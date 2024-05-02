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MSD默沙东 诊疗手册大众版
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低血压

（低血压）

作者：Levi D. Procter, MD, Virginia Commonwealth University School of Medicine
已审核/已修订 5月 2024
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小知识

低血压是指血压低至足以引起头晕、晕厥等症状。血压极低可能造成器官损伤，这种过程被称为休克

  • 许多药物、非法药物和疾病都会影响机体的血压维持系统。

  • 当血压过低时，可能会发生脑部功能障碍和晕厥。

正常情况下，机体能将动脉血压维持在一个狭窄的范围内。当血压过高时，器官和血管会受损。高血压甚至可引起血管破裂，导致出血或其他并发症。

如果血压太低，就没有足够的血液到达身体各器官。其结果是，细胞无法接收足够的氧和营养物质，细胞代谢废物不能充分除去。因此，受累细胞及其所在器官会开始出现功能障碍。血压极低会危及生命是因为这可能导致休克，而在休克状态下，器官会因缺乏血流而受损。

血压较低但仍在正常范围（休息时测得的血压）的健康人往往比血压为较高正常值的人的寿命更长。

正常活动时（如运动和睡眠），机体有若干种方法可使升高或降低的血压恢复正常。这些方法包括

  • 改变小动脉的直径，并在较小程度上改变静脉直径

  • 改变从心脏泵入全身的血量（心输出量）

  • 改变血管内的血流量

  • 改变体位

改变小动脉和静脉的直径

小动脉壁内的肌肉组织（称为平滑肌）可使这些血管增宽（舒张）或变窄（收缩）。动脉收缩的幅度越大，使通过动脉的血流阻力越大，导致血压越高。小动脉收缩可升高血压，是因为需要更大的压力迫使血液通过狭窄的动脉管腔。相反，小动脉扩张可减少血流阻力，从而降低血压。小动脉收缩或舒张的程度受到以下因素的影响

  • 使小动脉内平滑肌收缩的神经，可缩小血管直径

  • 主要由肾脏生成的激素

  • 某些药物和非法药物

静脉也在控制血压方面起到一定的作用，但它们对血压的影响远低于小动脉。静脉通过舒张和收缩来改变其容纳的血量（容量）。当静脉收缩，容纳血液的能力降低，使更多的血液返回到心脏并从心脏泵入动脉。其结果是血压升高。相反，当静脉扩张，它们容纳血液的能力增加，让更少的血液回流到心脏。其结果是血压降低。

改变心输出量

只要动脉的宽度保持恒定，心脏每分钟泵出的血液越多（即心输出量越大），血压就会越高。每次心跳期间泵出的血量会受到以下因素的影响

  • 心跳速度有多快

  • 心脏收缩有多强烈

  • 有多少血液从静脉流入心脏

  • 心脏泵血必须对抗的动脉压力

  • 心脏瓣膜是否能让血液正常流出并能防止血液回流

改变血量

只要动脉的宽度保持恒定，动脉中的血量越多，血压就越高。动脉内的血量受到以下因素的影响

  • 体内有多少液体（水合程度）

  • 极小动脉是否漏液（例如，如果血液中的蛋白质水平非常低和/或小动脉内壁受损，液体会从血管渗漏到组织中）

  • 肾脏能将多少液体从血液排入尿液中

  • 某些药物，特别是利尿剂（帮助肾脏将水排出体外的药物）

改变体位

由于重力的直接作用，全身各处的血压并不相同。站立时，腿部的血压高于头部，这很大程度上就像游泳池底部的水压高于顶部一样。躺下时，全身各处的血压趋于相等。

站立时，腿部静脉的血液更难返回心脏。因此，心脏可向外泵出的血量减少，全身血压可能暂时下降。坐下或躺下时，血液更容易返回心脏，心输出量和血压可能增加。将双腿抬高到心脏水平以上可增加回心血量，从而增加心输出量并升高血压。

监测和控制血压

压力感受器是动脉内充当血压传感器的特化细胞。那些位于颈部和胸部大动脉的感受器特别重要。当压力感受器发现血压变化时，它们会触发身体作出反应以维持血压稳定（另见身体对血压的控制）。神经会将这些传感器和脑部发出的信号传递给

  • 心脏，接收信号后会调整心率和心搏力度（从而改变泵血量）。此改变为第一个变化，能够快速纠正低血压状态。

  • 小动脉，接收信号后会收缩或舒张（从而改变血管阻力）。

  • 静脉，接收信号后收缩或舒张（从而改变其血容量）。

  • 肾脏，接收信号后会调整体液排泄量（从而改变血管中的血量），并改变肾脏的激素生成量（从而诱导小动脉收缩或舒张并改变血量）。这种改变需要很长时间才能有效果，因此是最缓慢的血压调控机制（另见血压的调节）。

