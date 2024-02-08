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食管憩室是食管中形成的异常囊袋。罕见情况下，憩室会导致吞咽困难和反流（在未出现恶心或腹肌强力收缩的情况下吐出食物）。
病因取决于憩室类型。
症状包括吐出食物和吞咽困难。
诊断依据是钡餐 X 光检查的结果，通常也会参考上消化道内镜检查的结果。
根据需要可手术治疗。
食管囊袋（憩室）
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供图：David M. Martin，医学博士。
食管憩室有几种类型。各类型病因不同，但可能都与吞咽和食管肌肉的舒张不协调有关。许多这类憩室与食管动力障碍（如食管痉挛和贲门失弛缓症）有关。
岑克尔憩室（咽憩室）
中段食管憩室（牵引性憩室）
中段食管憩室由于食管外侧胸腔内的炎症病灶牵引食管、或者由于食管动力障碍而引起。
中段食管憩室很少引起症状，但是潜在的食管动力障碍可能会引起症状。
膈上憩室
膈上憩室出现在膈（将胸部与腹部隔开的肌肉）的正上方，通常伴发食管动力障碍（如贲门失弛缓或食管痉挛）。
膈上憩室很少引起症状，但是潜在的食管动力障碍可能会引起症状。
食管囊的诊断
钡餐 X 光检查
通常进行上消化道内镜检查
医生借助钡餐 X 光检查（食管造影）诊断各类食管憩室。在这项检查中，患者需在 X 光检查开始前喝下钡液。钡可使食管显影，从而更容易观察到异常。有时会在钡餐 X 光检查期间录像，这样医生可以获得视频影像。
确诊之前，医生通常会做上消化道内镜检查。在上消化道内镜检查中，医生使用一根柔性导管（称为内镜）检查食管。
食管囊的治疗
通常不需治疗
有时需要进行手术
憩室通常不需治疗。
但是，如果症状严重或憩室较大，可手术切除。
与动力障碍相关的憩室需治疗相关疾病。例如，如果岑克尔憩室由于环咽肌功能失常所致，那么医生会在切除憩室的同时切开肌肉（称为肌切开术）。