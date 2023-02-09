年龄对男性生殖系统的影响

年龄本身或者年龄相关疾病是否会导致男性性功能逐渐发生变化，这一问题目前尚不清楚。勃起的频率、持续时间和硬度随男性年龄增长而逐渐下降（参见勃起功能障碍）。男性激素水平（睾酮）往往会下降，使性冲动（性欲）减退。阴茎血供减少。其他变化包括

阴茎敏感性下降

射精时射出的液体量减少

射精的前兆减少

到达性高潮但不射精

高潮期过后，阴茎更快变软（消退）

高潮期过后，再勃起需要更长时间（不应期）

大约从 20 岁开始，男性睾酮（主要的男性激素）产生每年平均下降 1%～2%。在生命后期，睾酮的产生减少到足以引起明显症状，这种情况有时称为男性更年期。但是，男性激素的逐渐下降与女性更年期时的经历有很大不同，在更年期中，女性激素几乎总是在短短几年内迅速下降。睾酮下降率在男性间有很大差异。有些 70 多岁的男性，其睾酮水平还相当于男性 30 多岁时的平均水平。

不论年龄大小，睾酮水平低的男性都可能出现与衰老相关的某些特征，包括性欲降低、肌肉质量下降、腹部脂肪增加、骨质变薄易骨折（骨质疏松）、能量水平降低、思维减慢，和血细胞计数低（贫血）。睾酮水平低也会增加冠状动脉疾病的风险。