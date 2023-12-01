囊性纤维化 (CF)

囊性纤维化是一种遗传性疾病，导致某些腺体产生异常浓稠分泌物，造成组织和器官损伤，尤其是肺和消化道器官。
囊性纤维化是由于遗传的异常基因改变囊性纤维化蛋白的功能，导致浓稠、粘滞的分泌物阻塞肺部和其他器官引起的。
典型症状包括腹胀、稀便、体重增加不佳以及咳嗽、喘息和终生频繁呼吸道感染。
汗液测试和／或基因检测可诊断。
在美国，患有这种疾病的人中超过一半是成人。
治疗包括抗生素、支气管扩张剂、减少肺分泌物的药物、针对呼吸问题的气道清除治疗、针对消化问题的胰腺酶和维生素补充，以及改善某些携带异常基因人群的囊性纤维化蛋白功能的药物。
有些人可受益于肝和肺移植。
囊性纤维化是一种遗传性疾病，可导致寿命缩短。在美国，其在白人婴儿中的发病率约为 1/3,300，黑人婴儿约为 1/15,300。它在亚洲人后裔中很少见。在美国，约有 40,000 人患有囊性纤维化，全世界约有 100,000 人被诊断为囊性纤维化。因为治疗的改进已经延长了囊性纤维化患者的预期寿命，所以在美国约 60% 该病患者为成人。男孩女孩发病率无明显差异。
囊性纤维化：不仅仅是一种肺部疾病
囊性纤维化影响肺和几个其他器官。
在肺里，粘稠的支气管分泌物会阻断小的气道，而导致感染和炎症。随着疾病进展，支气管壁会增厚，气道会充满感染的分泌物，该部位的肺会萎缩，淋巴结会增大。
在肝脏，粘稠的分泌物会阻塞胆管。胆囊内还可能出现结石。
在胰腺中，粘稠的分泌物可能使腺体完全阻塞，以至于消化酶不能到达肠道。胰腺会产生更少的胰岛素，因此有些人会发展为糖尿病（通常在青春期或成年期）。
在小肠中，粘稠的分泌物可能引发新生儿胎粪性肠梗阻（一种肠梗阻），有可能需手术治疗。
生殖器官也会受到各种影响，常会导致男性不育。
皮肤汗腺分泌往往含有比正常更多的盐分。
囊性纤维化的病因
基因异常
囊性纤维化源于患儿遗传了一个特定基因上的两个缺陷拷贝（变异体），父母各提供其中一个拷贝。该基因称为囊性纤维化跨膜传导调节因子（CFTR）。CFTR 基因有许多变异体。例如，最常见的一种称为 F508del 变异。CFTR 基因可控制调节氯离子、碳酸氢盐和钠（盐）跨细胞膜运动的蛋白质的生成。CFTR 基因中的变异会导致蛋白质功能失调。如果蛋白质不能正常工作，则氯化物、碳酸氢盐和钠的移动会受到干扰，从而导致整个身体分泌物增稠和黏附性增加。
全世界范围内，约 3% 的白人仅有一个 CFTR 基因突变点。带有一个缺陷基因的人为疾病携带者，但他们自己不会患病。约 3/10,000 的白人会同时遗传到这个基因的两个突变，从而发展为囊性纤维化。
异常分泌
囊性纤维化会影响多个器官以及几乎所有的腺体（外分泌腺）。
最常见的受累器官是
肺
胰腺
肠
肝和胆
生殖器官
肺在出生时正常，但是随着粘稠分泌物开始阻塞小气道（粘液堵塞），以后任何时候都可能出现问题。堵塞导致慢性细菌感染和炎症，对呼吸道造成永久性损害（支气管扩张）。这些问题会导致渐进性呼吸困难并使肺换气能力下降。人们还可能会出现累及鼻窦的频繁的细菌性呼吸道感染。
