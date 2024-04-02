牙龈炎是一种轻度的牙周病形式，特征为牙龈炎症。
牙龈炎最常见的原因是刷牙不当和使用牙线不当，但也可能是由疾病或使用某些药物引起的。
牙龈发红、肿胀，容易出血。
该诊断通常基于牙医对牙龈的检查。
良好的口腔卫生、经常的专业清洗、充分的营养供应以及用漱口液漱口，有助于牙龈炎的治疗。
牙龈炎是一种极为常见的疾病，其中牙龈变红、肿胀和容易流血。牙龈炎在其早期阶段几乎不会引起疼痛，因此可能不会引起注意。但是，未经治疗的牙龈炎可能会发展为牙周炎，这是一种更严重的牙龈疾病，可能导致牙齿脱落。
图片由 Jonathan A. Ship 牙科医学博士提供。
牙龈炎分为两个类别：
菌斑引起的牙龈炎
非菌斑引起的牙龈炎
菌斑引起的牙龈炎
几乎所有的牙龈炎都是由于牙菌斑引起的，菌斑是一种薄膜状物质，主要由细菌、唾液、食物残渣和死细胞组成，并不断沉积在牙齿上。到目前为止，最常见的原因是
刷牙和使用牙线的不彻底
刷牙不彻底的时候，菌斑会残留在牙龈线上，并在牙龈和牙齿之间积聚（在缺少牙齿的地方不会发生牙龈炎）。菌斑也会在不良充填物及与清洁较差的局部假牙、烤瓷桥和正畸矫治器相邻近的牙齿周围积聚。当牙菌斑在牙齿上停留超过 72 小时时，它会硬化成牙垢（牙结石），无法通过刷牙和使用牙线将其完全清除。
菌斑刺激牙龈并在牙齿与牙龈之间产生牙周袋。生活在这些牙周袋中的细菌可能会导致牙龈炎，以及牙根部的龋洞 。牙龈发红、肿胀，变得可活动，而不是紧致并与牙齿紧贴。牙龈可能容易出血，尤其在刷牙和进食的时候。患者通常没有疼痛。
菌斑引发的牙龈炎可以通过良好的口腔卫生——每日使用牙刷和牙线进行预防。有的漱口液也有助于控制菌斑。牙垢一旦形成，只能由口腔医生或牙科保健人员来将其去除。人们通常每 6 到 12 个月需要进行一次专业清洁（称为刮治和预防）。然而，口腔卫生状况差、存在可能导致牙龈炎的疾病及菌斑比平常更快形成的人群需要更为频繁的专业口腔清洁。只要继续认真地刷牙和使用牙线，一旦菌斑和牙垢被清除干净，丰富的血供可使牙龈迅速的恢复健康。
除了口腔卫生不良之外，菌斑引起的牙龈炎也可能由以下原因发生或恶化
药物
激素变化
药物引起的牙龈炎
有些药物会导致牙龈组织增生，因而去除菌斑变得更加困难，牙龈炎往往相伴发生。例如，用于治疗癫痫的苯妥英钠、器官移植病人服用的环孢霉素、用于高血压、心律失常病人的钙通道阻滞剂（如硝苯地平），都可造成牙龈的增生。此外，口服或注射式避孕药、化妆品中的铅和铋以及珠宝中的镍等重金属也会起到类似的作用。
必须处理可能导致或加重牙龈炎的疾病。如果患者由于病情需要而不得不服用会造成牙龈过度增生的药物时，可以手术切除增生的牙龈。保持良好的口腔卫生和由牙医或洁牙师频繁的清洗可以减慢组织增生的速度并在最大限度上避免手术的必要性。
维生素缺乏引发的牙龈炎
激素变化引起的牙龈炎
怀孕可以使轻度的牙龈炎恶化，这主要是由于激素的变化。有的妇女在早晨起床的时候感觉很恶心，因而往往会忽视了口腔卫生的保持，其牙龈的炎症就会恶化。另外在怀孕期间，轻微的刺激（通常是牙垢的堆积或边缘粗糙的修复的牙齿）可能会引起牙龈组织的柔软、微红、肿块状的过度生长，称为妊娠肿瘤（化脓性肉芽肿）。如果受伤，肿胀的组织容易出血，可能会妨碍进食。
