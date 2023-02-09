男性乳房变大称为男性乳房发育症或假性乳房发育症。

男性乳房发育症是指乳腺组织（包括腺体）变大。

假性乳房发育症是指超重男性的乳房看起来增大。但是，这种变大是由于乳房周围的脂肪组织增加，不是乳房内的腺体组织变大。

有时，男性乳房发育症发生在婴儿时期和青春期。在青春期，这种增生通常是正常的、暂时的，可持续几个月到几年。乳房变大在50岁后也经常发生。

男性乳房变大的原因包括

某些疾病（包括一些肝脏疾病）

某些药物疗法（包括使用雌激素和合成类固醇，以及一些用于治疗前列腺增大或前列腺癌的药物）

草药产品（如护肤品中的薰衣草精油和茶树精油）

大量吸食大麻、海洛因，酗酒（包括啤酒）

在少数情况下，男性乳腺增生是由罕见的产生雌激素的肿瘤所引起的激素失调所致。

可以有一侧或双侧乳房肿大。肿大的乳房可能有触痛。如果出现触痛，可能不是癌症。男性乳房疼痛和女性一样，通常不是癌的表现。

医生全面询问情况并进行体检。有时，需要其他测试，如血液检查或钼靶摄片。

一般而言，不需要特定治疗。乳腺增生通常会自行消失，或者在鉴定病因并进行相应治疗后消失。手术切除增生的乳腺组织是有效的治疗，但常常无此必要。吸脂术是一种通过一个小切口，插入吸管吸出组织的手术，是首选手术方案，有时随后要进行其他整容手术。