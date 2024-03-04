长期家庭吸氧治疗可采用 3 种不同的供氧系统：

氧气浓缩器

液氧系统

压缩气体系统

氧气浓缩器是一种可将空气中的氧气和氮气分离开来，使肺部疾病患者能够获得纯净氧气的电动设备。该系统从室内空气中抽取氧气，因此患者不需要接受氧气输送。尽管许多设备也可以通过电池运行，但应有足够的氧气供应，以防电源或电池故障。

使用液氧系统时，氧气在温度非常低的条件下作为液体储存。作为液体储存的氧气量要多于气体，因此给定尺寸的容器可容纳更多的液体氧气。随着氧气的释放，它会变成气体，患者便可吸氧。

使用压缩气体系统时，氧气在压力下储存在金属罐中，并在患者吸氧时释放。

在家中，液氧和压缩气体系统需要大容器来储存氧气。这些氧气罐由家庭护理公司定期加注。小型便携式压缩氧或液氧罐或便携式氧气浓缩器可在户外使用。每个系统都有优点和缺点。

不使用时，应将氧气源密闭。由于氧气可引起爆炸，所以容器应远离如火柴，加热器或电吹风等易燃物体。当使用氧气的时候，任何人均不能在房间中吸烟。