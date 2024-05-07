人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染

人类免疫缺陷病毒 (HIV) 感染是一种病毒性感染，可逐渐破坏某些白细胞，并应用抗逆转录病毒药物治疗。如果不治疗，可引起获得性免疫缺陷综合征 (AIDS)，有时称为终末期 HIV 感染。

HIV 通过与感染者的体液（精液、阴道液、血液、母乳）交换传播，通常通过阴道或肛门性交、共用针头或从母亲到孩子（怀孕、分娩或哺乳期间）传播。

艾滋病病毒破坏某些类型的白细胞，削弱机体抗感染和癌症的防御功能。

在患者最初感染时，发热、皮疹、淋巴结肿大、乏力的症状可能会持续几天到几个星期，然后可能在超过十年的时间里没有症状。

检测 HIV 抗体和衡量 HIV病毒拷贝数目的血液测试，可用来明确诊断艾滋病。

成人和青少年，尤其是孕妇，无论其风险程度如何，都可以接受 HIV 筛查检测。

HIV 药物（抗逆转录病毒药物）可以阻止 HIV 的复制，使免疫系统得以增强，从而使人们能够在没有严重感染或 HIV 相关癌症的情况下生活。

约有一半的不治疗者最终会出现病情并发展为艾滋病，即出现多种严重感染和癌症。

（也请参见儿童中的 HIV感染。）

HIV 感染可能由两种逆转录病毒中的一种 HIV-1 或 HIV-2 引起（参见侧边栏什么是逆转录病毒？）。HIV-1在全球造成了大多数HIV感染，但是HIV-2在西非引起了许多HIV感染。HIV-2 似乎不如 HIV-1 严重。

另一种类型的逆转录病毒人类嗜 T 淋巴细胞病毒 1 型 (HTLV-1) 的感染不太常见，但也可导致严重疾病。

什么是逆转录病毒？

HIV 进行性破坏某些被称为CD4+ 淋巴细胞的白细胞类型。淋巴细胞可帮助机体抵御外来细胞、感染性微生物和癌症。因此，当 HIV病毒破坏 CD4+ 淋巴细胞后，人会变得极易受到许多其他感染性微生物的攻击。HIV感染的许多并发症，包括死亡，通常都是其他微生物感染所致，而非HIV病毒本身所致。

HIV-1 起源于非洲中部，在 20 世纪上半叶的时候，因一种亲缘关系密切的黑猩猩病毒首次感染人类而出现。20 世纪 70年代末，HIV-1 病毒开始在全球传播，到了 1981 年，艾滋病首次被人类识别。

通过国际社会的努力，截至 2021 年，估计有 2,960 万 HIV 感染者正在接受抗逆转录病毒治疗（高于 2010 年的 780 万），大大降低了许多国家的死亡和传播率。

在美国，到 2021 年底，估计有 120 万 13 岁或以上的人感染 HIV，包括估计有 153,500 (13%) 的感染未被诊断。2022 年，有超过 32,100 人接受了 HIV 诊断，其中 22,400 例感染是由于男性与男性性接触导致。由于 COVID-19 疫情对获得 HIV 检测、诊疗护理相关服务和病例监测活动的持续影响，应谨慎解读 2020 年的数据。

