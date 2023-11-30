间皮瘤是一种罕见的在间皮中出现的癌症，间皮是衬贴于胸膜上、覆盖并衬贴于胸壁和腹部内层的薄而透明的膜。

最常见的症状是持续性胸痛和呼吸短促。

胸部 CT 扫描和胸膜活检可用于诊断间皮瘤。

间皮瘤采用手术、化疗和/或放疗进行治疗。

（另见石棉相关性疾病概述和环境性与职业性肺部疾病概述。）

间皮瘤（有时称为恶性间皮瘤）一词是指在间皮中出现的原发性癌症。间皮瘤几乎总是由石棉暴露引起。石棉是一种天然硅酸盐（矿物质），凭借其耐热性和结构特性可用于建筑和造船材料、汽车制动器和一些纺织品。

间皮瘤的患病风险取决于石棉暴露水平。然而，已知有病例发生在石棉低水平暴露情况下。间皮瘤通常在暴露后约 30 至 50 年出现。患病风险与患者是否有吸烟史无关。

除职业暴露外，间皮瘤也可由于间接性的职业（或“带回家”）暴露于石棉而发生。石棉在空气、水和土壤中的水平较低，但这种低水平的环境暴露不是引发人类疾病的重要因素。

你知道吗……

间皮瘤的症状 持续的胸痛和呼吸困难是间皮瘤最常见的症状。若间皮瘤扩散至胸壁或胸腔内其他附近的结构，患者会出现严重疼痛、声音嘶哑、吞咽困难或腹部肿胀。

间皮瘤的诊断 石棉暴露史

胸部成像（X 线、计算机断层扫描）

胸水分析或胸膜活检 间皮瘤的诊断对医生来说可能较为困难。 胸部成像是诊断的关键。 通常会分析胸水样本（胸水细胞学），检查胸膜组织样本（胸膜活检），寻找间皮瘤引起的特征性改变。 不建议做间皮瘤筛查，该筛查适用于诊断暴露于石棉但无间皮瘤证据的患者。

间皮瘤的治疗 支持性治疗

化疗和免疫治疗 治疗的主要重点是支持治疗以及缓解疼痛和呼吸短促。清除胸膜层之间多余的液体可以改善症状和生活质量。 医生可能会考虑对早期癌症患者进行手术。在晚期癌症中，手术已被用于减瘤或尝试切除所有可见病灶。 放疗可用于减少肿瘤体积，并作为缓解症状的姑息措施。 化疗显示获益有限，对长期生存几乎无影响。免疫治疗（例如，使用检查点抑制剂，如 tremelimumab、帕博利珠单抗、纳武利尤单抗或伊匹木单抗）或化疗与免疫治疗联用已显示出一些延缓进展和改善短期生存期的前景，但对长期生存期的影响有限。

间皮瘤的预后 尽管有免疫治疗等新治疗方法，但预后仍较差。大多数间皮瘤患者在确诊后仅存活 6 至 18 个月。