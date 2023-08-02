视其病因，液体可能

富含蛋白质（渗出液）

呈水样（漏出液）

医师利用这种差别以帮助确定病因。例如，心脏衰竭和肝硬化是胸膜腔有水样积液的常见病因。肺炎、癌症和病毒感染则是渗出性胸腔积液的常见病因。

血液积聚在胸膜腔内（血胸）常由胸部损伤所致。罕见情况下，无外伤时血管破入胸腔或主动脉膨出部位（主动脉瘤）漏血到胸膜腔。

肺炎或肺脓肿扩散到胸膜腔时，脓液会积存在胸膜腔（脓胸）。脓胸可并发于胸部外伤、胸部手术、食管破裂或腹部脓肿的感染。

胸膜腔出现淋巴性（牛奶样）液体（乳糜胸）是胸部大淋巴管（胸导管）损伤或肿瘤阻塞导管导致的。