病变）而受到损害时，也会发生低血压。 当人从坐位迅速转变为站立位时，脑血管的血压下降，导致暂时性头重脚轻感或晕厥。这种状况被称为直立性低血压。这在脱水或暖热（如刚离开热水浴时）、患有某些疾病，或者长时间躺着或坐着的人中会更为明显。直立性低血压甚至可使人晕厥。在大多数人中，机体会很快作出反应以升高血压，从而避免晕厥。 表格 某些导致低血压的病因 表格

低血压的症状 当血压过低，第一个发生器官故障的通常是大脑。首先是因为它位于身体的顶部和血流量必须克服重力才能到达大脑。因此，大多数人在血压低时会感到头晕或头重脚轻，特别是站立时，有人甚至会晕厥。如果晕厥倒在地板上，会使大脑与心脏在同一水平。其结果是，血液可以流入到大脑无需克服重力，使大脑血液流量增加，有助于保护其免受损伤。但是，如果血压过低，脑损伤仍可发生。晕厥也会导致头部或身体其他部位严重损伤。 低血压偶尔会引起气短或心肌血供不足导致的胸痛（称为心绞痛）。 当血压变得很低，所有的器官开始出现功能障碍。这种状况称为休克。 导致低血压的疾病，可能会产生许多其他的症状，但这可能不是由于低血压本身。例如，感染可能会导致发热。 有些症状发生在机体尝试将偏低的血压升高时。例如，当小动脉收缩，流到皮肤、脚和手的血液减小。这些区域可能会皮温下降和发青。当心脏跳动得更迅速、更有力时，人可能会感觉心悸（感觉到心跳）。

低血压的诊断 测量血压

做检查以确定原因 医生会在患者躺下几分钟后测量血压和脉搏。如果血压不低且患者感觉良好，医生会让患者站起来，并在站起时和站立后几分钟后再次测量血压。为了明确引起低血压的原因，可能会做其他检查，例如： 血液化验

心电图

超声心动图

应力测试

内分泌系统检查

直立倾斜试验