在胰腺中，导管阻塞会阻止消化酶到达小肠。这些酶缺乏会导致脂肪、蛋白质和维生素吸收不良（吸收不良）。这种情况反过来又可能导致营养不良和发育不良。最终，胰腺可能会形成瘢痕，不再产生足够的胰岛素，因此有些人会患上糖尿病。但是，有小部分患有囊性纤维化和携带某些变异的人不会出现胰腺消化问题。
肠道会被粘稠分泌物阻塞。这种阻塞在出生后很常见，因为胎儿消化道的内容物（称为胎粪）异常粘稠。这种在小肠中的阻塞被称为胎粪肠梗阻，在大肠中的这种阻塞被称为胎粪栓综合征。年长儿童和成人也可能出现便秘和肠阻塞问题（远端肠梗阻综合征）。
肝脏和胆囊可被粘稠分泌物阻塞，最终引起肝脏瘢痕形成（纤维化）。可能形成胆结石。
生殖器官可能被粘稠的分泌物阻塞，这可能会导致不育。几乎所有的男性都不育，但不育在女性中不太常见。
汗腺分泌液体中的盐分比正常情况多，增加脱水的风险。
囊性纤维化的症状
囊性纤维化的症状可能因患者年龄而异。
新生儿和幼儿
较大的儿童和成人
除非新生儿筛查中被确诊，半数的囊性纤维化患儿因频繁的咳嗽、喘鸣以及呼吸道感染而被送去看医生。咳嗽是最明显的症状，常伴随窒息、呕吐以及睡眠中断。患儿可有呼吸困难、喘鸣。随着疾病的进展，儿童对运动的耐受性下降，肺部感染倾向于更频繁地发生，胸部变成桶状，并且氧气不足可能会使手指变杵状（参见杵状指）和甲床青紫。鼻内可能形成息肉。鼻窦可能充满粘稠分泌物，导致慢性或复发性鼻窦感染。
年长儿童和成人可能出现便秘发作，或肠道阻塞反复发作，有时发展为慢性肠道阻塞。症状包括排便模式改变、腹部绞痛、食欲下降以及有时呕吐。胃食管反流在儿童和成人中相对常见。
患囊性纤维化的儿童或成人在天气热或发热时出汗过多，会因大量丢失盐和水而出现脱水。父母可能会注意到孩子皮肤上形成盐晶体，甚至有咸味。
青少年通常生长缓慢，青春期发育延迟。
随着病情进展，肺部感染会成为突出问题。复发性肺部感染逐渐破坏肺部。
囊性纤维化的并发症
囊性纤维化的并发症很多。
脂溶性维生素 A、D、E 和 K 吸收不足会导致夜盲症、骨质减少（骨密度降低）、骨质疏松症、贫血和出血性疾病。在未经治疗的婴幼儿中，直肠内膜可能经肛门突出，这种情况称为直肠脱垂。偶尔，被喂食大豆配方或低敏配方食物的囊性纤维化患儿会因无法吸收足够的蛋白，而出现贫血以及四肢肿胀。
青少年和成人的囊性纤维化并发症包括肺小气囊（肺泡）破裂进入胸膜腔（肺与胸壁之间的间隙）。这种破裂会使空气进入胸膜腔（气胸），从而使肺塌陷。其他并发症包括心力衰竭和气道大量或反复出血。
约 2% 患有囊性纤维化的儿童、20% 的青少年和高达 50% 的成人患糖尿病，他们必须使用胰岛素，因为瘢痕形成的胰腺无法再产生足够的胰岛素。
粘稠分泌物阻塞胆管会导致发炎，并最终导致约 3% 至 4% 的囊性纤维化患者的肝脏瘢痕形成（肝硬化）。肝硬化可能会增加进入肝脏的静脉压力（门静脉高压），从而导致食管下端的静脉变粗、脆弱（食管静脉曲张），这会破裂并大量出血。
几乎所有囊性纤维化患者的胆囊都很小，充满浓厚胆汁，且功能也不好。大约 10% 的人会发展成胆结石，但只有一小部分会出现症状。很少需要外科切除胆囊。
囊性纤维化患者常会有生殖系统损伤。几乎所有男性患者精子计数低或无精子（导致不育），因为其中一侧睾丸小管（输精管）发育不良，并堵塞了精子的通过。女性患者宫颈分泌物非常浓厚，导致生育能力下降。然而，许多患有囊性纤维化的女性能实现足月分娩。对于母亲与新生儿来说，妊娠结局与妊娠期间母亲的健康状况相关。性功能不受影响。
