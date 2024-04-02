急性坏死性溃疡性牙龈炎 (ANUG) 是牙龈出现的一种疼痛性感染，可引起发热，有时口气恶臭、感觉不适。
如果口腔中的正常细菌过度生长，牙龈会感染。
牙龈疼痛，患者有特别糟糕的口臭。
保持良好的口腔卫生、过氧化氢溶液冲洗、使用抗生素、专业的清洗都是有效的治疗方法。
急性坏死性溃疡性牙龈炎现在罕见，但仅涉及少数牙齿的轻微牙龈感染可能相对较常见。重度牙龈炎通常只影响免疫系统受损的患者（例如，由于 HIV/艾滋病或免疫抑制药物）。急性坏死性溃疡性牙龈炎不传染。
你知道吗……
感染是由口腔中正常细菌的异常过度生长所引起的，口腔卫生状况差、身体劳累、精神压力、饮食差和睡眠缺乏等都可加重本病的病情。不良的口腔卫生通常会导致 ANUG 的发生，而身体或情绪上的压力、不良的饮食和缺乏睡眠也会导致这种情况。感染通常最常发生在患有牙龈炎、然后经历应激事件（如期末考试或军事基础训练）的人群中。相比不吸烟者，急性坏死性溃疡性牙龈炎在吸烟者中更为常见。
ANUG 的症状
Craig Fowler, DDS供图。
通常，ANUG突然发病，伴有牙龈疼痛和出血、唾液分泌过多，有时还有恶臭的口气。患者也可能出现发烧和感觉不适。牙齿之间的牙龈尖端出现穿孔，并形成覆盖有灰色死亡组织的疮（溃疡）。牙龈容易出血，讲话、进食及吞咽都可引起疼痛。下颌下淋巴结常常肿大，患者可有轻度的发烧。
ANUG 的诊断
牙医的评估
当口气中有恶臭气味时，牙医有时会在与患者接触后立即疑诊为急性坏死性溃疡性牙龈炎 (ANUG)。其他情况下，从口腔和牙龈的外观可以明确诊断。
如果牙龈对治疗的反应不迅速，牙医可能会做其他检查以排除其他原因。
ANUG 的治疗
专业清洁
漱口液
有时使用抗生素
良好的口腔卫生状况
急性坏死性溃疡性牙龈炎 (ANUG) 的治疗首先是数天的轻柔、彻底、专业的清洁。
在家里，指示患者用盐水、过氧化氢溶液（普通的药店过氧化氢与水等比例混合）或氯己定（一种消毒剂）冲洗。由于牙龈敏感，建议在头几天冲洗而不是刷牙。人们可使用软牙刷或毛巾擦拭牙齿。
如果必须延迟清洁（例如，如果没有牙医或适当的工具），则医生应给予口服抗生素（例如甲硝唑、阿莫西林、克林霉素、红霉素或四环素）。
良好口腔卫生（日常刷牙及用牙线清洁牙齿）可使感染快速消失。牙医还建议人们休息、多喝水、多吃营养丰富的食物和服用止痛药。牙医还建议人们避免吸烟或吃热或辛辣食物。
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口腔健康：该资料提供有关口腔健康的信息，包括营养和选择美国牙科协会批准印章产品的指南。它还提供寻找牙医、如何以及何时去看牙医的建议。
美国国立口腔与颅面研究所：该政府网站涵盖与口腔和牙齿健康相关的多种主题（英语和西班牙语），包括常见术语的定义以及与口腔和牙齿疾病相关的临床试验的最新信息。