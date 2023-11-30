棉尘肺是一种哮喘样综合征，见于接触未经加工的生棉、亚麻或大麻的纺织工人。特定的纺织厂工作与棉尘肺患病风险较高有关。

有证据表明，吸入棉尘中的物质会导致气道变窄、慢性支气管炎和肺功能逐渐下降。专家认为，生棉中的细菌产生的毒素与棉尘混合，使易感人群气道变窄。