男性生殖系统包括阴茎、阴囊、睾丸、附睾、输精管、前列腺和精囊。

阴茎和尿道是男性泌尿生殖系统的重要组成部分。

阴囊、睾丸（睾）、附睾、输精管、精囊和前列腺构成了生殖系统的其余部分。

阴茎由根部（与下腹部和骨盆相连的部分）、体部（中段）和阴茎头（锥状末端）组成。尿道是排出尿液和精液的通道，开口在阴茎头的顶端。阴茎头的基底部称为冠状沟。未行包皮环切术的男性，包皮可以从冠状沟延伸，覆盖整个阴茎头。

阴茎包含三个勃起组织的柱状空间（充满血液的窦）。较大的两个是阴茎海绵体，并排分布两侧。第三个窦是尿道海绵体，包绕大部分尿道。当这些海绵体空隙中充满血液时，阴茎就会变粗变硬，出现勃起。

阴囊是一个薄薄的皮肤囊，包绕并保护着睾丸。阴囊有调节睾丸温度的作用，因为睾丸要保持比体温稍低的温度，才能使精子正常发育。阴囊壁上的提睾肌松弛时，睾丸远离身体，温度降低；提睾肌收缩时，睾丸上提更靠近身体，使阴囊内温度升高或使睾丸得到保护。

睾丸位于阴囊内，呈卵圆形实心脏器，长径约1.5至3英寸（4～7厘米），体积2至3茶匙（20～25毫升）。通常左侧睾丸比右侧略低。睾丸主要有两个功能：

生殖系统 男性生殖系统概述 男性生殖系统概述

产生精子（精子携带男性基因）

产生睾酮（主要的男性激素）

附睾包括一个卷绕的微型管道，其长度约为20英尺（6米）。附睾从睾丸收集精子，并为精子成熟，获得通过雌性生殖系统并使卵子受精的能力提供环境。附睾紧贴着同侧的睾丸。

男性生殖器官

输精管是一较硬的管道（粗细如一根意大利面条），它从附睾输送精子。一侧的输精管从同侧的附睾出发，行至前列腺后方与精囊相连，经精阜进入尿道。血管、神经等其他结构也与同侧输精管同行，形成索状结构，称为精索。

男性尿道有双重功能。一是作为泌尿系统的一部分，从膀胱排出尿液；二是作为生殖系统的一部分，是精液流出的通道。

前列腺位于膀胱的下方，包绕着后尿道。年轻人的前列腺如核桃大，随年龄增长而长大。前列腺过大，会阻碍尿液通过尿道，引起令人困扰的泌尿系统症状。

精囊位于前列腺的上方，和输精管连接形成射精管道，射精管穿入前列腺。前列腺和精囊都能产生滋养精子的液体。这些液体组成了精液的主要成分，在射精过程中与精子一同排出。输精管和尿道球腺也分泌少量液体，它们也是精液成分之一。