肺康复是利用指导下训练、教育、支持和行为干预来改善慢性肺疾病患者在日常生活中的身体机能，提高生活质量。

肺的功能恢复是慢性肺疾病患者制定的计划。其主要目标是使患者能够实现并保持最大程度的独立性和功能。虽然大多数肺康复计划主要关注慢性阻塞性肺疾病 (COPD) 患者，但其他类型的肺疾病患者也可从中获益，包括：

肺康复可通过以下方面提高生活质量

减少呼吸短促

增加运动耐量

提升幸福感

减少住院次数

然而，没有明确证据表明这些计划可显著延长生存期。

手术前后的肺康复可能对接受肺切除术的癌症患者、接受肺减容手术的慢性阻塞性肺疾病患者以及接受肺移植的严重肺部疾病患者有益。

肺康复计划通常是在门诊（换句话说，患者在诊室或诊所定期就诊）或在患者家中进行。如今远程医疗和基于网络的计划被频繁使用。

在患者肺疾病变得严重之前，可以使用肺康复计划。即使病情较轻的患者也可能从治疗中获益，从而减少呼吸短促并增加锻炼的能力。有时，肺康复会与心脏康复相结合。

肺功能康复组通力协作提供复杂的医学服务，是最成功的功能恢复模式，康复组成员包括一位呼吸或物理治疗师，一位护士，一位医生，一位心理医生或社会工作者，以及一位营养师。大多数人大约要花 8～12 周的时间完成康复计划。但正式的康复计划结束后，患者应当在家中继续使用在康复计划中掌握的技巧，否则，已经获得的效果也可能消失。

呼吸支持治疗，包括氧气治疗和胸部物理治疗，可以和肺康复结合起来进行。支持治疗还可用于那些未参加这些项目但患有慢性肺疾病（如囊性纤维化或支气管扩张）或有急性肺部病症（如肺炎）的患者。

肺康复的参与和目标制定 在肺康复开始之前，医务人员会初步评估患者的基线肺功能状态和肺康复需求。该评估在医院或肺康复中心进行。组员第一步要做的是确定其短期和长期的目标。例如，一位老年人可能希望每天步行带孙子/孙女去坐校车。如果这位老年人因为呼吸短促只能走约 90 米，但必须走 300 米才到公共汽车站，最初的短期目标可能是增加步行距离，从小幅度增加开始。组员应该在制定切实可行实际目标的同时鼓励这个患者。定期（每周一次）评估对确保达到这些目标是非常重要的。 对组员而言，确定限制特定患者康复计划有效性的因素也是非常重要的。这些因素可能包括资金来源、到达康复中心的交通情况、认知情况（尤其是关于是否能正确使用输送吸入性药物的装置）以及家庭动态。有关认知问题的一个例子是，一个肺部疾病患者还患有痴呆症的情况。这样的患者需要专门的方法来增强其理解力。有关家庭因素的一个例子是，当一个参与项目者完全依赖其监护人，而其监护人却不能给予其家中康复以帮助。组员意识到这些问题然后制定方法来帮助患者是非常重要的。 同时也要建立长期的目标，组员要教会患者认识到他们肺部情况的改变，以便他们必要时能迅速与其医生联系。当症状发生变化时，治疗也要进行相应调整。