在 2022 年，全球 HIV 统计数据显示

约 3900 万人，包括 150 万 15 岁以下的儿童感染了 HIV 病毒。

130 万人新诊断出 HIV，低于 2010 年的 210 万人。

约有 630,000 人死于 HIV 相关疾病，相比之下，2010 年为 130 万人。

2,980 万 HIV 患者接受了抗逆转录病毒治疗。

86% 的 HIV 患者知道自己的感染状况（其中 76% 的感染者正在接受治疗，71% 的感染者病毒载量已得到抑制）

HIV 感染在非洲最普遍，尤其是在撒哈拉以南非洲。据世界卫生组织 (WHO) 估计，非洲的 2022 年统计数据显示

约有 2,560 万例 HIV 感染（90% 的感染者知道他们的状况，82% 正在接受治疗，76% 的感染者病毒载量已得到抑制）。

有 660,000 人新被诊断为 HIV 感染（较 2010 年发病率下降 66%）。

380,000 人死于 HIV 相关原因（比 2010 年减少 56%）。

HIV感染的传播 未感染者的开放表面（如创口）接触含病毒的体液是传播 HIV 的必要条件。虽然 HIV 可出现在几乎任何体液中，但它主要通过血液、精液、阴道分泌物和乳汁进行传播。尽管在泪液，尿液和唾液中也有很低水平的 HIV病毒，但极少会通过这些体液传播。 HIV 不会通过不涉及体液交换（如触摸、握住或干吻）的接触传播，也不会通过亲密的非性接触（如触摸表面或物体）传播。没有 1 例 HIV的感染被追溯到是由于感染者的咳嗽或打喷嚏或者是由于蚊子的叮咬所传播。由感染HIV的医师或牙医传播给病人也是极为罕见的。 HIV的传播方式通常包括： 与感染者发生性接触，比如在无保护性交时，口腔、阴道、阴茎或直肠的黏膜接触了含HIV的体液（如精液或阴道液体）

注射受污染的血液，比如共用针头时或医疗工作者不小心被污染了HIV病毒的针头刺伤时

已感染HIV的母亲可在怀孕、分娩或产后哺乳过程中传染其婴儿。

医疗操作，比如输注了含 HIV的血液、使用了未充分灭菌的医疗器械，或植入了受感染的器官或组织 皮肤或粘膜上有伤口或破损，即使非常小，也会增加 HIV的感染几率。阴道或肛门性交时，生殖器或周围皮肤可能会发生小创口，即使患者没有意识到存在创口。 大多数 HIV 感染通过异性接触传播，但风险因素因地区或国家收入水平而异。例如，在资源丰富的国家，男男性行为者之间传播通常是最常见的感染方式，但在中部和东部地区，注射毒品的人受到的影响更显著。 在异性传播占主导地位的地区，HIV 感染沿贸易、交通和经济迁移路线进入城市，然后传染到农村地区。 因为 HIV 几乎都是通过性接触或共用针头而传播，因此几乎可以说是完全‬能够预防‭的。 你知道吗…… 通过性活动 阴交或肛交时不使用或不正确使用避孕套，这种情况下的 HIV 传播风险最高。HIV 也可通过口交传播，不过传播风险低于阴交或肛交。然而，口腔、阴道、阴茎或直肠的开放性溃疡、牙龈出血以及口腔接触经血可能会增加风险。 当精液或阴道液内含有大量 HIV，和/或当生殖器/口腔/直肠的皮肤或粘膜存在伤口或溃疡时，发生 HIV感染的风险会升高。因此，以下情况下发生 HIV 传染的风险会更高： 感染HIV 后的第一周，此时血液和体液中含有非常大量的 HIV

剧烈性活动导致生殖器/口腔/直肠的皮肤或粘膜发生破损时

性交时，性伴侣一方患有可导致皮肤溃疡或撕裂伤或生殖器炎症的生殖器疱疹、梅毒或其他性传播感染 (STI) HIV（抗逆转录病毒）药物可降低精液和阴道体液内的 HIV 数量。因此，用这些药物治疗 HIV 感染可以显著降低传播几率。 可能破坏生殖器、口腔或直肠内膜的性行为包括拳交（将大部分或全部手插入直肠或阴道）和使用性玩具。 研究表明，接受抗逆转录病毒治疗且病毒载量无法检测（病毒抑制）的 HIV 感染患者不会通过性接触将病毒传播给其伴侣。 表格 各种性行为传播 HIV 的危险性 表格 通过针头或其他器具 医疗工作者如果被 HIV 污染针头意外扎伤，其感染 HIV 的几率约为 1/400，除非受伤后立即治疗。治疗可降低感染几率。如果针头刺入较深或针头是空心的且含有被 HIV 污染的血液（比如用于抽血或注射非法药物的针头）而非仅在表面沾染血液（比如缝合伤口的针），那么感染的风险会更高。 如污染的体液溅入口腔或眼睛，感染HIV的几率则1／1 000。 母婴传播 大量育龄女性感染HIV 使得儿童 HIV感染者越来越多。 HIV 感染可通过以下方式进行母婴传播： 孕期，通过胎盘进入胎儿