其他并发症可能包括关节炎、慢性疼痛、睡眠问题和阻塞性睡眠呼吸暂停、肾结石、肾脏疾病、抑郁和焦虑、神经性听力损失和由暴露于损害耳朵的药物（尤其是氨基糖甙类）引起的耳鸣声（耳鸣）、慢性鼻窦感染，以及胆管癌、胰腺癌和肠癌风险增加。
囊性纤维化的诊断
新生儿筛查检测
汗液检测
基因检测
载体筛查
其他测试
新生儿筛查
在美国，所有新生儿都要进行囊性纤维化筛查。在一张滤纸上采集一滴血，并测量胰蛋白酶（来自胰腺的消化酶）水平。如果血液中的胰蛋白酶水平高，则新生儿将接受确认性检查，包括汗液测试和/或基因检测。现在，大多数囊性纤维化病例是通过新生儿筛查检查确定的。
如果不进行新生儿筛查，通常在婴儿期或儿童期早期就可以确诊囊性纤维化，但大约 10% 患有这种疾病的人直到青春期或成年期早期才发现囊性纤维化。
汗液检测
对新生儿筛查结果为阳性的新生儿和出现囊性纤维化症状的婴儿、儿童和成人进行汗腺测试。这种检测可于门诊进行，测量汗液中盐的含量。将药物匹鲁卡品放在皮肤上，刺激排汗，并将滤纸或薄壁管靠近皮肤，收集汗液。接着，测量汗液中的盐浓度。如果盐浓度高于正常水平，则可确诊有囊性纤维化症状或同胞患囊性纤维化的人是否患有囊性纤维化。尽管这种检测结果在新生儿出生 48 小时后的任何时间都有效，但是从不满 2 周的新生儿身上采集足够的汗液样本或许很困难。
基因检测
在新生儿筛查结果呈阳性的新生儿、表现出一种或多种典型症状的人或兄弟姐妹患有囊性纤维化的人中，对 CFTR 基因异常的基因检测可以帮助诊断囊性纤维化。找到 2 个异常的囊性纤维化基因（变异体）与囊性纤维化诊断一致。但是，仍需要汗液检测结果阳性以确认诊断。此外，由于典型基因检测不能寻找 2,000 多种不同的囊性纤维化变异，因此未能检测到 2 个变异并不能保证该人没有患囊性纤维化（尽管发生囊性纤维化的几率非常低）。该疾病可通过绒毛膜绒毛采样或羊膜穿刺术对胎儿进行基因检测，以在产前诊断。
有些婴儿的新生儿囊性纤维化筛查检查呈阳性，即使经过汗液检测和基因检测，也可能难以分类。这些婴儿没有囊性纤维化相关症状，汗液检测结果介于阳性和阴性之间，无或仅有一个囊性纤维化基因变异。医生将这一组诊断为 CFTR 相关的代谢综合征 (CRMS)，也称为无明确诊断的囊性纤维化筛查阳性 (CFSPID)。尽管这些婴儿大多数都保持健康，但在生命后期，大约 10% 的人会出现与囊性纤维化相关的症状，并被诊断出囊性纤维化或囊性纤维化相关的疾病。因此，所有这些儿童均应在囊性纤维化护理中心进行定期监测。
有些人（通常是成人）会发生仅影响一个器官的症状，通常会出现中间型汗液检测结果，并且没有 2 个引起囊性纤维化的变异。例如，症状可能只影响胰腺（导致胰腺炎）、肺（导致支气管扩张）或男性生殖器官（导致不育）。他们被诊断为 CFTR 相关疾病。
携带者检测
可为想要成为父母或正在寻求产前护理的人进行携带者检测。亲属患有囊性纤维化的家长可能希望了解他们的小孩是否也会患有该病，他们应该行基因检查及接受咨询。采集血液样本以帮助确定一个人是否有缺陷的囊性纤维化基因（变异）。
