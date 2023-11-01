胸腔镜检查时通过一个可视管道（胸腔镜）对肺表面和胸腔进行直视检查。

胸腔镜检查用于观察肺部和肺部周围的腔隙（胸膜腔）。当微创检查不能给出最终结果时，医生可能会用胸腔镜来查看肺和胸膜。

胸腔镜检查还可用于某些外科手术。用于手术时，该程序常被称作电视辅助胸腔镜手术(VATS)。

胸腔镜是获得肺组织活检样本的一个方法。除了能看到肺表面和胸膜外，医生还可取样做显微镜检和培养。胸腔镜还可用来引流出胸膜腔内积聚的液体（胸腔积液）。在某些情况下，医生可通过胸腔镜给药以防止胸膜腔内的液体再聚集。

在接受 VATS 前，患者常被全身麻醉，但胸腔镜检查有时可在患者清醒但被施以镇静剂后进行。

外科医生在胸壁上做 3 个小切口，将胸腔镜放入胸腔中，这样可以让气体进入，使肺受压塌陷。外科术后取出胸腔镜，然后插入胸管来排出操作中进入胸膜腔的空气，以便塌陷的肺再膨胀。

胸腔镜检查的并发症与胸腔穿刺术的类似，包括发热、出血、感染，以及如果肺部撕裂，空气漏入胸膜腔（导致气胸）或切口周围的皮肤下组织。然而，该检查的创伤性更大，会留下小的伤口，且需要住院和全身麻醉。

（另见肺部疾病病史和体格检查与呼吸系统概述。）