分娩过程中在产道内传播给婴儿

出生后通过乳汁传播给婴儿 在未使用抗逆转录病毒药物的情况下，母婴传播的总体累积风险为 35% 至 45%。 使用抗逆转录病毒药物治疗感染的孕妇可以显著降低传播风险。感染 HIV 的孕妇应在孕中期、孕晚期、分娩时以及母乳喂养期间接受治疗。选择剖宫产以及出生后对婴儿连续治疗数周也有助于降低风险。 HIV 病毒通过乳汁排出。如果感染 HIV 的母亲生活在配方奶喂养安全且可负担的国家，那么就不应进行母乳喂养。然而，在有些地区感染性疾病和营养不良是婴儿死亡的常见原因，而安全且经济实惠的婴幼儿配方奶粉无法供应，那么世界卫生组织建议母乳喂养结合抗逆转录病毒治疗至少 12 个月。在这种情况下，母乳喂养可为潜在的致命感染提供防护，从而降低 HIV的传播风险。 因为许多感染 HIV 的孕妇及其婴儿接受了治疗或使用药物预防 HIV 感染，所以许多国家感染 HIV 的儿童数量正在下降。 通过输血或器官移植 目前，HIV感染很少通过输血或器官移植来传播。 自 1985 年以来，在大多数资源丰富的国家，已对所有输血的血液进行了 HIV 和 HIV RNA 抗体检测。如果可能，一些血液制品会经过热处理，以消除 HIV 感染的风险。在美国，因单次输血（经过严格的 HIV 及其他血源性病毒筛检）而感染 HIV 的风险目前估计约低于两百万分之一。不过，在很多资源不足的国家，血液和血制品并不进行 HIV 筛检或筛检不严格，血源性 HIV 感染风险仍然很大。 HIV曾通过器官移植进行传播，所移植的器官（肾脏、肝脏、心脏、胰腺、骨骼和皮肤）来自于感染了HIV的捐赠者，但却在不知情的情况下移植给了器官接受者。如果所移植的器官为角膜或某些经过特殊处理的组织（如骨骼），则不太可能会发生HIV传播。 人工受精 使用 HIV 感染者的精液进行人工受精可能也会导致 HIV 传播。美国已采取措施降低这一风险。新鲜精液样本已不再使用。捐赠者的精液要冷冻 6 个月或更长时间。而且，在使用精子之前，会对捐赠者再次进行 HIV感染测试。 如果已知精子供体感染HIV，清洗精子是从精子中去除 HIV病毒的有效方法。

HIV感染的机制 HIV一旦进入人体后，会黏附在几种类型的白细胞上。最重要的是某些辅助性 T淋巴细胞（T 细胞）。辅助性 T 淋巴细胞能激活并辅助免疫系统中的其他细胞。这些淋巴细胞的表面有一个受体蛋白，称为CD4（因此，这些细胞也称为CD4+ 细胞），能使HIV病毒附着。因此，这些辅助淋巴细胞被指定为CD4+.。 HIV是一种逆转录病毒。也就是说它通过核糖核酸(RNA)存储遗传信息。一旦侵入CD4+淋巴细胞内，病毒就会使用一种称为逆转录酶的酶生成其RNA的拷贝，但生成的拷贝是脱氧核糖核酸(DNA)。HIV在这个环节很容易发生突变，因为逆转录酶在将HIV RNA转录成DNA的过程中很容易出错。这些突变可使 HIV 更难控制，因为大量的突变可使 HIV 变成一种能够抵抗免疫系统攻击和/或耐受抗逆转录病毒药物的病毒。 HIV的 DNA 拷贝会整合到被感染的淋巴细胞的 DNA 内。然后，淋巴细胞利用自身遗传机制来复制 HIV。最终，淋巴细胞被破坏。每个被感染的淋巴细胞可生成数以千计的新病毒，这些新病毒又去感染其他淋巴细胞并导致它们被破坏。短短数天或数周，血液和生殖液中会出现大量 HIV病毒，而 CD4+ 淋巴细胞的数量则大幅减少。由于血液和生殖液中的 HIV 数量会在 HIV 感染后极速升高，所以新感染的患者很容易将 HIV 传染给其他人。 人类免疫缺陷病毒的简要生长史 当HIV病毒感染破坏CD4+T淋巴细胞时，它削弱了机体抵抗某些感染和肿瘤的免疫能力。这种削弱是机体一旦感染了HIV就不能将其从体内清除的部分原因。然而，免疫系统仍能产生一些反应。在感染后的1～2个月，机体会产生淋巴细胞和抗体，以帮助减少血液中HIV的数量并使HIV感染得到控制。所以，未经治疗的 HIV感染可平均维持10年左右不导致任何症状，或仅导致少数轻微症状（最少两年，最多15年以上）。 HIV 还感染其他细胞，如皮肤、脑、生殖道、心脏和肾脏的细胞，从而引起这些器官的疾病。 CD4计数 血液中 CD4+ 淋巴细胞的数量（CD4计数）有助于确定以下因素： 免疫系统保护身体免受感染的功能如何

