气胸是指两层胸膜（覆盖在肺表面和衬贴于胸壁内面的双层透明薄膜）之间充满空气而导致肺部部分或完全塌陷。

症状包括呼吸困难和胸痛。

通过胸部 X 线或超声检查诊断。

插入胸腔导管，有时用一根细的柔性管（导管）引流气体进行治疗。

（另见胸膜和纵隔疾病概述。）

正常情况下，胸膜腔内压力低于肺内或胸外。如果发生穿孔，使胸膜腔和肺内或胸外连通，空气进入胸膜腔，直至压力相等或连接关闭。当胸膜腔内存在空气，肺出现部分塌陷。有时，大部分或完全肺萎陷可导致严重的气短。

气胸 图片

原发性自发性气胸是指并未罹患已知肺病时发生的无确切原因的气胸。常发生于肺内小的薄弱区域（肺大疱）破裂时。原发性自发性气胸最常见于 40 岁以下的高个子男性，尤其是有吸烟史人群。大多患者可以完全康复。绝大多数患者可痊愈，然而，多达50%的患者可复发。

有基础肺部疾病的患者会发生继发性自发性气胸。这类气胸最常见于慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 老年患者的大疱破裂时，但也见于有其他肺部疾病的患者，如囊性纤维化、哮喘、肺朗格汉斯细胞组织细胞增生症、结节病、肺脓肿、结核病和肺孢子虫肺炎。由于存在基础疾病，发生继发性自发性气胸时，其症状和预后普遍较差。其复发率与原发性自发性气胸相若。

月经性气胸是一种罕见形式的继发性自发性气胸。绝经前女性来月经的 48 小时内会出现这种疾病，这种疾病有时还见于服用雌激素的绝经后妇女。病因是胸腔子宫内膜异位，可能由于子宫内壁（子宫内膜）组织通过膈肌开口或者静脉转移到肺部（子宫内膜异位是医学术语，是指子宫内膜组织出现在子宫以外的任意地方）。

气胸还可能发生在受伤或将空气引入胸膜腔的医疗操作之后（称为创伤性气胸）。胸腔穿刺术、支气管镜检查或胸腔镜检查等医疗操作可能会导致创伤性气胸。呼吸机会对肺造成压力性损伤，从而导致气胸——最常见于慢性阻塞性肺疾病或严重急性呼吸窘迫综合征患者。肺压力的变化（如发生在潜水员[气压伤]和飞行员中）可增加气胸风险。

气胸 3D 模型

气胸的症状 症状轻重主要取决于进入胸膜腔的气体量，肺不张的程度以及气胸发生前患者的肺功能。症状可为轻微气短或胸痛到严重呼吸困难、休克和危及生命的心跳停止。 最常出现为胸部锐痛和气短，偶尔为干咳。疼痛可出现在肩、颈或腹部。发生缓慢的气胸较迅速发生的气胸症状为轻。 除非气胸非常大或在压力下积聚导致胸部主要血管塌陷（称为张力性气胸），症状一般在机体适应肺塌陷后消退，并且在重新从胸膜腔吸收空气时，肺慢慢开始再膨胀。 气胸 视频

气胸的诊断 体格检查

胸部 X 线或超声检查 如果气胸量大，体检常能确定诊断。医师用听诊器可以听到一侧胸壁正常呼吸音消失，敲击胸壁（叩诊）可听到空的鼓音。有时，空气聚集在胸部的皮肤下，当触摸胸部时，可以感觉到和听到噼啪声。 胸部 X 线显示气胸带和薄的脏层胸膜勾画出的肺边缘。胸部 X 线也可显示因肺不张所致的气管（通过前颈部的大气道）移到另一侧。超声检查也可用于诊断气胸。