例如，当一个人出血不止时，血容量和血压下降。在这类情况下，传感器会激活多种过程，以防止血压下降太快：

  • 每次收缩时心率增加、心跳更有力，从而泵血量增加

  • 静脉收缩可降低其在不太重要的身体部位容纳血液的容量

  • 小动脉收缩可增加对血流的抵抗力

如果出血停止，机体其余部位的液体会转移至血液系统增加血容量来维持血压。肾脏降低其产生的尿液量。从而，它们帮助机体保留尽可能多的流体返回到血管系统。最终，骨髓和脾脏产生新的血细胞，血容量完全恢复。

尽管如此，机体监测和控制血压的方式存在局限性。例如，如果某人迅速大量失血，机体的代偿速度不够快，血压会下降，器官可能开始出现功能障碍（休克）。

此外，随着年龄的增长，机体对血压变化的反应越来越慢。

低血压的病因

低血压通常由以下一种或多种原因引起：

  • 小动脉扩张

  • 某些心脏疾病

  • 血量太少

小动脉扩张归因于

损害心脏泵血能力并降低心输出量的各种心脏疾病，包括

体内血容量过少可能归因于

  • 脱水

  • 出血

  • 某种肾脏疾病

在脑与心脏和血管之间传导信号的神经由于某些神经系统疾病（称为自主神经病变）而受到损害时，也会发生低血压。

当人从坐位迅速转变为站立位时，脑血管的血压下降，导致暂时性头重脚轻感或晕厥。这种状况被称为直立性低血压。这在脱水或暖热（如刚离开热水浴时）、患有某些疾病，或者长时间躺着或坐着的人中会更为明显。直立性低血压甚至可使人晕厥。在大多数人中，机体会很快作出反应以升高血压，从而避免晕厥。

表格
表格

某些导致低血压的病因

体内发生了什么

原因示例

自主神经系统受损

淀粉样变性

糖尿病

多系统萎缩

帕金森病

血液流回心脏时受阻

怀孕期间，当妇女以某些位置平躺时，使回收子宫血液的下腔静脉（主要回收双腿静脉的血液）压力增加

腹压增加，使劲大便时或排尿或提升重物时

血管舒张（变宽）

饮酒

一些过敏性反应

某些抗抑郁药，如阿米替林

降压药扩张血管（如钙通道阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂、以及血管紧张素 II 受体拮抗剂）

细菌感染（如果严重）

暴露于高温

神经损伤（例如由糖尿病淀粉样变性脊髓损伤引起）

硝酸酯类

血量减少

腹泻

利尿剂（帮助肾脏将水排出体外的药物，如呋塞米和氢氯噻嗪）

过度出血

过度出汗

过度排尿（未经治疗的糖尿病肾功能功能不全的一个常见症状）

调控血压的脑部中枢受到抑制

饮酒

抗抑郁药（部分）

降压药，如甲基多巴和可乐定

巴比妥类药物

心输出量（从心脏泵入全身的血量）减少

心律异常

心脏瓣膜病

心肌损伤或功能障碍（例如由于心脏病发作心肌炎所致）

肺栓塞

低血压的症状

当血压过低，第一个发生器官故障的通常是大脑。首先是因为它位于身体的顶部和血流量必须克服重力才能到达大脑。因此，大多数人在血压低时会感到头晕或头重脚轻，特别是站立时，有人甚至会晕厥。如果晕厥倒在地板上，会使大脑与心脏在同一水平。其结果是，血液可以流入到大脑无需克服重力，使大脑血液流量增加，有助于保护其免受损伤。但是，如果血压过低，脑损伤仍可发生。晕厥也会导致头部或身体其他部位严重损伤。

低血压偶尔会引起气短或心肌血供不足导致的胸痛（称为心绞痛）。

当血压变得很低，所有的器官开始出现功能障碍。这种状况称为休克

导致低血压的疾病，可能会产生许多其他的症状，但这可能不是由于低血压本身。例如，感染可能会导致发热。

有些症状发生在机体尝试将偏低的血压升高时。例如，当小动脉收缩，流到皮肤、脚和手的血液减小。这些区域可能会皮温下降和发青。当心脏跳动得更迅速、更有力时，人可能会感觉心悸（感觉到心跳）。

低血压的诊断

  • 测量血压

  • 做检查以确定原因

医生会在患者躺下几分钟后测量血压和脉搏。如果血压不低且患者感觉良好，医生会让患者站起来，并在站起时和站立后几分钟后再次测量血压。为了明确引起低血压的原因，可能会做其他检查，例如：

低血压的治疗

  • 病因治疗

  • 静脉补液（经静脉）

医生会治疗低血压的病因。只要患者的心脏能够处理额外的液体，医生通常也会静脉补液。

根据引起症状的原因，医生可能会建议穿可覆盖小腿肚和大腿的弹力袜，以帮助将血液从腿部静脉推出并返回心脏。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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