HIV造成的危害有多严重 大多数健康人的CD4计数为每微升血液500-1000个。通常，CD4+淋巴细胞的数量会在感染的最初几个月出现下降。过大约3到6个月后，CD4计数趋于稳定，但若不给予治疗，它通常会继续下降，速度可慢可快。 如果 CD4 计数降低至每微升血液 200 个细胞以下，免疫系统将无法抵抗某些感染（如耶氏肺孢子菌肺炎）。这些感染大多不会发生于健康人。不过，他们在免疫功能低下的人中很常见。这类在免疫系统功能低下时乘虚而入的感染，称为“机会性感染”， 当每微升血液CD4淋巴细胞计数低于50个细胞时非常危险，因为通常会出现更多的机会性感染，可迅速导致严重的体重下降，失明，甚至死亡。这些感染包括 巨细胞病毒感染

鸟分枝杆菌复合体感染 病毒载量 血液中的 HIV 数量（具体指 HIV RNA 的拷贝数）被称为病毒载量。 病毒载量可形容艾滋病病毒复制速度。当人类第一次感染时，病毒载量迅速增加。过大约 6 个月后，即使不治疗，病毒载量也会下降至一个较低水平，然后保持在一个恒定值上，称作稳定值。这个值在人与人之间相差很大—少到每微升血液几百拷贝，大到每微升血液一百万拷贝。 病毒载量也可提示 传染性的高低

CD4计数的降低速度

症状出现速度 病毒载量的调定点越高，CD4计数降低到低水平（小于 200）的速度就越快，这增加了机会性感染的风险，即使在没有症状的人群中也是如此。 如果治疗成功的话，病毒载量会降低至极地或无法检测到的水平（低于每微升血液20-40拷贝）。但是，非活动状态（潜伏状态）的HIV仍存在于细胞内，如果治疗停止的话，HIV病毒会再次开始复制，病毒载量也会再次升高。 治疗期间病毒载量的增加可能表示： HIV 病毒对治疗药物产生了抗药性。

该人没有服用处方药。

两者都有 你知道吗……

HIV 感染的症状

初始感染 初始感染后，很多患者并无明显症状，但在感染后 1～4周内，有些患者会出现发烧、皮疹、咽喉痛、淋巴结肿大、疲倦以及各种更少见的症状。初始（原发性）HIV感染的症状通常持续 3～14 天。

轻度或无症状的时间间隔 在初次症状消失后，大多数人即使没有接受治疗也没有任何症状，或者偶尔仅会有一些轻微症状。这种很少或没有症状的间隔期可能持续 2 至 15 年。在此期间最常见的症状包括： 淋巴结肿大，患者能察觉到颈部、腋下或腹股沟的无痛性的小肿块。

由念珠菌病（一种酵母菌感染）引起的口腔白斑（鹅口疮）

带状疱疹

腹泻

疲劳

有时会发烧伴出汗

体重逐渐下降

贫血 有些人体重逐渐下降，并有轻微的发烧或腹泻。 这些症状可能是由于HIV感染或由于HIV削弱了免疫系统而导致的机会性感染引起。

更严重的症状 对某些人来说，首发症状是艾滋病的症状。 艾滋病（也称为终末期 HIV 感染）被定义为出现了非常严重的机会性感染或癌症——通常是那些仅在 CD4 计数低于 200 细胞/微升血液的人中才会出现的感染或癌症。 其中很多症状是由那些特定的机会性感染和癌症导致。HIV感染者发生这些感染的频率比无感染者更常见或感染更严重。 严重的机会性感染可导致各种各样的症状，具体取决于受累的器官： 肺： 发烧、咳嗽或呼吸短促

