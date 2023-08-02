维生素 E 和／或对氨基苯甲酸钾

局部注射来缩减瘢痕组织

超声波治疗

外部牵引装置（拉直阴茎）

弯曲度很小，尚未损害性功能时，不需治疗。佩罗尼病可能在几个月后不治自愈。

口服维生素 E 有助于创伤愈合和减少瘢痕。口服对氨基苯甲酸钾可能有效，但有时会引起胃部不适，影响消化功能，且每天要吃很多片。

在瘢痕组织内注射皮质类固醇、维拉帕米或者溶组织梭菌胶原酶（胶原酶）可将其分解、减少炎症和瘢痕。

超声波治疗可以促进血液流动以减少进一步瘢痕生长。

放射疗法能减轻疼痛，但经常加重组织损伤。

不推荐手术治疗，除非疾病进展，且阴茎严重弯曲不能成功性交时。阴茎折叠术使用皮下缝线收紧或缩短阴茎对侧，使阴茎部分或完全伸直。手术切除瘢痕组织会缩短阴茎，并可能使疾病加重或导致勃起功能障碍，但如果阴茎强烈勃起后有严重弯曲，则可以采用手术。在基线勃起功能障碍患者中，可以植入阴茎假体，以同时治疗勃起功能障碍和伸直阴茎。

有时，医生建议佩戴拉伸阴茎的装置（称为外部牵引）来拉直阴茎。