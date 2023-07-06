主动脉瘤和主动脉夹层概述

主动脉直径约 2.5cm（1 英寸），是人体内最大的动脉。它接纳左心室射出的富氧血液，并将血液分配到除肺以外的全身各处，而肺接纳右心室射出的血液。主动脉一离开心脏，就分出一些动脉向头部和上肢供血。然后主动脉弓向下，从左心室至髋骨上端的下腹部（骨盆处），行程中，向一条大河一样，分发出很多小的分支。在髋骨上端主动脉分为两支髂动脉，向下肢供血。
主动脉疾病包括
动脉瘤：主动脉壁的薄弱区域出现膨隆
夹层：主动脉壁层分离
这些病变均可立即致死，但病变的形成过程常需数年。
动脉瘤也可发生于躯干、手臂和腿部的其他动脉（称为外周动脉，例如膝关节后部的动脉——腘动脉、大腿的主要动脉——股动脉）。给头部供血的动脉（颈动脉）、给脑部供血的动脉（脑动脉）以及给心肌供血的动脉（冠状动脉）也可形成动脉瘤。
脑动脉瘤破裂可能导致蛛网膜下腔出血。
主动脉瘤
动脉内的血压会迫使动脉壁内的任何薄弱区域向外膨胀。
如果不治疗，动脉瘤可能破裂，导致严重疼痛和内出血，足以导致休克，有时甚至造成死亡。
位置
病因
并发症
后果取决于破裂的大小。大的破裂可快速致命，小的破裂（有时称为“漏洞”）可引起提醒患者就医的警示症状。
动脉瘤内血流淤滞，常常形成血栓。血栓可沿整个动脉瘤壁延伸。血栓可脱落（成为栓子），随血流播散，阻塞动脉。腘动脉瘤比其他地方的更容易产生栓子。有时钙会逐渐沉积在动脉瘤壁上，这时很容易在 X 光片上观察到。
主动脉夹层
主动脉夹层是指主动脉壁的内层与中层分离（撕裂），使血液涌入两层之间，从而将主动脉壁的中层与依然完整的外层相互分离（剥离）。结果，在主动脉壁内形成一个新的假腔。90% 以上的主动脉夹层患者会感觉疼痛，通常是突然剧痛，多描述为撕裂样或扯开样疼痛。随着夹层沿着主动脉继续扩大，在主动脉的一个或多个动脉分支处会出现堵塞，导致血流中断。相应临床后果的轻重与阻塞的动脉相关。