脑： 头痛、无力、协调障碍或心智功能退化

消化道： 疼痛、腹泻或出血 当 HIV 直接感染和损伤器官时，它也可以导致症状，比如： 脑： 假如 HIV感染未得到治疗，脑损伤伴记忆力减退、思维障碍及注意力不集中，或者两者兼而有之，最终导致痴呆，以及无力、震颤或行走困难

肾： 肾衰伴腿部和面部肿胀、疲乏以及排尿改变，但仅在感染严重时才出现

心脏： 心衰伴呼吸困难、咳嗽、喘鸣和疲倦（不常见）

生殖器官： 性激素水平下降，可使男性出现疲倦和性功能障碍 有些患者的显著体重下降（艾滋病消瘦）很可能是由 HIV 直接导致。患者消瘦也可能是一系列的感染或是未经治疗的持续的消化道感染所致。 表格 常见艾滋病相关机会性感染 表格

癌症常见于HIV感染人群 卡波西肉瘤是一种由性传播型疱疹病毒导致的癌症，表现为无痛的、高出皮面的红紫色皮肤斑块。它主要见于男同性恋者。 卡波西肉瘤（艾滋病相关） 图片 图片由 Sol Silverman, Jr. 通过美国疾病控制与预防中心公共健康图像库提供。 也可发生免疫系统的肿瘤（淋巴瘤，常见的是非霍奇金淋巴瘤），有时肿瘤首先发生于脑部。并导致患者上下肢肌无力、头痛、意识模糊或性格改变。 HIV 感染可增加其他癌症的发生风险。这些癌症包括宫颈癌、肛门癌、睾丸癌、肺癌以及黑色素瘤及其他皮肤癌。男同性恋者易发生直肠癌，如人乳头状瘤病毒 (HPV) 导致女性宫颈癌症一样。

死亡原因 通常，死亡是由机会性感染或肿瘤、消耗、和／或痴呆的累积效应导致。

HIV 感染的诊断 检查血液或唾液样本中HIV病毒抗体的检测

检查血液样本中HIV RNA的检测 早期诊断HIV感染很重要，因为它使早期治疗成为可能。早期治疗有助于延长感染者的生存期，提高其健康水平，并降低 HIV的传播风险。 医生通常会询问HIV感染的风险因素（如工作场所可能的暴露、高风险的性行为、注射街头毒品）及有关症状（如乏力、皮疹和体重减轻）。 医生也会做全套体格检查，查找机会性感染的征象，如淋巴结肿大和口腔白斑（提示鹅口疮），另外也会查找皮肤或口腔的卡波西肉瘤迹象。 筛查和诊断性检查 如果医生怀疑暴露于HIV感染，则进行HIV筛查检测。此外，医生建议所有成人和青少年，特别是孕妇在每次怀孕早期，不论其感染风险如何都做一次 HIV 筛查检测。任何人若担心感染了艾滋病毒，可以要求进行测试。此类测试是保密的，通常免费进行。 目前（第 4 代）的联合筛查试验检测两种提示 HIV 感染的物质： HIV抗体

HIV抗原（p24抗原） 抗体是由免疫系统产生的蛋白质，有助于身体抵御特定的攻击，比如 HIV的攻击。抗原是可以引发免疫应答的外源性物质。 人体需要数周时间才能产生足够抗体以被检测到，因此在病毒进入人体后的最初几周（称为急性 HIV 感染的“窗口期”），抗体检测结果为阴性。但是，p24 抗原检测结果可能在初次感染后 2 周内呈阳性。联合检查可由实验室快速完成。此外，这些检测的版本可在医生的办公室或诊所进行（称为床旁检测）。如果结果为阳性，医生会进行一项检测，以区分 HIV-1 与 HIV-2，并进行另一项检测以检查血液中的 HIV RNA 含量（病毒载量）。 联合筛查检测比旧的筛查检测更快且更简单，其使用酶联免疫吸附试验 (ELISA) 检测 HIV 抗体，然后使用单独的、更精确的特异性检测（例如免疫印迹试验）确认阳性结果。免疫印迹法检测价格昂贵，因为它需要训练有素的技术人员，且需要数天到数周才能获得结果。大多数机构现在使用一种称为 HIV-1/HIV-2 分化测定的特殊测试（而不是免疫印迹法）来确认初始阳性检测结果。 也可使用其他的、旧的快速床旁检测。这些检测可以使用血液或唾液样本完成。如果这些快速筛查检测的结果为阳性，则通过 ELISA（有或无蛋白质印迹）或通过重复一次或多次其他快速检测来证实。 如果风险不高的人化验结果为阴性，则无需再复查，除非风险状态发生改变。如果风险最高的人的测试结果为阴性（尤其是性活跃、有多个性伴侣或不进行较安全性行为者），则应每 6 到 12 个月重测一次。 HIV RNA 检测可以确认抗体检测结果阳性，或者当抗体检测结果为阴性时，检测到 HIV感染的证据。HIV RNA 检测通常使用技术生成许多微生物的遗传物质拷贝（称为核酸扩增）。这些检测可以检测到血液中极少量的HIV RNA，并且非常准确。 监测 如果确诊为HIV感染，应定期检测血液以评估以下情况： CD4计数

