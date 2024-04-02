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牙龈退缩是牙龈线组织的丧失，伴随牙根暴露。
退缩通常发生在薄而脆弱的牙龈组织或对过度刷牙或刺激性牙膏（如美白和控制牙垢的牙膏）的反应。它也可能是由于受伤或自然老化过程造成的，后者更为常见。绝大多数人都或多或少的有点牙龈退缩。
牙龈退缩
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照片由 Jonathan A. Ship 牙科医学博士提供。
退缩也可使牙齿对冷、甜、或触碰非常敏感。该病有时还伴有骨质的丢失，并可能使牙齿更容易出现牙根龋洞。
牙龈退缩的治疗
Desensitizing 用于敏感性牙齿的牙膏
特殊的刷牙技巧
有时进行移植
当牙龈或牙齿失去帮助保护下方骨骼的厚组织带时，就需要治疗牙龈退缩。当菌斑（主要由细菌构成的薄膜状物质）积聚，导致牙龈出血肿胀，难以清除时，也需要进行治疗。
对于有轻度退缩或敏感性的人，牙医可使用一种物质使牙齿降低敏感性。他们建议人们使用脱敏牙膏或不含常见用于控制牙垢或美白牙齿的研磨剂的温和牙膏。还可指导人们使用软毛牙刷和一种特殊的刷牙技巧，帮助在牙龈线清洁牙齿。该技巧包括与牙齿呈 45 度角，轻轻来回移动刷毛。这些措施可防止退缩恶化，但不能治愈。
对于牙龈更严重退缩的患者，治疗包括移植操作，将来自口腔顶部的软组织或经商业加工的供体皮肤组织缝合到问题部位。
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口腔健康：该资料提供有关口腔健康的信息，包括营养和选择美国牙科协会批准印章产品的指南。它还提供寻找牙医、如何以及何时去看牙医的建议。
美国国立口腔与颅面研究所：该政府网站涵盖与口腔和牙齿健康相关的多种主题（英语和西班牙语），包括常见术语的定义以及与口腔和牙齿疾病相关的临床试验的最新信息。