除非准父母双方都带有至少一个这样的基因变异，否则他们的孩子不会患囊性纤维化。如果父母双方都有基因突变，则每个新生儿会有 25% 的几率患病，50% 的几率会成为携带者，还有 25% 的几率不会携带基因突变。
其他测试
因囊性纤维化会影响多个器官，也可使用其他检查方法。胰酶水平通常会降低，对人粪便进行分析可能会发现消化酶弹性蛋白酶（由胰腺分泌）水平低或无法检测到，并且脂肪含量高。
进行血液检测以确定胰岛素分泌是否减少以及血糖水平是否高。还会进行血液检测，以寻找肝脏问题并测量脂溶性维生素水平。
医生常规会从喉咙或肺咳出物中取样，并对其进行培养，以鉴定气道中的细菌，并帮助确定患者可能需要哪些抗生素。
肺功能检查可能显示呼吸功能受损，是肺功能状况的良好指标。这些检查每年进行几次，以及每当患者的健康状况下降时进行。
胸部 X 线检查和胸部 CT 可能有助于确认肺部感染和肺损伤的程度。鼻窦 CT 检查适用于有严重鼻窦症状的人，尤其是鼻息肉或正在考虑鼻窦手术的人。
囊性纤维化的治疗
常规免疫接种
抗生素、吸入药物以减少气道分泌物和气道清除技术，以清除气道分泌物
有助于防止气道变窄的药物（支气管扩张药），有时还使用皮质类固醇
胰酶和维生素补充剂
高热量饮食
具有特定变异的人群中，使用 CFTR 调节剂
囊性纤维化患者应接受由有囊性纤维化护理经验的医生（通常是儿科医生或内科医生）以及其他医生、护士、营养师、呼吸或物理治疗师以及最好包括社会工作者、遗传学顾问、药剂师和心理健康专家组成的团队所指导的综合性治疗方案。治疗的目的包括长久的预防和治疗肺及消化道问题及其他并发症，维持良好的营养状态，以及鼓励体格锻炼。
囊性纤维化儿童患者需要心理健康及社会支持，因为他们可能无法参加正常的儿童游戏而感到被孤立。患囊性纤维化儿童的治疗负担大部分落在父母身上，父母应该获得足够的信息、培训和支持，以便他们能够了解这种疾病及其治疗的原因。
青少年过渡到独立并承担自己的护理责任时，需要指导和教育。
成人在处理与就业、人际关系、健康保险和健康状况恶化相关的问题时需要支持。
肺部治疗
肺部问题的治疗重点在于
防止气道阻塞
控制感染
患者应接受所有常规免疫接种，特别是流感嗜血杆菌、流感、麻疹、百日咳、肺炎球菌、水痘和 COVID-19 等引起呼吸系统问题的感染。
首次诊断为囊性纤维化时，便开始气道清除技术，包括体位引流、胸部叩诊、手在胸壁上振动以及鼓励咳嗽（参见胸部物理治疗）。小孩的父母可学习这些方法，并每天带小孩出去走走。较大儿童和成人可以使用特殊的呼吸装置，即高频振动的充气背心（高频振荡背心）或特殊的呼吸动作来独立完成气道清理技术。定期做有氧运动也可有助于保持气道畅通。
支气管扩张药是有助于防止气道狭窄的药物。人们通常通过吸入接受支气管扩张药。严重肺疾患以及血氧浓度低的患者需要吸氧治疗。总体而言，慢性呼吸衰竭的患者无法通过使用通气机械（呼吸机）获益。然而，入院后短期的呼吸机治疗有助于控制急性感染、手术后护理以及肺移植前的等待时期。
广泛使用可帮助稀释气道中粘稠粘液的药物，例如，阿法链道酶或高渗盐水（高浓度盐溶液）。这些药物通过雾化器吸入。它们使咳痰更容易，改善肺功能，还可以减少严重呼吸道感染的发生率。
口服泼尼松或地塞米松等皮质类固醇可缓解患重度支气管炎症的婴儿、气道狭窄且无法用支气管扩张药打开的患者以及对某种真菌有过敏性肺反应（过敏性支气管肺曲霉病）的患者的症状。过敏性支气管肺曲霉病还可以通过口服、静脉给药或两者结合给予抗真菌药治疗。
