性欲低下是指性的欲望减少。

可能的原因包括心理因素（如抑郁、焦虑或关系紧张）、药物和睾酮水平低。

根据不同的病因，医生可能提供心理治疗，更换不同的药物，和睾酮补充治疗。

（也请参见男性性功能障碍概述。）

性冲动（性欲）在男性之间差异很大，疲劳或焦虑等情况可使性欲暂时降低。随着年龄增高性欲也有逐渐降低的趋势。持续性性欲低下使患者和他的配偶都很苦恼。

终生性欲低下可能与儿童期创伤性的性经历或长期受压抑性观念的影响有关。然而性欲低下常常是在有多年正常性欲后才出现的。心理因素如抑郁、焦虑和人际关系问题常常是性欲低下的原因。慢性肾病可以降低性欲。某些药物（例如用于治疗抑郁症，焦虑症或晚期前列腺癌的药物）可以降低血中睾酮水平从而降低性欲。

当性欲降低时，男性的性念头和幻想减少，对性的兴趣也减少，从事性活动的频率就会降低。他们对性幻想、手淫、性活动都失去兴趣，甚至视觉、语言和触摸这类刺激刺激都不足以激起兴趣。性欲低下的男性通常都能保持性功能，有的人还能够继续进行性活动，以让配偶得到满足。

血液检查可以测定血中睾酮的水平。低睾酮（称为性腺功能低下症）的诊断主要是根据患者叙述的症状以及睾酮的低血液水平诊断。