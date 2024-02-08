食管憩室是食管中形成的异常囊袋。罕见情况下，憩室会导致吞咽困难和反流（在未出现恶心或腹肌强力收缩的情况下吐出食物）。

病因取决于憩室类型。

症状包括吐出食物和吞咽困难。

诊断依据是钡餐 X 光检查的结果，通常也会参考上消化道内镜检查的结果。

根据需要可手术治疗。

食管是从喉咙（咽）至胃的中空管道。（也可参见食管概述。）

食管囊袋（憩室） 图片 供图：David M. Martin，医学博士。

食管憩室有几种类型。各类型病因不同，但可能都与吞咽和食管肌肉的舒张不协调有关。许多这类憩室与食管动力障碍（如食管痉挛和贲门失弛缓症）有关。

岑克尔憩室（咽憩室） 岑克尔憩室很可能由于嘴吞咽食物与环咽肌松弛之间不协调（环咽肌共济失调）。憩室中会充满食物，当患者弯腰或者躺下时可能会吐出（反流）。如果在睡眠时发生这种反流，也可能导致食物被吸入肺中，引起吸入性肺炎。 罕见情况下，憩室可长大，引起吞咽困难，有时颈部会形成肿块。 Zenker 憩室 隐藏详情 在这张照片中，憩室在左侧（箭头），紧邻声带形成的气管（右侧）三角形开口。 供图：David M. Martin，医学博士。

中段食管憩室（牵引性憩室） 中段食管憩室由于食管外侧胸腔内的炎症病灶牵引食管、或者由于食管动力障碍而引起。 中段食管憩室很少引起症状，但是潜在的食管动力障碍可能会引起症状。

膈上憩室 膈上憩室出现在膈（将胸部与腹部隔开的肌肉）的正上方，通常伴发食管动力障碍（如贲门失弛缓或食管痉挛）。 膈上憩室很少引起症状，但是潜在的食管动力障碍可能会引起症状。

食管囊的诊断 钡餐 X 光检查

通常进行上消化道内镜检查 医生借助钡餐 X 光检查（食管造影）诊断各类食管憩室。在这项检查中，患者需在 X 光检查开始前喝下钡液。钡可使食管显影，从而更容易观察到异常。有时会在钡餐 X 光检查期间录像，这样医生可以获得视频影像。 确诊之前，医生通常会做上消化道内镜检查。在上消化道内镜检查中，医生使用一根柔性导管（称为内镜）检查食管。