非甾体类抗炎药 (NSAID) 布洛芬有时可用于减缓肺功能恶化。
抗生素
抗生素常用于治疗囊性纤维化患者的急性和慢性呼吸道感染。在病情稳定期间以及症状加重期间，定期采集并检测咳出痰液样本或咽喉后部和扁桃体拭子样本，以便确定感染微生物，使医生可以选择最有可能控制它的药物。金黄色葡萄球菌，包括耐甲氧西林或甲氧西林敏感菌株和假单胞菌常见。可以通过口服给予许多不同的抗生素来治疗葡萄球菌感染。为治疗新的假单胞菌感染，患者需接受 4 周的妥布霉素、氨曲南或粘菌素吸入治疗。
但是，如果感染严重，或导致症状或肺功能显著恶化，可能需要静脉（静脉内）给予抗生素。对于这种治疗，将氨基糖甙类药物妥布霉素（或有时是阿米卡霉素）与另一种专门针对假单胞菌的抗生素联合使用。这些其他抗生素包括头孢菌素、青霉素、氟喹诺酮类和单内酰环类。这种治疗通常需要住院，但是部分治疗可以在家进行。
长期使用妥布霉素或氨曲南吸入剂，隔月一次并且按每周 3 次连续口服抗生素阿奇霉素，可能有助于控制慢性假单胞菌感染，并减缓肺功能下降。
CFTR 调节剂
CFTR 调节剂是长期服用的口服药物，可改善 CFTR 基因变异产生的缺陷蛋白的功能。
对于具有特定变异的人群，有四种 CFTR 调节剂或其联合治疗：艾伐卡托、芦马卡托/艾伐卡托、tezacaftor/艾伐卡托和 elexacaftor/tezacaftor/艾伐卡托。这些药物可用于治疗 90% 的囊性纤维化患者。医生会根据他们的年龄和携带的变异将这些药物提供给患者。
艾伐卡托适用于 1 个月龄及以上携带至少 1 个特定的囊性纤维化变异拷贝的患者。
芦马卡托和艾伐卡托的联合治疗可用于 1 岁及以上携带 2 个 F508del 变异拷贝的人。
Tezacaftor 和艾伐卡托的联合治疗可用于 6 岁及以上携带 2 个 F508del 变异拷贝或其他指定变异的人。
Elexacaftor、tezacaftor 和艾伐卡托的联合治疗可用于 2 岁及以上携带至少 1 个 F508del 变异拷贝或 1 个某些罕见变异拷贝的人。
CFTR 调节剂可以改善肺功能、胰腺功能和生活质量；增加体重；并降低汗液中的盐分浓度以及肺部感染和住院频率。尽管所有这些药物都可能有帮助，但只有艾伐卡托和 elexacaftor、tezacaftor 与艾伐卡托联合治疗才被认为是高度有效的治疗方法。
医生正在努力开发药物，这些药物将帮助携带其他引起囊性纤维化的变异的人。
灌肠剂和大便软化剂
饮食和补充剂
饮食应为正常生长提供足够的热量和蛋白质。因为即使使用胰腺酶补充剂，消化和吸收都可能出现异常，所以大多数儿童需要摄入比通常推荐的量多 30% 到 50% 的热量才能确保充分生长。脂肪比例应为正常至较高。高热量的口服补充剂可以为儿童和成人提供额外的热量。
不能从食物中吸收足够营养的人可能需要通过插入胃或小肠的导管补充营养。
囊性纤维化患者应接受每日推荐量的两倍的脂溶性维生素（A、D、E 和 K），并使用更容易吸收的特殊制剂。
刺激食欲的药物可能有所帮助（尽管许多囊性纤维化患者不用使用任何此类药物便食欲旺盛）。当患者锻炼、发热或在天气热时，需要增加液体和盐分摄入。
胰酶补充剂
