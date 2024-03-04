氧疗是在血氧水平过低时向肺部输送额外氧气的治疗。
氧气是一种气体，在我们所呼吸的空气中占大约 21%。肺部从空气中吸氧并将其转移到血流中（参见氧气和二氧化碳交换）。需要氧气来燃烧燃料以释放能量，例如在汽车发动机中。同样，所有活体组织都需要氧气来为身体提供能量。如果氧气不足，细胞功能不佳，最终死亡。
许多疾病，尤其是肺部疾病，可降低血流中的氧气含量。在这种情况下，患者可能会因为给予额外的氧气而获益。医生过去经常会向许多患者提供额外的氧气。但有证据表明，除非患者的氧气水平真的很低，否则氧气是没有帮助的。在一段时间后，呼吸过多的氧气实际上会损伤肺部。
为了确保氧气仅提供给需要的患者，医生通过血液检查或指尖传感器来检查他们血液中的氧气水平（脉搏血氧测定法）。确定氧气水平后，血氧测定法可用于随着时间的推移调整氧流量设置（患者每分钟获得的氧气量）。
吸氧时
有些慢性肺疾病患者仅需要在他们的肺疾病急性发作（加重）期间进行短暂的吸氧治疗。（另见肺康复。） 血液中含氧量持续较低的其他患者（如一些重度 COPD 患者）可能一直需要氧气治疗。
对于严重低氧水平的患者，长期吸氧治疗可以延长生存时间。每天吸氧时间越长，则效果越好。相比完全不吸氧，吸氧 12 小时的患者存活的时间更长。连续吸氧（每天 24 小时），患者的生存时间甚至会更长。但对于因慢性肺疾病引起的中度或略低氧水平的患者，长期吸氧并不会降低死亡风险。不管对死亡率的影响如何，长期吸氧可能会减少呼吸急促，并减轻肺疾病对心脏造成的压力。睡眠质量和运动能力都有改善的趋势。
一些慢性肺疾病患者仅在身体活动时出现低血氧水平。这些患者在劳动过程中，其氧气的利用受限。另一些人在睡眠时氧气含量低。这些患者在夜间氧气的利用受限。
供氧系统
长期家庭吸氧治疗可采用 3 种不同的供氧系统：
氧气浓缩器
液氧系统
压缩气体系统
氧气浓缩器是一种可将空气中的氧气和氮气分离开来，使肺部疾病患者能够获得纯净氧气的电动设备。该系统从室内空气中抽取氧气，因此患者不需要接受氧气输送。尽管许多设备也可以通过电池运行，但应有足够的氧气供应，以防电源或电池故障。
使用液氧系统时，氧气在温度非常低的条件下作为液体储存。作为液体储存的氧气量要多于气体，因此给定尺寸的容器可容纳更多的液体氧气。随着氧气的释放，它会变成气体，患者便可吸氧。
使用压缩气体系统时，氧气在压力下储存在金属罐中，并在患者吸氧时释放。
在家中，液氧和压缩气体系统需要大容器来储存氧气。这些氧气罐由家庭护理公司定期加注。小型便携式压缩氧或液氧罐或便携式氧气浓缩器可在户外使用。每个系统都有优点和缺点。
不使用时，应将氧气源密闭。由于氧气可引起爆炸，所以容器应远离如火柴，加热器或电吹风等易燃物体。当使用氧气的时候，任何人均不能在房间中吸烟。
给氧
通常通过具有连续气流或按需型系统的双腔鼻管（套管）给予吸氧。为了提高需要大量补氧的患者的吸氧效率和活动能力，可以使用多种装置，包括储罐套管。
患者呼气时，储气罐在小舱内储存氧气，然后当患者吸气时将氧气输回。
需求型系统只有在被机器用户触发时（比如患者吸气或按下装置时）才会输氧。这种系统不会连续输氧。部分系统具有小型储气罐。