如果孕妇由于晨吐和/或疲劳而忽视了口腔卫生，牙医可以建议保持牙齿和牙龈清洁而不致恶心的方法。不用牙膏轻轻刷牙或者甚至在刷牙后用盐水冲洗，会有所帮助。较大的妊娠性牙龈瘤可以手术切除。但该病容易复发，甚至在妊娠结束后还可能重新出现。
更年期可引起剥脱性牙龈炎，这是一种知之甚少但痛苦的疾病，最常发生在绝经后妇女中。在这种情况下，牙龈的外层很容易流血并与下面的组织分开（剥脱），露出神经末梢。牙龈组织的外层可以用棉签擦掉，也可以用牙医的空气注射器吹掉。
如果在更年期出现剥脱性牙龈炎，激素疗法可能有所帮助。否则，牙医可能会开皮质类固醇冲洗液或直接用于牙龈的皮质类固醇膏剂处方。
白血病引起的牙龈炎
白血病可引起牙龈炎。事实上，牙龈炎是约 25% 白血病儿童患者的首发症状。白血病细胞浸润牙龈引起炎症，而抗感染能力的降低则会使病情更为严重。牙龈肿胀、疼痛、发红并容易流血。本病表现为牙龈发红并易于出血，有时出血可持续数分钟甚至更长的时间，这是由于白血病患者的凝血功能不及正常人。较少见情况下，癌症可以在牙龈组织中形成。
患牙龈炎的白血病患者可用纱托或海绵代替刷牙和牙线来止血。另外，牙医可以使用氯己定漱口液来控制菌斑和预防口腔感染。当白血病进人消退期后（癌症的征象消失后），良好的口腔卫生可使牙龈恢复正常。
非菌斑引起的牙龈炎
一小部分人的牙龈炎不是由菌斑引起的。原因包括感染、过敏、其他疾病和损伤。
感染引发的牙龈炎
病毒感染可引发牙龈炎。急性疱疹性牙龈炎是由疱疹病毒引起的牙龈和口腔其他部位的病毒性感染。发病时，牙龈颜色变为鲜红色，口腔内出现大量白色或黄色的小溃疡。
急性单纯性疱疹性口炎，一般无需治疗即可在2周内自行缓解。过度的口腔清洁对本病并没有什么帮助，因此，患病时并不需要过分用力的刷牙。牙医还可使用含麻醉药的漱口液来帮助缓解饮食时的疼痛不适。
真菌感染也可导致牙龈炎。在通常情况下，真菌在口腔中的数量极少。在使用抗生素或全身健康状况发生很大的改变时，口腔内的真菌就会增加。鹅口疮（念珠菌病）是一种真菌感染，其中真菌（尤其是白色念珠菌）的过度生长形成刺激牙龈的白色或红色斑块。斑块还会覆盖舌头和嘴角，如果被擦掉，会留下流血的表面。
鹅口疮可用抗真菌药（如制霉菌素）来进行治疗，用药方式有漱口液或在口中缓慢释放药物的锭剂。还应在夜间用制霉菌素溶液浸泡假牙。使用牙刷牙线来保持良好的口腔卫生以及处理不良修复体等潜在的口腔疾患对病情也有帮助。
阻生牙引起的牙龈炎（冠周炎）
在阻生牙附近的牙龈也可发生炎症，我们称之为冠周炎，也就是在未完全萌出的牙齿之上的牙龈发生的炎症。这种疾病称为冠周炎，未完全萌出的牙齿之上的牙龈发生肿胀。部分萌出的牙齿上方的龈袋可套住液体、少量食物和细菌。
冠周炎最常见于智齿（第三磨牙），尤其是下颌的智齿。如果上颌的智齿比下颌的先萌出，则其可咬在该龈袋之上，从而加重刺激。此外，感染还可向脸部和喉部扩散。一旦牙齿完全显现，皮瓣就会消失。
对冠周炎患者，牙医可用盐水进行龈袋冲洗，将食物残渣和细菌冲洗干净。有时，人们需要在家里用盐水、过氧化氢或杀菌剂氯己定进行冲洗。如果 X 光检查显示下颌智齿不能萌出，则可将上颌智齿拔除，使用抗生素几天后再拔除下颌智齿。有时牙医也可直接拔除下颌智齿。
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口腔健康：该资料提供有关口腔健康的信息，包括营养和选择美国牙科协会批准印章产品的指南。它还提供寻找牙医、如何以及何时去看牙医的建议。
美国国立口腔与颅面研究所：该政府网站涵盖与口腔和牙齿健康相关的多种主题（英语和西班牙语），包括常见术语的定义以及与口腔和牙齿疾病相关的临床试验的最新信息。