胰腺受囊性纤维化累及的患者必须在每顿饭和零食时服用胰酶补充剂胶囊。对于婴儿，父母要打开胶囊并将其内容物与酸性食品（如苹果酱）混合，以使胰酶补充剂上的特殊包衣在到达肠道之前不会溶解。对某些人来说，减少胃酸的药物，例如组胺 2 阻滞剂或质子泵抑制剂可以改善胰酶的有效性。特殊的配方奶粉可含有易于消化的蛋白质和脂肪，可帮助有胰腺功能问题及生长缓慢的患儿。
胰岛素
患有糖尿病的囊性纤维化患者需要进行胰岛素注射。口服降糖药物并不能充分治疗。
除了胰岛素外，治疗还包括营养咨询、糖尿病自我管理方案的制定以及对眼和肾并发症的监测。患者还需要进行特别的营养咨询，因为标准的饮食推荐无论对于单纯糖尿病患者还是单纯囊性纤维化患者而言，都是不够的。
手术
其他治疗
需要使用治疗鼻窦慢性炎症（鼻窦炎）的药物，因为这个问题非常常见。治疗选择包括通过鼻腔的盐水溶液冲洗（鼻腔盐水冲洗），使用雾化器将阿法链道酶吸入鼻腔，以及用抗生素冲洗鼻腔和鼻窦。建议使用皮质类固醇鼻喷雾剂治疗鼻粘膜炎症和肿胀（过敏性鼻炎）。
心力衰竭患者使用药物（利尿剂）减少他们体内滞留的液体量。利尿剂可增加肾脏从体内排出的液体量，可提供帮助。人们还应限制食盐和咸味食品的摄入。
注射人类生长激素可能会改善肺功能、增加身高和体重并降低住院率。但是，这种药物昂贵且治疗不便，因此医生通常不会开具这种药。
一些血液中氧含量低的人可能需要补充吸氧，通常通过双鼻导管（插管）吸氧。有些人接受鼻或鼻和嘴上的贴身面罩治疗。压力经过面罩传送氧气和空气的混合气体。这项技术被称为双水平气道正压 (BiPAP) 或持续气道正压 (CPAP)，可帮助人们在睡眠时维持正常的氧气水平。
临终事宜
患有囊性纤维化的人及其家人需要与他们的医生和护理团队讨论他们的预后以及他们想要接受哪种治疗。这些讨论对于肺功能恶化的人尤其重要。人们需要为即将发生的事情做好准备，并知道可以采取哪些治疗措施来延长生命。如患晚期囊性纤维化，患者及其家人需要讨论肺移植的潜在获益和负担。
医生应向患有囊性纤维化的人提供他们选择护理时所需的信息，并应帮助他们确定如何以及何时接受死亡及如何谈论死亡。
当积极治疗不再有用时，医生可能会开始为人们提供仅缓解症状的治疗（称为姑息治疗）。人们通常会提前作出临终护理的决定，并尽量作出最完善的决策。这样的早期讨论非常重要，因为后续的疾病常使人们无法解释自己的意愿。事先做出决策的这一过程被称为临终关怀的事先医疗计划。此类计划应包括签署适当的法律文书，以反映该人对临终关怀的意愿。
囊性纤维化的预后
无关于年龄，囊性纤维化的病情严重度的个体差异很大。严重程度很大程度上取决于肺部受影响的程度。在美国，预计 2021 年出生的囊性纤维化患者可以活到约 65 岁。由于人们得到了更早的诊断，且目前的治疗可以推迟一些肺部病变，寿命延长的前景一直在稳步改善。不出现胰腺问题的患者的长期存活率显著提高。
然而，恶化是必然的，导致肺功能衰竭并最终死亡。囊性纤维化患者通常死于多年肺功能损伤所导致的呼吸衰竭。但是，少数人会死于心力衰竭、肝病、气道出血或包括肺和/或肝移植在内的手术并发症。尽管存在许多问题，但囊性纤维化患者在死亡前可以过活跃的生活，通常可以上学或工作。
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