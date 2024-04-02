几乎所有的牙龈炎都是由于牙菌斑引起的，菌斑是一种薄膜状物质，主要由细菌、唾液、食物残渣和死细胞组成，并不断沉积在牙齿上。到目前为止，最常见的原因是

刷牙和使用牙线的不彻底

刷牙不彻底的时候，菌斑会残留在牙龈线上，并在牙龈和牙齿之间积聚（在缺少牙齿的地方不会发生牙龈炎）。菌斑也会在不良充填物及与清洁较差的局部假牙、烤瓷桥和正畸矫治器相邻近的牙齿周围积聚。当牙菌斑在牙齿上停留超过 72 小时时，它会硬化成牙垢（牙结石），无法通过刷牙和使用牙线将其完全清除。

菌斑刺激牙龈并在牙齿与牙龈之间产生牙周袋。生活在这些牙周袋中的细菌可能会导致牙龈炎，以及牙根部的龋洞 。牙龈发红、肿胀，变得可活动，而不是紧致并与牙齿紧贴。牙龈可能容易出血，尤其在刷牙和进食的时候。患者通常没有疼痛。

菌斑引发的牙龈炎可以通过良好的口腔卫生——每日使用牙刷和牙线进行预防。有的漱口液也有助于控制菌斑。牙垢一旦形成，只能由口腔医生或牙科保健人员来将其去除。人们通常每 6 到 12 个月需要进行一次专业清洁（称为刮治和预防）。然而，口腔卫生状况差、存在可能导致牙龈炎的疾病及菌斑比平常更快形成的人群需要更为频繁的专业口腔清洁。只要继续认真地刷牙和使用牙线，一旦菌斑和牙垢被清除干净，丰富的血供可使牙龈迅速的恢复健康。

除了口腔卫生不良之外，菌斑引起的牙龈炎也可能由以下原因发生或恶化

药物引起的牙龈炎 有些药物会导致牙龈组织增生，因而去除菌斑变得更加困难，牙龈炎往往相伴发生。例如，用于治疗癫痫的苯妥英钠、器官移植病人服用的环孢霉素、用于高血压、心律失常病人的钙通道阻滞剂（如硝苯地平），都可造成牙龈的增生。此外，口服或注射式避孕药、化妆品中的铅和铋以及珠宝中的镍等重金属也会起到类似的作用。 必须处理可能导致或加重牙龈炎的疾病。如果患者由于病情需要而不得不服用会造成牙龈过度增生的药物时，可以手术切除增生的牙龈。保持良好的口腔卫生和由牙医或洁牙师频繁的清洗可以减慢组织增生的速度并在最大限度上避免手术的必要性。

激素变化引起的牙龈炎 怀孕可以使轻度的牙龈炎恶化，这主要是由于激素的变化。有的妇女在早晨起床的时候感觉很恶心，因而往往会忽视了口腔卫生的保持，其牙龈的炎症就会恶化。另外在怀孕期间，轻微的刺激（通常是牙垢的堆积或边缘粗糙的修复的牙齿）可能会引起牙龈组织的柔软、微红、肿块状的过度生长，称为妊娠肿瘤（化脓性肉芽肿）。如果受伤，肿胀的组织容易出血，可能会妨碍进食。 如果孕妇由于晨吐和/或疲劳而忽视了口腔卫生，牙医可以建议保持牙齿和牙龈清洁而不致恶心的方法。不用牙膏轻轻刷牙或者甚至在刷牙后用盐水冲洗，会有所帮助。较大的妊娠性牙龈瘤可以手术切除。但该病容易复发，甚至在妊娠结束后还可能重新出现。 更年期可引起剥脱性牙龈炎，这是一种知之甚少但痛苦的疾病，最常发生在绝经后妇女中。在这种情况下，牙龈的外层很容易流血并与下面的组织分开（剥脱），露出神经末梢。牙龈组织的外层可以用棉签擦掉，也可以用牙医的空气注射器吹掉。 如果在更年期出现剥脱性牙龈炎，激素疗法可能有所帮助。否则，牙医可能会开皮质类固醇冲洗液或直接用于牙龈的皮质类固醇膏剂处方。