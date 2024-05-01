什么是男性生殖系统？
男性生殖系统是指在男性体内生育婴儿的系统。男性生殖系统的某些部分，如阴茎和尿道也属于泌尿系统。泌尿系统生成尿液并将其排出体外。
男性生殖系统包括：
睾丸：阴囊内的两个睾丸生成精子和睾酮（一种男性性激素）
附睾：与睾丸相连的收集精子并使其成熟的器官
输精管：将精子从附睾输送到阴茎的管道
精囊和前列腺：为精液制造液体的器官
尿道：输送尿液和精液通过阴茎的管道
阴茎：在性唤起时充满血液导致勃起的男性性器官
男性生殖系统概述
男性生殖器官
男性生殖系统如何运作？
男性生殖系统的主要活动包括：
青春期：让身体准备好产生精子并进行性行为
勃起：使阴茎坚挺，以便进行性行为
射精：释放精液
什么是精子和精液？
精子是男性性细胞，可以使女性的卵子受精并开始怀孕
精液是含有精子的液体，在射精时从阴茎流出
睾丸生成数百万精子，精子进入附睾成熟。然后，它们通过称为输精管的长管进入尿道并由阴茎排出。
精液由精子和大量滋养和运输精子的液体组成。该液体由精囊和前列腺产生，并在射精期间与精子混合。
什么是勃起？
勃起是指阴茎变大变坚挺（勃起）。勃起发生在性唤起时，可能是由生理和心理因素造成的。
在勃起期间，阴茎内部的空间充满血液，使阴茎更长、更宽、更坚硬。阴茎充满血液，因为将血液带入阴茎的动脉变宽使更多的血液流入，而静脉收缩使较少的血液流出。
什么是射精？
射精是指精液从阴茎中释放出来。性刺激引起性高潮（性兴奋的高峰）。在性高潮期间，肌肉挤压并将精液推入尿道并推出阴茎。
射精后会发生什么？
射精或如果性刺激停止后，更多的血液流出阴茎，而进入阴茎的血液减少，导致阴茎变软。在一段时间（年轻男性通常约 20 分钟）内不能发生另一次勃起。