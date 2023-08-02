纵隔肿瘤包括肿瘤、充满液体的囊（囊肿），以及纵隔器官的其他异常。这些器官包括心脏、胸腺、某些淋巴结，以及部分的食道、主动脉、甲状腺和甲状旁腺。

这些肿瘤可能没有症状，但它们也可能会导致胸痛、消瘦、发热、吞咽困难、咳嗽或呼吸困难，尤其是在儿童中。

胸部 X 线检查检查，计算机断层扫描(CT)和活检为诊断所需。

治疗取决于肿瘤的病因。

（另见胸膜和纵隔疾病概述。）

纵隔（胸腔）是指在前为胸骨，后为脊柱，上为脖子，下为膈肌围成的区域。它包含心脏、胸腺、某些淋巴结，以及部分气道（气管）、食道、主动脉、甲状腺和甲状旁腺。不包括肺。

医生根据肿块的生长部位，将它们分为前纵隔、中纵隔及后纵隔肿块（见图定位纵隔）。肿瘤的生长部位可能会提供肿瘤起因的线索。

纵膈肿瘤可能是

癌性

非癌性

癌性肿瘤包括淋巴瘤（霍奇金淋巴瘤和非霍奇金淋巴瘤）。

非癌性的肿块包括心包囊肿和袋状液囊或发生在某个器官壁上的凸起，如食道（称为憩室）或主动脉（称为动脉瘤）。感染可导致纵隔淋巴结肿大。

儿童可能有纵隔出生缺陷（如囊肿、血管畸形或食道发育异常）。

当甲状腺形成甲状腺肿时，器官可能会增大。

纵膈肿瘤的症状 纵膈的肿瘤偶尔会没有症状，特别是发生于成人身上的小肿块。肿瘤，包括癌症，更容易在儿童中引起症状。 成人和儿童的最常见症状是胸痛和体重减轻。一些肿瘤会引发发热。还有一些会造成吞咽困难。在儿童中，纵膈肿瘤更容易引起咳嗽或呼吸短促，因为肿瘤会压迫气道。

纵膈肿瘤的诊断 胸部 X 线检查 纵隔肿瘤往往在行胸部 X 线检查或为评估其他症状如胸痛、咳嗽、呼吸困难或其他原因而行的其他影像学检查而发现。 需要进行其他检查，通常是计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI) 和活检，以确定肿块的原因。