提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册大众版
Search icon

男性乳腺疾病

作者：Irvin H. Hirsch, MD, Sidney Kimmel Medical College of Thomas Jefferson University
已审核/已修订 2月 2023 | 修改的 10月 2023
浏览专业版

    乳腺疾病在男性中很少发生。乳腺疾病包括

    • 乳房变大

    • 乳腺癌

    男性乳房变大

    男性乳房变大称为男性乳房发育症或假性乳房发育症。

    男性乳房发育症是指乳腺组织（包括腺体）变大。

    假性乳房发育症是指超重男性的乳房看起来增大。但是，这种变大是由于乳房周围的脂肪组织增加，不是乳房内的腺体组织变大。

    有时，男性乳房发育症发生在婴儿时期和青春期。在青春期，这种增生通常是正常的、暂时的，可持续几个月到几年。乳房变大在50岁后也经常发生。

    男性乳房变大的原因包括

    在少数情况下，男性乳腺增生是由罕见的产生雌激素的肿瘤所引起的激素失调所致。

    可以有一侧或双侧乳房肿大。肿大的乳房可能有触痛。如果出现触痛，可能不是癌症。男性乳房疼痛和女性一样，通常不是癌的表现。

    医生全面询问情况并进行体检。有时，需要其他测试，如血液检查或钼靶摄片。

    一般而言，不需要特定治疗。乳腺增生通常会自行消失，或者在鉴定病因并进行相应治疗后消失。手术切除增生的乳腺组织是有效的治疗，但常常无此必要。吸脂术是一种通过一个小切口，插入吸管吸出组织的手术，是首选手术方案，有时随后要进行其他整容手术。

    你知道吗……

    • 有时，男孩会在青春期出现暂时性乳房变大。

    男性乳腺癌

    男性也可能患乳腺癌，但99%的乳腺癌都发生在女性。在美国，每年约2650名男性患乳腺癌，每年因乳腺癌死亡的男性约530人。由于男性乳腺癌很少见，当出现某些症状时往往没有怀疑到是乳腺癌。因此，男性乳腺癌在确诊前常常已经过了早期阶段。预后与同期女性乳腺癌相同。

    和女性一样，男性乳腺癌会产生乳腺肿块，应该对乳腺肿块进行评估。诊断技术与女性相同。

    和女性一样，男性乳腺癌的治疗方案包括手术、放射疗法和化疗。但是在男性中，手术后保乳不是一个问题。

    雌激素会导致一些乳腺癌生长。雌激素是主要的女性激素，但在男性体内低含量存在。如果组织样本检查显示雌激素导致肿瘤生长，应使用药物（如他莫昔芬）抑制雌激素

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID APPS in CHINA iOS
    ANDROID APPS in CHINA iOS
    ANDROID APPS in CHINA iOS

    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

    版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。