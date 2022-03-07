男性性功能和性功能障碍概述

正常性功能是涉及精神（思想、记忆和情绪）和躯体两个方面的复杂的相互作用过程。神经系统、血液循环和内分泌系统都可以与精神因素一起影响性反应的产生。正常的性功能需要控制男性性反应的神经系统各部分间精密地、平衡地相互作用。

性欲望（又称性冲动或性欲）是希望进行性活动的愿望。它可以由幻想、语言、视觉、嗅觉或触觉所触发。性欲望引发性反应周期的第一阶段——兴奋期。

随后是兴奋期，或性欲唤起。在兴奋期，大脑将神经信号沿脊髓传达到阴茎。向勃起组织（阴茎海绵体和尿道海绵体）供应血液的动脉通过张开（松弛和扩张）来响应。动脉扩张，大大增加了勃起部位的血流量，使阴茎充血、粗大。动脉扩张对静脉施加压力，使阴茎排出血液的速度减慢，阴茎内血压升高。阴茎内压力升高导致阴茎变硬和勃起。此外，全身肌肉紧张增加。

在平台期，性兴奋和肌肉紧张被强化。

高潮期是性兴奋的顶峰时期或性欲高潮期。在高潮期全身肌肉紧张进一步增加，可以感觉到骨盆部位的肌肉收缩，随后，收缩的肌肉又放松。

当神经刺激男性生殖器官（精囊、前列腺、附睾导管和输精管）的肌肉收缩时，就会出现射精。这些肌肉收缩挤压精液进入尿道。后尿道的肌肉收缩迫使精液经阴茎射出。膀胱颈关闭防止射精过程中精液逆向进入膀胱。

男性生殖器官

虽然射精和性高潮往往几乎同时发生，但两者是不同的两件事。在极少数情况下，没有性高潮也可以射精。没有射精时也可能出现性高潮，特别是在青春期前或在服用某些药物（如某些抗抑郁药）时，或者是手术后（如前列腺切除术）。大多数男性都能在性高潮时体会到高度的快感。

进入消退期，身体又回到没有性唤起时的状态。一旦射精发生或者性高潮出现，阴茎动脉就会收缩，阴茎海绵体和尿道海绵体的平滑肌收缩，进入阴茎的血流减少同时流出的血流增加，使阴茎疲软（勃起消退）。性高潮后男性可能在一段时间内不能再勃起（不应期），青年人通常只有20分钟左右或更短，而老年人则会更长一些。不应期的时间长短随年龄增加而延长。