龋洞是指牙齿上的龋坏区域，是牙齿坚硬的外表面（牙釉质）逐渐溶解并向内发展的过程的结果。
（另见牙齿疾病概述。）
细菌和食物碎屑在牙齿表面堆积，细菌产酸导致龋病。
龋坏深入到牙齿内部后引发牙齿疼痛。
牙医通过检查牙齿和定期拍摄 X 光片可以发现龋洞。
除健康饮食之外，良好的口腔卫生习惯和有规律的牙齿维护可以预防龋病发生。
氟化治疗有助于釉质龋的愈合，对于更深的龋洞，牙医必须将腐坏物质去除同时将制备的洞型进行充填。
与普通感冒和牙龈疾病一样，龋洞（由细菌导致）是人类最常见的疾病之一。如果龋洞未得到牙医的适当治疗，则会继续逐渐扩大。最后，未经治疗的龋洞可导致牙齿脱落。
龋洞的风险因素
龋病的危险因素有很多：
斑块
牙垢
牙齿表面存在的缺陷
糖类或酸性食物
牙齿中氟化物的含量太少
唾液流量减少（例如，由于药物、癌症放疗或可导致唾液腺功能障碍的系统性疾病）
遗传因素
菌斑是由细菌、唾液、食物残渣和死细胞组成的不断沉积在牙齿上的薄膜状物质。
牙垢，也被科学地称为牙结石，是硬化的菌斑。它可能是白色的，但通常是黄色的，在牙齿的根部形成。
牙齿的易患性、产酸菌的存在和丰富的食物是发生龋病的三个必要条件。牙齿的易患性系指牙釉质中有保护作用的氟含量不足或牙齿有较深的窝沟裂隙使菌斑易于存积。在口腔健康状况差的患者，大量的菌斑和牙垢可促进龋病的发生。虽然口腔内含有大量细菌，但只有部分类型可产生酸，导致龋坏。最常见的致龋细菌是变形链球菌。
致龋细菌所需的营养素来自人们的饮食。婴儿含着奶瓶睡觉时，他们的牙齿与婴儿食品或者牛奶接触的时间就会延长，这种情况增加了牙齿龋坏的风险。饮食中含有的大量糖分为细菌提供了食物。
饮食中的酸会加速牙齿龋坏。（例如，软饮料、运动饮料和能量饮料，都是酸性饮料，往往会促进牙齿龋坏。）
由于药物或疾病（例如干燥综合征）导致的唾液流量减少，会使得牙齿龋坏的风险增加。老年人经常使用一些导致唾液流量下降的药物，增加了他们牙齿龋坏的风险。
一些人口腔中的致龋细菌尤其活跃。通过亲吻、品尝儿童食物或共用餐具，父母可将这些细菌传给儿童。第一颗牙齿萌出后，细菌在儿童口腔内大量滋生，然后可引发龋病。因而，对龋病易感的家族史并不一定都是口腔卫生状况差或不良饮食习惯的结果。这些细菌还可以通过与家人以外的人进行社会接触而传播（罕见）。
牙龈退缩可使牙根暴露在外，而牙根没有牙釉质外层保护，从而更容易产生龋洞。然后，细菌可以更加容易地侵入牙齿内层。牙龈退缩和唾液流量减少使老年人易于出现牙根龋洞。
老年化专题：牙齿脱落
只有上一代人中会有大多数人在老年时带假牙或没有牙齿。这种现象已经在过去的几十年里发生了很大的变化。有将近一半的85岁以上老年人老年化现象是稳步下降的。改善营养，更好的获得牙齿护理，和更好的治疗龋齿和牙周病。
当失去牙齿，咀嚼会极大地受到限制，说话更是一个挑战。如果没有牙齿支撑嘴唇，脸颊，鼻子和下巴，脸看起来会截然不同。
失去部分或全部的牙齿的人也可以吃，但他们往往只能吃软的食物。软的食物往往只有大量碳水化合物而缺少蛋白质，维生素和矿物质。富含蛋白质，维生素，矿物质的食物，如肉类，家禽，谷物，以及新鲜的水果和蔬菜，往往是难以咀嚼的。因此，老年人主要吃软的食物，可能会导致营养不良。
牙齿龋坏的进展
