肝脏可产生约一半人体的胆固醇。剩余部分来自食物。大多数肝脏产生的胆固醇用于制造胆汁，胆汁是一种绿黄色浓厚粘稠的液体，可帮助消化。胆固醇也可以制造某些激素，包括雌激素、睾酮和肾上腺素，它们是各种细胞膜的重要成分。

肝脏也能制造其他物质，特别是蛋白质，机体利用蛋白质才能执行各种功能。例如凝血因子是止血所需要的蛋白质。白蛋白是一种维持血液渗透压需要的蛋白质。

糖以糖原形式储存在肝脏内，然后被分解，当需要时又以葡萄糖形式释放入血，例如，在一个人进入睡眠几个小时后，没有吃东西，血糖水平太低时，葡萄糖就会释放入血。

肝脏一个主要功能是分解由肠道吸收或体内其他部分产生的有害或有毒的物质，加工成无害的副产物排入胆汁或血液。分泌到胆汁中的副产物进入肠道，然后通过大便离开人体。排入血液的产物由肾脏过滤，以尿液的形式排出体外。此外肝脏也可以使一些药物发生化学（代谢）改变（参见药物的代谢），通常使它们失活或者使它们更容易排出体外。