环境性与职业性肺部疾病概述

环境性与职业性肺部疾病由吸入粉尘、化学物质、气体、烟雾和其他空气传播物质引起。肺部持续暴露于外部环境，容易受到许多职业性和环境性影响。环境或职业暴露导致的疾病可能涉及肺部的任何部分，包括

气道，即将空气输送至肺部的器官（如咽喉、气管和支气管）

肺泡，是肺的微小气囊

胸膜，是衬贴于胸腔并包绕肺脏的膜

例如，在工作相关性哮喘、反应性气道功能障碍综合征、有毒物质吸入、空气污染相关疾病或棉尘肺中，气道受累。在尘肺病（如煤矿工人尘肺病）、过敏性肺炎或矽肺中，肺泡受累。在石棉相关疾病中，胸膜受累。

已知吸入暴露会导致哮喘（参见工作相关性哮喘）。近些年来，在吸烟和不吸烟人群中，吸入暴露也被认为是 COPD（慢性阻塞性肺疾病）的病因。环境性吸入暴露也可使既存肺部疾病（如哮喘和 COPD）恶化。

疑诊环境性或职业性肺疾病的医生会具体询问患者的行业和工作任务、既往和当前暴露情况，以及症状是否与工作、家庭或其它环境相关。

表格 有环境性或职业性肺部疾病风险的工作者 表格

预防 环境性和职业性肺部疾病的预防重点是减少或消除可能致病物质的暴露。采用以下措施可降低或消除暴露（按照效果最佳至效果较差排序）： 消除工作场所中的危害

替换为更安全、毒性更低的材料

实施工程控制（即控制环境，例如，通过外壳、通风系统、安全清理程序）

使用行政管理控制（例如，限制暴露于危险状况的人数）

使用个人防护设备（例如，呼吸器或防尘面罩） 尽管呼吸器可减少暴露，但它们通常是最不理想的预防措施。当更有效的干预措施不可行或无法充分降低危害时，才应考虑这些措施。呼吸防护通常用于高风险的特定任务，而不是整个工作日使用。 当需要使用呼吸器来保护工人的健康时，工人应参加雇主要求的书面呼吸防护计划，其中包括医学评估和年度呼吸器贴合测试，以确保正确贴合。医学评估包括评估人员是否能够佩戴在工作场所使用的呼吸器类型。 医疗监测是另一个预防要素。在医学监测中，对工人进行定期评估，如肺功能检查或胸部影像学检查，以便在降低暴露和采用其他干预措施即有可能减少长期不良后果的时候，就能及早发现疾病。美国职业安全与健康管理局 (OSHA) 强制要求对特定暴露源（如石棉和二氧化硅）进行医学监测。