釉质龋坏的发展非常缓慢。牙齿龋病的进展发生在牙釉质的龋病进展缓慢，但是，一旦龋坏穿破釉质进入相对较软的牙本质层，则进展迅速且会很快累及充满神经血管的牙髓腔。龋坏穿破牙釉质往往需要2～3年的时间，但是穿破从牙本质到髓腔这段更长的距离，却只要1年就够了。因而，始于牙本质的根面龋在很短的时间内即可破坏大量的牙体组织。
平滑面龋发展的速度最慢也最容易预防和逆转。起初，牙齿表面的牙釉质被细菌溶解，出现白色的小点，这即是平滑面龋的早期表现。在牙齿与牙齿之间的平滑面龋一般开始于 20～30 岁之间。
窝沟龋指发生在咬合面和后牙颊面的狭窄沟裂的龋，通常见于青少年的恒牙，进展迅速。这些位置的龋坏发展快速。这种沟裂比牙刷的刷头还要窄，因而许多人很难将其清洁干净。
根面龋是指发生在牙龈退缩后暴露出的牙根表面（牙骨质）的龋，多见于中年以后的人群。根面龋是指发生在牙龈退缩后暴露出的牙根表面（牙骨质）的龋，多见于中年以后的人群，病因很多，其中包括牙根表面清洁困难、唾液量不足、高糖膳食等。在所有的龋中，以根面龋最难预防。
龋洞的种类
左图显示没有龋洞的牙齿。右图显示龋洞的三种类型。
你知道吗……
龋洞的症状
龋齿究竟会不会出现疼痛，这主要取决于牙齿受累的部位以及龋损进展的深度。釉质中的龋洞不会出现疼痛。当龋坏到达牙本质时，开始疼痛。有时，人们只是在进食冷饮或甜食的时候才会感觉到疼痛，这提示牙髓仍然比较健康。这种类型的疼痛通常表明牙髓中的炎症是可逆的。如果在此阶段治疗龋洞，牙医可修复牙齿，几乎不可能出现进一步疼痛或咀嚼困难。
接近或已经穿通髓腔的龋洞往往会导致不可逆转的破坏。在刺激因素（如冷水）去除之后，疼痛仍会继续存在。即使没有刺激（自发性牙痛），牙齿也可能疼痛。
图片由 Jonathan A. Ship 牙科医学博士提供。
如果牙髓在受到损伤后失去活力，疼痛会在短期内消失。但是，在咀嚼时或用舌、指头压上去的时候，牙齿会很敏感，其原因主要在于牙根的尖端有炎症或感染引发了脓肿。感染可产生脓液（根尖周脓肿），引起持续疼痛，咀嚼时疼痛加剧。
龋洞的诊断
牙医的评估
有时做牙科 X 光检查
在疼痛症状出现之前即对患牙进行治疗不仅可以保留住剩余的牙体组织还可以减少牙髓受损的几率。在诊断一早期龋的时候，口腔医生往往会询问疼痛的情况，检查牙齿，用牙科器械探查，有时还需要照 X 光片。一些牙医还使用特殊染料、光纤灯和/或通过电导率或激光反射性变化检测龋洞的新装置。
人们应每 3 到 12 个月进行一次牙科检查，具体取决于他们对龋洞的易感性和牙医的建议。并非每次检查都包括 X 光，但 X 光对于检测龋洞（即使是在已有修复体下方）和确定龋洞深度仍然很重要。牙医对患者牙齿的评估将决定应该多久进行一次 X 光检查。（对于新龋洞形成风险低的人群，可减少 X 光检查次数。）
你知道吗……
龋洞的治疗
氟化物
充填物
根管治疗或拔牙
如果龋病在牙釉质表面破裂之前停止，则如果人们使用氟化物，牙釉质实际上可以自我修复（再矿化）。氟化治疗需要使用处方强度的较高浓度的氟化钠牙膏，并在口腔医生的诊室应用多次氟化钠。含有钙和磷酸盐的产品也可以直接涂抹在牙齿上，但它们在使牙齿再矿化方面不如氟化物有效。氟化二胺银 (SDF) 可以阻止龋洞形成并使患牙再矿化。然而，由于 SDF 会使龋齿永久染上黑色，它主要应用于婴儿牙齿。
一旦龋病到达牙本质，并在牙齿上造成实际的孔洞，牙医会钻出牙齿内部的龋坏物，然后使用充填物填充产生的空间（修复）。在龋病的早期即进行治疗不仅有助于保持牙齿的强度还可减少牙髓受损的可能性。
充填物
充填物的种类繁多，可用于牙齿的内部或周围。
