Desensitizing 用于敏感性牙齿的牙膏

特殊的刷牙技巧

有时进行移植

当牙龈或牙齿失去帮助保护下方骨骼的厚组织带时，就需要治疗牙龈退缩。当菌斑（主要由细菌构成的薄膜状物质）积聚，导致牙龈出血肿胀，难以清除时，也需要进行治疗。

对于有轻度退缩或敏感性的人，牙医可使用一种物质使牙齿降低敏感性。他们建议人们使用脱敏牙膏或不含常见用于控制牙垢或美白牙齿的研磨剂的温和牙膏。还可指导人们使用软毛牙刷和一种特殊的刷牙技巧，帮助在牙龈线清洁牙齿。该技巧包括与牙齿呈 45 度角，轻轻来回移动刷毛。这些措施可防止退缩恶化，但不能治愈。

对于牙龈更严重退缩的患者，治疗包括移植操作，将来自口腔顶部的软组织或经商业加工的供体皮肤组织缝合到问题部位。