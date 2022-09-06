良性前列腺增生 (BPH)

直肠检查

有时测定尿流率

有时进行活检或磁共振成像(MRI)检查

医生通过在直肠检查时扪及前列腺，通常可以判断前列腺是否增生。医生戴上手套，并经润滑的手指伸入患者直肠。在直肠的正前方可扪及前列腺。受良性前列腺增生(BPH)影响的患者可扪到增大、均匀对称、光滑，并在触碰时无痛的前列腺。坚实或坚硬的区域可能提示前列腺癌。

应检查尿液样本（尿液分析），以明确有无感染或出血。当检查发现前列腺增大或男性有尿梗阻的症状时，医生通常还会进行一项检查以测量血液中前列腺特异性抗原(PSA)的水平。在BPH患者和男性前列腺癌患者中，PSA水平升高。如果 PSA 水平升高或肛诊发现前列腺质硬或有结节，则可能需要进行其它检查以确定是否存在癌症。

有尿梗阻症状的患者会被要求朝一个仪器内排尿，以此测定排尿速度（尿流率）和尿量。尿流率测定后，医生立即进行膀胱超声检查，以确定膀胱排空的程度。这两项检查均可帮助诊断是否存在尿梗阻以及严重程度。

如果医生怀疑前列腺癌，他们可能会使用经直肠超声检查 (TRUS) 帮助确定最可能患癌的部位，并对这些部位进行活检。识别这些区域不仅增加发现癌症的机会，而且可能减少所需样本的数量。由于样本数量较多会增加感染风险，因此尽量减少采集的样本数量有助于将感染风险降至最低。

在PSA水平高或增高的男性中，一种新的称为多参数MRI的技术可用于促进 BPH 的诊断和治疗。

偶尔，进行膀胱镜检查以排除其它尿路梗阻的原因，如尿道狭窄，或帮助规划最佳手术方法。