对后牙而言，我们主要考虑的是牙齿的强度，银色影响相对不是很明显，因此，银汞合金（为银、汞、铜、锡组成的合金，有时还含有锌、钯和铟）是最常用于后牙的充填物。银汞合金价格相对便宜，平均可使用 14 年左右。对于口腔卫生情况良好的患者，银汞合金甚至可使用超过 40 年的时间。
汞合金的使用量日趋减少，因为人们担心与其使用相关的健康和环境危害，而且发现复合树脂更加美观。但是，从银汞合金中释放出的汞极少，不会影响健康。牙医不建议更换汞合金，因为手术昂贵，会损坏牙齿结构，并且反而会导致人们的汞暴露量增加，并需要使用汞合金分离器来防止将汞内容物释放到环境中。总体而言，汞合金充填物的使用寿命更长，预防再形成龋洞的效果也比复合树脂更好。即使如此，对其环境危害的担忧也导致了非汞合金牙科材料的使用趋势增加。
金充填物（嵌体）效果良好，但更加昂贵。而且，至少需要访问两次牙科诊所，才能永久放置。
复合树脂应用于前牙，在这里银会十分显眼。现在，这些材料也在后牙得到了越来越多的应用。尽管它们具有与牙齿同颜色的优点，并且与银汞合金填充剂相比，它们可以使牙医保存更多的牙齿结构，但复合树脂比银汞合金更昂贵，并且可能更容易在边缘处龋坏。这是因为复合树脂在硬化时会收缩。尽管这些牙色材料十分美观，但是它们比银汞合金的价格要贵得多，而且保持的时间也不如银汞合金长，尤其在承受全部咀嚼压力的后牙更是如此。复合树脂的改进已限制了某些早期版本的材料出现的某些收缩。
玻璃离聚物是一种具有牙齿颜色的填充物，经配制而可以释放氟化物，这对于易患龋齿的患者而言大有好处。此外，在严重磨耗的牙齿也可使用这种材料来进行修复。也可使用树脂改良玻璃离聚物，它能够提供比传统玻璃离聚物更好的美容效果。
根管治疗和拔牙
当龋病进展过深，造成了对牙髓的永久性损害时，唯一可以消除疼痛的方法就是行口腔内科的根管治疗或将患牙拔除。
将牙齿麻醉，并在牙齿周围放置一个橡皮障，以使其与口腔其余部位的细菌隔离。然后在后牙的咬合面或前牙的舌面钻一个孔。
接下来，对根管进行清洁并使其从开口至根尖形成锥形。用细小的器械伸入洞中将全部的剩余牙髓组织取出。随后使用柔性材料（马来乳胶）密封根管。
拔牙后必须尽快行修复治疗。否则，相邻或相对的牙齿可能会发生移位并妨碍患者的咬合。有许多方案可以替代拔除的牙齿（见口腔矫治器）。
龋洞的预防
有几种常用的方法对于预防龋病非常关键：
保持良好的口腔卫生和定期的牙齿保健
健康饮食
氟化物（水中，牙膏中或者两者中都使用）
有时使用氟化物、窝沟封闭剂和抗菌疗法
口腔卫生
每日早餐前后、睡前刷牙并使用牙线可以有效的控制平滑面的菌斑，从而保持良好的口腔卫生。刷牙可以预防牙齿咬合面及侧面形成龋洞，牙线则可伸入牙刷达不到的部位。
虽然电动牙刷和超声波牙刷都很不错，但是一把普通的牙刷只要用得好，效率也是很高的。一般情况下，刷牙只需要 3 到 4 分钟左右的时间。人们应避免使用过多的牙膏，尤其是磨蚀性的牙膏，这可能会腐蚀牙齿（尤其是在接触酸性饮料后立即刷牙）。牙线在牙齿之间轻轻移动，然后在牙龈线处以“C”形缠绕在牙齿和牙根表面。当牙线以垂直向作滑行运动时，可以去除菌斑和食物碎屑。有许多两端带有刷毛或塑料突起物的类似牙签的小设备（称为牙间隙刷）可用来清洁牙齿中间。这些装置有效，但仅在牙齿之间有足够的空间容纳它们时才能使用。此类设备大小形状不一，可单独使用，或搭配不同牙膏或漱口液一同使用。水牙线设备可能对难以操作传统牙线的患者有效。这些类型的设备被认为是辅助设备，而不是传统牙线的替代设备。
