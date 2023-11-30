石棉是一系列天然硅酸盐（一种矿物质）的统称，凭借其耐热性和结构特性可用于建筑和隔热以及用于船舶、汽车制动器和某些纺织品的其他材料。

在大多数发达国家/地区，石棉的使用在过去几十年中有所下降，但在旧的建筑材料和一些产品中仍可发现石棉。在一些发展中国家/地区，继续使用石棉的现象仍较为广泛。由于暴露于石棉后需要较长时间才会发病，因此石棉相关性疾病在暴露后会继续发展。

既往职业暴露仍然是导致石棉相关性疾病的主要原因。空气、水和土壤中也存在低水平的石棉，但这种低水平的环境暴露通常不是引发人类疾病的重要因素。

石棉相关性疾病是由吸入石棉纤维引起的，例如当含有石棉的易碎或脆性物质受到破坏时。石棉可引起非恶性和恶性疾病。

非恶性（非癌性）疾病包括

石棉肺

石棉相关性胸膜斑块和胸膜增厚

良性石棉胸腔积液 (BAPE)

石棉肺是石棉暴露引起的一种间质性肺疾病。

石棉相关性胸膜斑块是石棉暴露的最常见表现。（胸膜是衬贴于肺部的薄组织。） 暴露于石棉后，形成石棉相关性胸膜斑块所需的时间约为 20 至 30 年。胸膜斑块通常不会引起任何症状，但因为斑块是由石棉暴露引起的，所以它们会增加其他石棉相关性肺部疾病的风险。

石棉相关性胸膜增厚的特征是广泛的胸膜增厚。胸膜增厚可引起呼吸短促和胸痛。

良性石棉胸腔积液 (BAPE) 是影响一侧肺的少量血性胸腔积液。这些积液通常在暴露于石棉后 10 年内发生。BAPE 患者可能没有症状，或者可能会出现发热和胸痛。

恶性（癌性）疾病包括

肺癌是最常见的与石棉暴露相关的癌症。发病时间通常为暴露后 20 至 30 年。石棉暴露导致的肺癌风险随着累积暴露的增加而增加。虽然石棉肺是高水平暴露的指标，但肺癌可以在没有石棉肺的情况下发生。吸烟会增加暴露于石棉的人患肺癌的风险。

间皮瘤是胸膜和/或腹膜的恶性肿瘤，具有潜伏期（从暴露至疾病发作的时间）长的特征，中位时间约为 40 年。虽然大多数间皮瘤与职业相关，但其也可在环境暴露或“带回家”暴露（例如，工人将污染了石棉的个人物品带回家）后发生。

（另见环境性与职业性肺部疾病概述。）