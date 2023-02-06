龋病的危险因素有很多：

斑块

牙垢

牙齿表面存在的缺陷

糖类或酸性食物

牙齿中氟化物的含量太少

唾液流量减少（例如，由于药物、癌症放疗或可导致唾液腺功能障碍的系统性疾病）

遗传因素

菌斑是由细菌、唾液、食物残渣和死细胞组成的不断沉积在牙齿上的薄膜状物质。

牙垢，也被科学地称为牙结石，是硬化的菌斑。它可能是白色的，但通常是黄色的，在牙齿的根部形成。

牙齿的易患性、产酸菌的存在和丰富的食物是发生龋病的三个必要条件。牙齿的易患性系指牙釉质中有保护作用的氟含量不足或牙齿有较深的窝沟裂隙使菌斑易于存积。在口腔健康状况差的患者，大量的菌斑和牙垢可促进龋病的发生。虽然口腔内含有大量细菌，但只有部分类型可产生酸，导致龋坏。最常见的致龋细菌是变形链球菌。

致龋细菌所需的营养素来自人们的饮食。婴儿含着奶瓶睡觉时，他们的牙齿与婴儿食品或者牛奶接触的时间就会延长，这种情况增加了牙齿龋坏的风险。饮食中含有的大量糖分为细菌提供了食物。

饮食中的酸会加速牙齿龋坏。（例如，软饮料、运动饮料和能量饮料，都是酸性饮料，往往会促进牙齿龋坏。）

由于药物或疾病（例如干燥综合征）导致的唾液流量减少，会使得牙齿龋坏的风险增加。老年人经常使用一些导致唾液流量下降的药物，增加了他们牙齿龋坏的风险。

一些人口腔中的致龋细菌尤其活跃。通过亲吻、品尝儿童食物或共用餐具，父母可将这些细菌传给儿童。第一颗牙齿萌出后，细菌在儿童口腔内大量滋生，然后可引发龋病。因而，对龋病易感的家族史并不一定都是口腔卫生状况差或不良饮食习惯的结果。这些细菌还可以通过与家人以外的人进行社会接触而传播（罕见）。

牙龈退缩可使牙根暴露在外，而牙根没有牙釉质外层保护，从而更容易产生龋洞。然后，细菌可以更加容易地侵入牙齿内层。牙龈退缩和唾液流量减少使老年人易于出现牙根龋洞。