年龄对男性生殖系统的影响

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年龄本身或者年龄相关疾病是否会导致男性性功能逐渐发生变化，这一问题目前尚不清楚。勃起的频率、持续时间和硬度随男性年龄增长而逐渐下降（参见勃起功能障碍）。男性激素水平（睾酮）往往会下降，使性冲动（性欲）减退。阴茎血供减少。其他变化包括
阴茎敏感性下降
射精时射出的液体量减少
射精的前兆减少
到达性高潮但不射精
高潮期过后，阴茎更快变软（消退）
高潮期过后，再勃起需要更长时间（不应期）
大约从 20 岁开始，男性睾酮（主要的男性激素）产生每年平均下降 1%～2%。在生命后期，睾酮的产生减少到足以引起明显症状，这种情况有时称为男性更年期。但是，男性激素的逐渐下降与女性更年期时的经历有很大不同，在更年期中，女性激素几乎总是在短短几年内迅速下降。睾酮下降率在男性间有很大差异。有些 70 多岁的男性，其睾酮水平还相当于男性 30 多岁时的平均水平。
不论年龄大小，睾酮水平低的男性都可能出现与衰老相关的某些特征，包括性欲降低、肌肉质量下降、腹部脂肪增加、骨质变薄易骨折（骨质疏松）、能量水平降低、思维减慢，和血细胞计数低（贫血）。睾酮水平低也会增加冠状动脉疾病的风险。
睾酮-替代疗法
许多睾酮水平正常的男性有兴趣服用睾酮来减慢或逆转低睾酮特征的发展。但目前仅针对既有低睾酮症状又有异常低睾酮血液水平，即性腺机能减退症的男性推荐使用睾酮替代疗法 (TRT)。最近的研究发现有矛盾的证据表明服用 TRT 的男性可能会增加心脏病发作和中风的风险。
睾酮-替代疗法的副作用
对睾酮-替代疗法进行随访
接受睾酮的男性应每隔几个月检查血细胞计数的变化和前列腺癌。此类测试可及早检测癌症，此时癌症更有可能治愈。一些患有前列腺癌的男性可接受睾酮治疗，但医生应该更加频繁地对他们进行检查。