胸腔穿刺术是将针头经皮置入胸腔，以抽取液体样本。

行胸腔穿刺术时，异常聚集胸膜腔的液体（称作胸腔积液）被抽出。进行胸腔穿刺术的两个主要原因是

获取用于诊断性检查的液体样本

缓解由液体压迫肺组织引起的呼吸短促

在胸穿过程中，患者采取舒适的坐位，身体向前倾斜，手臂放于支撑体上。消毒背部局部皮肤，进行局麻。然后，医生将针头插入 2 根肋骨之间并插入胸腔，但不插入肺部，然后将液体抽入注射器中。医生通常会采用超声检查作为引导（以确定插针部位）。将抽取的液体进行化检，检查其化学成分，判断是否存在细菌或癌细胞。

若存在大量胸积液，则需以塑料导管进行引流，且可能需要使用比注射器还大的液体容器。如液体需要引流数天，可以更大的导管（胸导管或引流管）置入胸腔并持续进行抽吸。

胸腔穿刺术中和术后发生并发症的危险性很低。患者在肺复张碰及胸壁时会感觉到疼痛或者想要咳嗽。患者也可能会感觉到暂时的头晕和呼吸短促。其他可能的并发症（大致按发生率顺序列出）包括

肺穿刺伤引起气体漏入胸膜腔（气胸）

血液流入胸膜腔或胸腔壁

昏厥

感染

脾或肝穿刺伤

如大量积液持续数周至数月，要迅速排出肺内积液（肺水肿）

穿刺术后可能要进行胸部 X 线检查，以确定还剩多少积液以及是否发生了并发症。

（另见肺部疾病病史和体格检查。）