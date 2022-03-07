男性性功能和性功能障碍概述

在男性中，性功能障碍是指性交中的各种困难。性功能障碍涵盖影响以下方面的各种疾病
性冲动（性欲）
达到或维持勃起的能力（勃起功能障碍或阳痿）
射精的能力
能够在阴茎无畸形的情况下实现勃起的能力
达到性高潮的能力
性功能障碍可由身体或心理因素所致。许多性功能问题是因身体和心理因素相结合所引起的。躯体的问题可以导致心理的障碍（如焦虑、恐惧、紧张）；而心理的问题又会反过来加重躯体的疾病。有时男性由于自身的压力或因为自己不能配合配偶较高的性要求就会产生一种烦恼的情绪（操作焦虑）。这种焦虑可引起患者苦恼，进一步可以影响他享受性交的能力。
射精障碍是最常见类型的男性性功能障碍。这些疾病包括
勃起功能障碍在中年和老年男性中常见。性欲低下也影响部分男性。
正常男性性功能
正常性功能是涉及精神（思想、记忆和情绪）和躯体两个方面的复杂的相互作用过程。神经系统、血液循环和内分泌系统都可以与精神因素一起影响性反应的产生。正常的性功能需要控制男性性反应的神经系统各部分间精密地、平衡地相互作用。
性欲望（又称性冲动或性欲）是希望进行性活动的愿望。它可以由幻想、语言、视觉、嗅觉或触觉所触发。性欲望引发性反应周期的第一阶段——兴奋期。
随后是兴奋期，或性欲唤起。在兴奋期，大脑将神经信号沿脊髓传达到阴茎。向勃起组织（阴茎海绵体和尿道海绵体）供应血液的动脉通过张开（松弛和扩张）来响应。动脉扩张，大大增加了勃起部位的血流量，使阴茎充血、粗大。动脉扩张对静脉施加压力，使阴茎排出血液的速度减慢，阴茎内血压升高。阴茎内压力升高导致阴茎变硬和勃起。此外，全身肌肉紧张增加。
在平台期，性兴奋和肌肉紧张被强化。
高潮期是性兴奋的顶峰时期或性欲高潮期。在高潮期全身肌肉紧张进一步增加，可以感觉到骨盆部位的肌肉收缩，随后，收缩的肌肉又放松。
当神经刺激男性生殖器官（精囊、前列腺、附睾导管和输精管）的肌肉收缩时，就会出现射精。这些肌肉收缩挤压精液进入尿道。后尿道的肌肉收缩迫使精液经阴茎射出。膀胱颈关闭防止射精过程中精液逆向进入膀胱。
男性生殖器官
虽然射精和性高潮往往几乎同时发生，但两者是不同的两件事。在极少数情况下，没有性高潮也可以射精。没有射精时也可能出现性高潮，特别是在青春期前或在服用某些药物（如某些抗抑郁药）时，或者是手术后（如前列腺切除术）。大多数男性都能在性高潮时体会到高度的快感。
进入消退期，身体又回到没有性唤起时的状态。一旦射精发生或者性高潮出现，阴茎动脉就会收缩，阴茎海绵体和尿道海绵体的平滑肌收缩，进入阴茎的血流减少同时流出的血流增加，使阴茎疲软（勃起消退）。性高潮后男性可能在一段时间内不能再勃起（不应期），青年人通常只有20分钟左右或更短，而老年人则会更长一些。不应期的时间长短随年龄增加而延长。
性活动与心脏疾病
性活动的强度比中等的体力劳动要小，因此对男性心脏疾病患者来说是安全的。虽然，性活动时心肌梗死的发生率比休息时高，但危险性仍然是很低的。
尽管如此，心脏和血管系统疾病（包括心绞痛、高血压、心力衰竭、心律不整，及主动脉瓣狭窄等）的患者在性活动时还是应该采取适当的预防措施。如果疾病轻，很少出现症状，血压正常，性活动通常是安全的。如果疾病的严重程度中等，或有可能引起心肌梗死的其它情况，就应该做有关的检查来确定性活动的安全性。如果病情严重，或因左心室排血的阻力增加导致心脏肥大（阻塞性心肌病）时性活动应推后，经治疗症状缓解后才能恢复。
患者应该询问医生心脏病发作后多久才能恢复性活动。美国心脏协会建议，如果轻度至中度体力活动不引起胸痛或呼吸短促，可早在心脏病发作 1 周后恢复性活动。
在服用西地那非、伐地那非、阿伐那非和他达拉非同时使用硝酸甘油有一定的危险性，因为可能出现血压危险性的降低。
通常是让患者在跑步机上锻炼时监测是否有心脏供血不足来确定性活动的安全性。如果在做此类运动时心脏供血充足，性活动时心肌梗死的可能性非常小。