病毒载量 如果 CD4 计数低，则说明患者更有可能出现了严重感染和其他 HIV 并发症，比如某些癌症。病毒载量有助于预测在未来几年CD4细胞计数的下降速度。 这 2 项检测可以帮助医生确定 多久开始服用抗逆转录病毒药物

可能会有什么样的治疗效果

是否需要其他药物预防合并的感染 如果治疗成功，病毒载量可在几周内下降至极低水平，CD4计数会缓慢回升至正常水平。 艾滋病（终末期 HIV 感染）的诊断 当每微升血液中CD4细胞计数低于200个细胞，或出现极端消耗状态，合并严重机会性感染或癌症发生时才能明确诊断艾滋病。 诊断 HIV相关病症 可以进行各种检测，以检查可能伴随 HIV感染的情况。这些检查包括： 骨髓穿刺抽吸和活检：进一步评估低血细胞计数（包括贫血），这可能是由于淋巴瘤、癌症和机会性感染导致

使用造影剂的计算机断层扫描 (CT) 或磁共振成像 (MRI)：检查脑或脊髓损伤

HIV 感染的预后 暴露于HIV并不总能导致感染，有些人长年反复暴露于艾滋病病毒也未感染。此外，许多接受抗逆转录病毒药物治疗的人可以把 HIV 感染当作一种慢性疾病治疗，而不会患艾滋病。如果给予有效的治疗，HIV RNA 可降低至检测不到的水平，CD4 计数可显著升高，患者可继续积极地生活和生产。患者的疾病和死亡风险会下降，但仍高于未感染HIV的同龄人群。不过，如果患者无法耐受药物或不能坚持服药，HIV 感染和免疫缺陷会继续进展，从而导致严重症状和并发症。 很多未经治疗的 HIV 感染者保持健康 10 年以上。有少数未经治疗的 HIV 感染者保持健康 20 年以上。医生们目前仍未完全了解为什么有些人发病较其他人快得多，但一系列的遗传因素，似乎在影响着HIV的易患性和发展为艾滋病的进程。 如果感染者不接受治疗，大多数会发展为艾滋病。CD4 细胞计数减少以及 HIV感染向艾滋病进展的速度有多快，因人而异。一般来说，专家估计，如果不治疗，人们会以下列速度进展为艾滋病： 在感染后的最初几年：每年1至2%

此后每年：5至6%

10-11年内：50%

最终：超过95%，如果他们寿命足够长，有可能全部发展为艾滋病 通常，HIV感染并不会直接导致死亡。相反，HIV 感染可导致显著的体重下降（消瘦）、机会性感染、癌症及其他病症，这些可以导致死亡。 艾滋病被认为是一种不可治愈的疾病，不过仍有大量研究在继续探讨如何消除感染者的所有潜伏 HIV病毒。

临终事宜 由于艾滋病患者极少突然死亡，所以患者通常有时间计划在病情加重时希望获得哪种医疗护理。不过，患者应将这类计划提前记录在法律文件中，并清楚说明希望得到哪种类型的医疗护理（称为预先指示）。 在生命结束时，很多患者出现疼痛和其他痛苦症状（如激越），并通常失去食欲。在高收入国家，安宁照护机构在应对这些问题方面尤其经验丰富。他们可提供全面的支持和照护，专注于缓解患者的症状，帮助濒死者维持自理，并为其照护者提供协助。