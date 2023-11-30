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棉尘肺是吸入棉花、亚麻或大麻微粒所致的气道狭窄（哮喘样综合征）。
棉尘肺可引起呼吸短促、喘息和胸闷，通常发生在休息之后的重新工作的第 1 天。
通过检测显示工作过程中肺功能降低可作出诊断。
停止暴露，给予治疗哮喘的药物治疗喘息和胸闷。
（另见环境性与职业性肺部疾病概述。）
棉尘肺的病因
棉尘肺是一种哮喘样综合征，见于接触未经加工的生棉、亚麻或大麻的纺织工人。特定的纺织厂工作与棉尘肺患病风险较高有关。
有证据表明，吸入棉尘中的物质会导致气道变窄、慢性支气管炎和肺功能逐渐下降。专家认为，生棉中的细菌产生的毒素与棉尘混合，使易感人群气道变窄。
棉尘肺的症状
症状包括胸闷和呼吸短促，反复暴露后症状会减轻。症状在周末或假期后工作的第 1 天出现，并随着随后的连续工作日而减轻或消失。这种典型的时间模式可区分棉尘肺和哮喘。
长期（5 至 10 年或更长时间）暴露于棉尘或其他粉尘的纺织工人可能会发生阻塞性肺疾病，其具有哮喘和慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 的特征。
棉尘肺的诊断
暴露史和肺功能检查结果
医生根据患者的棉尘、亚麻尘或大麻尘暴露史以及显示气流阻塞的肺功能检查结果诊断棉尘肺。
医生建议从事纺织工业的人员定期进行肺功能检查，以便尽早发现棉尘肺。
棉尘肺的治疗
棉尘肺的预防
控制粉尘和佩戴防护装置（如呼吸器、防尘面罩和其他设备）是预防棉尘肺的最佳方法。