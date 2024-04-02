急性坏死性溃疡性牙龈炎 (ANUG) 是牙龈出现的一种疼痛性感染，可引起发热，有时口气恶臭、感觉不适。

如果口腔中的正常细菌过度生长，牙龈会感染。

牙龈疼痛，患者有特别糟糕的口臭。

保持良好的口腔卫生、过氧化氢溶液冲洗、使用抗生素、专业的清洗都是有效的治疗方法。

急性坏死性溃疡性牙龈炎现在罕见，但仅涉及少数牙齿的轻微牙龈感染可能相对较常见。重度牙龈炎通常只影响免疫系统受损的患者（例如，由于 HIV/艾滋病或免疫抑制药物）。急性坏死性溃疡性牙龈炎不传染。

你知道吗……

感染是由口腔中正常细菌的异常过度生长所引起的，口腔卫生状况差、身体劳累、精神压力、饮食差和睡眠缺乏等都可加重本病的病情。不良的口腔卫生通常会导致 ANUG 的发生，而身体或情绪上的压力、不良的饮食和缺乏睡眠也会导致这种情况。感染通常最常发生在患有牙龈炎、然后经历应激事件（如期末考试或军事基础训练）的人群中。相比不吸烟者，急性坏死性溃疡性牙龈炎在吸烟者中更为常见。

ANUG 的症状 急性坏死性溃疡性牙龈炎 图片 Craig Fowler, DDS供图。 通常，ANUG突然发病，伴有牙龈疼痛和出血、唾液分泌过多，有时还有恶臭的口气。患者也可能出现发烧和感觉不适。牙齿之间的牙龈尖端出现穿孔，并形成覆盖有灰色死亡组织的疮（溃疡）。牙龈容易出血，讲话、进食及吞咽都可引起疼痛。下颌下淋巴结常常肿大，患者可有轻度的发烧。

ANUG 的诊断 牙医的评估 当口气中有恶臭气味时，牙医有时会在与患者接触后立即疑诊为急性坏死性溃疡性牙龈炎 (ANUG)。其他情况下，从口腔和牙龈的外观可以明确诊断。 如果牙龈对治疗的反应不迅速，牙医可能会做其他检查以排除其他原因。

ANUG 的治疗 专业清洁

漱口液

有时使用抗生素

良好的口腔卫生状况 急性坏死性溃疡性牙龈炎 (ANUG) 的治疗首先是数天的轻柔、彻底、专业的清洁。 在家里，指示患者用盐水、过氧化氢溶液（普通的药店过氧化氢与水等比例混合）或氯己定（一种消毒剂）冲洗。由于牙龈敏感，建议在头几天冲洗而不是刷牙。人们可使用软牙刷或毛巾擦拭牙齿。 如果必须延迟清洁（例如，如果没有牙医或适当的工具），则医生应给予口服抗生素（例如甲硝唑、阿莫西林、克林霉素、红霉素或四环素）。 良好口腔卫生（日常刷牙及用牙线清洁牙齿）可使感染快速消失。牙医还建议人们休息、多喝水、多吃营养丰富的食物和服用止痛药。牙医还建议人们避免吸烟或吃热或辛辣食物。