起初，菌斑很软，每 24 小时至少使用软毛牙刷和牙线一次即可将其有效的去除。但在其形成后约 72 小时，菌斑即开始变硬，要想将其清除就会变得较为困难了。
饮食
尽管所有的碳水化合物都可以引起牙齿不同程度的龋坏，但是，引起龋病的罪魁祸首是糖。所有单糖，包括食糖（蔗糖）和蜂蜜中的糖（左旋糖和右旋糖）、水果中的果糖和牛奶中的乳糖，对牙齿都有相同的影响。只要糖与菌斑相接触，变形链球菌就会产酸。糖的摄入量不如人们吃糖的频率影响大，因为糖与牙齿接触的时间至关重要。因此，花 5 分钟的时间嚼棒棒糖与花 1 小时的时间喝含糖饮料相比，虽然前者所含的糖分可能比后者要多，但是后者能起到的破坏作用却比前者要大许多。睡觉前嘴里含着奶瓶的婴儿也有产生龋病的风险，即使奶瓶中仅装有奶或配方食物。睡前应该只能饮水。
容易患龋的人应该减少吃甜食的次数。吃零食后用水冲洗口腔可去除一部分糖，但刷牙更加有效。喝人工增甜的软饮料也有所帮助，尽管健怡可乐包含可促进龋齿的酸。含人造糖的饮料有助于减少龋病的发生，饮用茶和无糖咖啡也有利于防止龋，尤其是根面龋的发生。
氟化物
氟化物可使牙齿，尤其是牙釉质的抗酸能力大大增加。在牙齿发育钙化期间服用氟化物是很有效的。饮水氟化是给儿童提供氟的最有效的手段，目前全美约有半数的人口饮用氟化水以降低牙齿龋坏风险。但是，许多人未摄入足够的水，无法显著减少龋齿。然而，如果水中的氟含量过高，则会使牙齿出现斑点或变色（氟中毒）。变色程度从轻度到重度不等。
如果儿童通过饮水摄入的氟化物不足，医生或牙医可以开一些氟化钠滴剂、凝胶剂、牙膏或片剂等来进行补充。儿童大约在 6 个月后开始服用滴剂或片剂，并且可以服用到 16 岁。牙医可对任何年龄易龋人群的牙齿直接涂抹氟化物，或让易龋人群在夜间佩戴定制的含氟化物护牙套。此外，含氟牙膏和含氟漱口液对成人和儿童都能有效地起到保护作用。吞服片剂前，应嚼碎药片或让药片在口内溶解。
窝沟封闭
牙医有时使用窝沟封闭来保护难以触及的凹坑和裂缝，特别是在后牙。在需要封闭的区域进行彻底的清洁之后，口腔医生就会用一种酸制剂来使牙釉质表面变粗糙，以利于封闭剂的粘附。然后，牙医用一种液态塑料来涂布窝沟的内外面和牙齿裂隙。之后，用一种液态塑料来涂布窝沟的内外面，等其变硬后，就会形成一层坚硬的保护层，将细菌与食物隔绝开来，阻止细菌产酸。窝沟封闭 1 年后，约 90% 的封闭剂留存，10 年后约有 60% 留存。定期口腔检查有时还需对封闭剂进行修复或替换。
抗菌治疗
对龋病非常易感的人群需要接受抗菌治疗。牙医首先去除龋洞，封闭所有窝沟和牙齿裂隙。然后，牙医可能开具强力的抗菌漱口液（氯已定），使用 2 周即可杀死残留在菌斑中的引起龋洞的细菌。牙医也可以应用长效形式的氯已定。目的是希望危害较低的细菌替代致龋细菌。然而，氯己定在成人中预防龋齿的效果并不一致。另一种控制细菌的方式是，易患龋齿的人们可以嚼含有木糖醇（一种可抑制菌斑中导致龋洞的细菌的甜味剂）的口香糖或硬糖。
具有严重龋洞病史的孕妇可使用抗菌治疗。无法忍受抗菌治疗的孕妇可使用上述提及的木糖醇。从儿童出生开始，直到母亲不再品尝儿童食物的年龄，持续使用木糖醇。木糖醇可能有助于防止母亲的细菌传给儿童。
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