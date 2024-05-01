勃起是指阴茎变大变坚挺（勃起）。勃起发生在性唤起时，可能是由生理和心理因素造成的。

在勃起期间，阴茎内部的空间充满血液，使阴茎更长、更宽、更坚硬。阴茎充满血液，因为将血液带入阴茎的动脉变宽使更多的血液流入，而静脉收缩使较少的血液流出。