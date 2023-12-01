囊性纤维化 (CF)

囊性纤维化会影响多个器官以及几乎所有的腺体（外分泌腺）。

最常见的受累器官是

肺

胰腺

肠

肝和胆

生殖器官

肺在出生时正常，但是随着粘稠分泌物开始阻塞小气道（粘液堵塞），以后任何时候都可能出现问题。堵塞导致慢性细菌感染和炎症，对呼吸道造成永久性损害（支气管扩张）。这些问题会导致渐进性呼吸困难并使肺换气能力下降。人们还可能会出现累及鼻窦的频繁的细菌性呼吸道感染。

在胰腺中，导管阻塞会阻止消化酶到达小肠。这些酶缺乏会导致脂肪、蛋白质和维生素吸收不良（吸收不良）。这种情况反过来又可能导致营养不良和发育不良。最终，胰腺可能会形成瘢痕，不再产生足够的胰岛素，因此有些人会患上糖尿病。但是，有小部分患有囊性纤维化和携带某些变异的人不会出现胰腺消化问题。

肠道会被粘稠分泌物阻塞。这种阻塞在出生后很常见，因为胎儿消化道的内容物（称为胎粪）异常粘稠。这种在小肠中的阻塞被称为胎粪肠梗阻，在大肠中的这种阻塞被称为胎粪栓综合征。年长儿童和成人也可能出现便秘和肠阻塞问题（远端肠梗阻综合征）。

肝脏和胆囊可被粘稠分泌物阻塞，最终引起肝脏瘢痕形成（纤维化）。可能形成胆结石。

生殖器官可能被粘稠的分泌物阻塞，这可能会导致不育。几乎所有的男性都不育，但不育在女性中不太常见。

汗腺分泌液体中的盐分比正常情况多，增加脱水的风险。